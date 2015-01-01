Дым от лесных пожаров повышает смертность от Covid-19

Дым от лесных пожаров приводит к увеличению количества заболеваний Covid-19 и летальных исходовНесмотря на то, что в условиях пандемии человечество живет уже второй год, Covid-19 все еще остается достаточно загадочной болезнью. Ученым не до конца известно, какие вещества положительно влияют на течение болезни, а какие отрицательно. Периодически мы узнаем из СМИ, что те или иные растения помогают в борьбе с коронавирусом. А вот вредные привычки, такие как курение, наоборот усугубляют состояние больного. Более того, согласно последнему исследованию, риск смертности увеличивает дым не только от сигарет, но и лесных пожаров. Причем он увеличивает как количество смертей на задымленной территории, так и количество случаев заболеваемости. Таким образом пожары существенно обострили пандемию, о чем говорит Франческа Доминичи, биостатист из Гарварда, которая и является автором исследования. Влияние дыма на распространение болезни оказалось гораздо более серьезным, чем можно было предположить. Причина тому заключается в опасной твердой частице, которая содержится в дыму.Почему опасен дым горящих лесовКак сообщает Франческа Доминичи в своем исследовании, опубликованном в Science Advances, без дыма от пожаров в США было бы на 19 742 меньше новых случаев заражения COVID-19, а также на 748 меньше смертей.Дым лесных пожаров содержит огромное количество различных соединений, но одним из наиболее распространенных являются твердые частицы размером 2,5 микрометра — PM2,5. Об их опасности для здоровья человека ученым известно давно. Поэтому содержание этих частиц в воздухе находится под пристальным наблюдением Агентства по охране окружающей среды США (EPA).Вдыхание PM2,5 снижает нашу способность бороться с вирусом, при том, что распространившийся по планете новый штамм Delta сам по себе еще более опасный и заразный. Это может еще больше усугубить ситуацию с пандемией в мире. В первую очередь могут пострадать не вакцинированные люди, однако и к эффективности вакцин в последнее время возникает все больше вопросов.Твердые частицы PM2,5 отличаются сверхмалым размером, в результате чего способны проникать глубоко в легкиеОтметим, что вред дыма от лесных пожаров до конца еще не изучен. Ученые продолжают свои исследования, чтобы понять в какой степени он может угрожать здоровью человека. Но уже сейчас они пришли к выводу, что дым на самом деле более токсичный, чем предполагалось ранее.Чтобы не пропустить последние исследования ученых и новости, связанные с пандемией и Covid-19, подписывайтесь на наш Telegram-канал.Как дым горящих лесов влияет на организмКогда мы вдыхаем дым, который содержит большое количество частиц PM2,5, он вызывает проблемы с верхней дыхательной системой. Некоторые ее клетки содержат маленькие «волоски», которые постоянно выталкивают вирусы наружу через слизь. Именно по этой причине у нас возникает насморк.Твердые частицы PM2,5 блокируют способность клеток верхних дыхательных путей препятствовать проникновению вируса в организмPM2,5 может препятствовать этому процессу, так как разрушает клетки с «волосками», что потенциально облегчает коронавирусу проникновение в организм. Кроме того, дым от лесных пожаров отвлекает иммунную систему человека. Так как частицы PM2,5 очень маленькие, они проникают глубоко в легкие человека, вызывая тем самым иммунную атаку со стороны организма. Когда иммунная система занята частицами, организм беспрепятственно может атаковать коронавирус.Можно ли доверять исследованиямЧтобы получить информацию о влиянии вируса, Доминичи со своими коллегами собрали данные из 92 округов Калифорнии, Орегона и Вашингтона, где произошло большинство прошлогодних пожаров. Поскольку COVID-19 может проявиться через несколько недель после контакта человека с вирусом, в исследовании рассматривались положительные случаи до 28 дней с момента воздействия дыма от лесных пожаров.В большинстве исследованных округов число случаев заражения COVID-19 было увеличено в среднем на 11 процентов. При этом число смертей увеличилось на 8 процентов. Однако в отдельных округах, к примеру, в округе Бьютт (Калифорния) и округе Уитмен (штат Вашингтон), число случаев заболевания увеличилось на 17 процентов, а число летальных исходов возросло до 18 процентов.Информацию о пожарах ученые получали со спутниковЧтобы повысить точность исследования, Доминичи привлекла к исследованию коллегу Лоретту Микли из Гарварда, которая изучает загрязнение воздуха и изменение климата. На основе спутниковых данных Микли и ее команда смогли увидеть откуда поднимаются клубы дыма от лесных пожаров и куда они направляются.По сути, спутники указывали где искать загрязнение воздуха, а датчики показывали какими именно веществами и частицами загрязнен воздух. Также во внимание были приняты другие факторы, которые влияют на частоту случаев заражения: температура воздуха, локальная распространенность болезни до пожара, население округа и мобильность населения.Причина лесных пожаров, как утверждают ученые, заключается в глобальном потеплении климата. Какие еще проявления этого явления заметны уже сейчас и что нас ожидает в ближайшем будущем читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.Другие исследования подтверждают эту информацию. Так в Рино (штат Невада), воздействие дыма от лесных пожаров в 2020 году привело к 18-процентному увеличению случаев COVID-19. Согласно информации, которая была опубликована в журнале Journal of exposure science & environmental epidemiology ученым из Исследовательского института Пустынь, Дэниелом Кисером, уровень загрязнения воздуха во время задымления от лесных пожаров здесь является астрономическим.Доминичи говорит, что цифры в ее исследовании, вероятно, занижены, потому что она и ее команда смотрели только на те округа, где действительно происходили лесные пожары, однако дым может распространяться на сотни миль за их пределы.

Источник: hi-news.ru