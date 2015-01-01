В Саудовской Аравии найдена жуткая пещера с кучей костей

Вход в пещеру Умм ДжирсанНа территории Саудовской Аравии есть вулканическое поле Харрат Хайбар, площадь которого составляет более 14 000 квадратных километров. Это поле было образовано в результате извержений, которые происходили на протяжении последних 5 миллионов лет. Считается, что последний раз местные вулканы извергались между 600 и 700 годами нашей эры, причем из их жерла явно текла порода светлого оттенка — такое случается, если в лаве содержится слишком много щелочи и магматической породы комендита. Во многих лавовых потоках образуются полости, которые остывают и становятся лавовыми трубками. На территории Харрат Хайбара есть огромный тоннель, который вполне можно назвать настоящей пещерой. Она называется Умм-Джирсан и тянется на ошеломляющие 1,5 километра и недавно внутри нее были обнаружены сотни тысяч костей животных и даже людей. Звучит очень страшно, как-будто в этой пещере жил какой-то монстр.Пещера с костями животных и людейОб устрашающей находке было рассказано в научном издании Science Alert. Внутри пещеры Умм-Джирсан ученые действительно обнаружили сотни тысяч костей, которые принадлежат по крайней мере 14 различным видам животных. По словам авторов исследования, речь идет об останках крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, грызунов и так далее. Самое страшное, что в куче костей можно найти и человеческие останки.Исследователи внутри пещеры Умм ДжирсанЭта 1,5-километровая лавовая труба буквально битком набита сотнями тысяч прекрасно сохранившихся останков животных, — поделился зооархеолог Мэтью Стюарт (Matthew Stewart).Все это действительно выглядит жутко и может показаться, что в этом месте когда-то обитал маньяк или неизвестный науке монстр. Но действительность несколько скучна — ученые считают, что кости были принесены в пещеру полосатыми гиенами (Hyaena hyaena). Это довольно крупные животные, масса тела которых обычно равна 60 килограммам. Это преимущественно ночные хищники, которые ведут одиночный образ жизни. Они редко охотятся сами и предпочитают питаться падалью. Чаще всего им остаются только обглоданные кости, но для гиен это не проблема, потому что у них очень мощные челюсти.Полосатая гиенаЧитайте также: Найдена пещера, в которой неандертальцы стали жертвами диких зверейОсобенности полосатых гиенИсходя из всего написанного выше, вероятнее всего, кости были занесены в пещеру именно этими гиенами. Тем более, что ученым удалось найти их собственные кости и окаменелые останки фекалий. Конечно, есть вероятность того, что кости были добыты и другими хищниками вроде волков и лис. Однако волки не разбрасывают кости своей добычи далеко от места охоты, а у лис вряд ли хватило бы сил на поднятие таких тяжестей. Так что все подозрения падают на полосатых гиен.Еще одна фотография пещеры с костямиЭти создания — заядлые собиратели костей. Они переносят их в логова для употребления, кормления молодняка или хранения, — дополнил Мэтью Стюарт.Если предположения ученых верны, кости собирались несколькими поколениями гиен на протяжении 7 000 лет. При всем этом не исключено, что внутри этой огромной пещеры до сих пор кто-то живет. Во время экспедиции в тоннели Умм-Джирсана в 2007 году, исследователи слышали из глубин тоннелей загадочное «рычание». Правда это или нет, не ясно — в природе гиены редко издают звуки. Но если звуки слышны, это как раз рычание или сиплый вой.Полосатая гиена в природе. На видео также можно услышать ее рычаниеУченым еще многое неизвестно об Умм-Джирсане, но они продолжают его изучение. На это уходит много времени и сил, потому что протяженность тоннелей составляет более одного километра. А внутри лавовой трубки нет света, много препятствий и других сложностей. Ученые надеются, что в конечном итоге эта пещера окажется некой «капсулой времени», которая раскроет много интересных фактов о землях Саудовской Аравии. Изучая найденные кости исследователи смогут узнать, какие животные обитали в определенных районах и какой вели образ жизни.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Это далеко не единственное открытие за последнее время, которое было сделано в пещере. Недавно внутри расположенной неподалеку от аргентинского Буэнос-Айреса пещеры ученым удалось обнаружить кости огромной летучей мыши-вампира. Размах его крыльев составлял целых 50 сантиметров, поэтому по сравнению с нынешними потомками он был настоящим гигантом. Считается, что устрашающие создания обитали на нашей планете около 100 000 лет назад. Подробнее об этих чудовищах, которые питались кровью животных, можно почитать в этой статье.

Источник: hi-news.ru