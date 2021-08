Как изменится мир, если средняя температура на Земле вырастет на 3 градуса Цельсия?

Если не остановить глобальный рост температур, климат на Земле вряд ли можно будет пригодным для жизни.Наша планета стремительно меняется. Условия, царившие на Земле 100 лет назад, не сравнимы с происходящим сегодня. Одна из причин заключается в том, что в 1927 году, например, на планете проживало всего два миллиарда человек. А если взять отрезок в 200 лет, то прирост населения составит и вовсе шесть миллиардов –только вдумайтесь в эти цифры. Однако, как недавно выяснили исследователи из Вашингтонского университета, уже к 2060 году численность населения Земли перестанет расти и начнет снижаться. Но где 2060 год и где мы? Более того, если ситуация не изменится в ближайшие несколько лет, то порог в 8 миллиардов будет достигнут уже через три года. Но что эти цифры означают для планеты? Столь высокие темпы роста, увы, чреваты истощением ресурсов, к тому же, подходящих для жизни территорий не так уж и много. А если прибавить к ним территории, наиболее пострадавшие от изменения климата (а также территории, изменения на которых произойдут в течение ближайших 25 лет), то картинка выходит не радужная. И все это – на фоне роста глобальной температуры на планете.Концентрация углекислого газа в атмосфере ЗемлиНачнем с того, что сегодня существует четкая грань между такими понятиями как «изменение климата» и «глобальное потепление». Дело в том, что глобальное потепление касается, непосредственно, наблюдаемого потепления, которое происходит из-за антропогенных выбросов парниковых газов. А вот изменение климата касается различных долгосрочных изменений в климате планеты в целом.Подробнее о различиях между изменением климата о глобальном потеплении я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!Между тем, сегодня уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных показателей и продолжает расти. Как пишет The Washington Post, в апреле этого года показатель С02 в атмосфере впервые – за всю историю наблюдений – превысил значение в 421 часть на миллион (ppm).Такое значение зафиксировала атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Исследователи отмечают, что ранее этот показатель никогда не превышал 420 частей на миллион. Отмечу, что ученые следят за концентрацией С02 в атмосфере ежедневно начиная с конца 1950-х годов.Обсерватория Мауна-Лоа на Гавайских островахИнтересно, что до начала индустриальной эпохи и за последние 800 лет уровень углекислого газа в атмосфере Земли не превышал 280 частей на миллион. Но что происходит с планетой, когда уровни С02 и других парниковых газов достигают таких рекордных значений?Еще больше интересных статей о том, как и почему на нашей планете меняется климат и что с этим делать, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Рост глобальной температуры на 1,5°C и вышеВ 2015 году по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, 197 стран-участниц подписали соглашение под названием Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change).Основная цель соглашения, которое российские власти подписали в 2019 году, заключается в том, чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.Сегодня средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов. На фото подписанты Парижского соглашения, 2015 год.Но с уровнем углекислого газа в глобальной атмосфере, превышающим 420 частей на миллион цель в 1,5°C, по мнению многих экспертов, недостижима. В докладе Организации Объединенных Наций за 2018 год был сделан такой вывод, в котором тогда говорилось, что средняя глобальная температура, вероятно, достигнет 1,5°C выше доиндустриального уровня где-то между 2030 и 2052 годами, если выбросы продолжат расти.Поскольку планета, возможно, неизбежно приближается и выходит за пределы этого целевого показателя в 1,5°C, разумно задаться вопросом о том, как изменится мир при потеплении на 2°C и выше.Есть явные преимущества в сохранении потепления до 1,5°C, а не до 2°C или выше. Каждая частичка потепления имеет значение, – написали Петтери Таалас из Всемирной метеорологической организации и Джойс Мсуя из Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в предисловии к докладу за 2018 год.Опубликованный ими отчет о потеплении на 1,5°C, как его стали называть, предлагал прямое сравнение последствий будущего с температурой 1,5°C и будущего с температурой 2°C. Вот некоторые основные моменты (только некоторые из которых включали конкретную оценку «к этому времени»)Экстремальная жараПри повышении температуры на 1,5°C экстремально жаркие дни в средних широтах будут на 3°C жарче, чем доиндустриальные уровни.При повышении температуры на 2°C экстремально жаркие дни в средних широтах будут примерно на 4°C жарче, чем доиндустриальные уровни.Экстремально высокие температуры могут сделать многие города непригодными для жизни.Около 14% населения земного шара будут подвергаться воздействию экстремальной жары раз в пять лет, если глобальная температура повысится до 1,5°C.Этот процент подскочил бы до 37% при повышении температуры на 2°C.Это интересно: Изменение климата может «поджарить» города к 2100 годуПовышение уровня моряПри повышении температуры на 1,5°C уровень моря, по прогнозам, поднимется к 2100 году на 0,26-0,77 метра по сравнению с 1986-2005 годами.При повышении температуры на 2°C уровень моря, по прогнозам, поднимется к 2100 году на 0,36-0,87 метра по сравнению с 1986-2005 годами.Нестабильность ледяного покрова в Антарктиде и Гренландии и их необратимая потеря может привести к “многометровому повышению уровня моря за сотни-тысячи лет».Вам будет интересно: В Антарктиде обнаружена утечка метана, которая может ускорить глобальное потеплениеСокращение биоразнообразияПо прогнозам, при повышении температуры на 1,5°C порядка 6% насекомых, 8% растений и 4% позвоночных к 2100 году потеряют более половины своего климатически определенного географического ареала.При повышении температуры на 2°C эти показатели удвоятся или утроятся: по прогнозам, к 2100 году 18% насекомых, 16% растений и 8% позвоночных потеряют более половины своего климатически определенного географического ареала.Более миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения.При повышении температуры на 1,5°C около 4% площади суши Земли подвергнется трансформации экосистем из одного типа в другой. При повышении глобальной температуры на 2°C, по прогнозам, произойдет сдвиг примерно на 13%.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Таяние арктического морского льдаПри повышении температуры на 1,5°C ученые прогнозируют, что Северный Ледовитый океан станет свободным ото льда летом примерно раз в 100 лет.При повышении температуры на 2°C Северный Ледовитый океан может освобождаться ото льда летом раз в 10 лет.Свободная ото льда Арктика может привести к ускоренному потеплению, поскольку темно-синее море (в отличие от белого льда) поглощает больше солнечного тепла благодаря процессу, известному как эффект альбедо.Повышение уровня моря к 2050 году может стереть с лица Земли многие прибрежные города.Таяние морского льда в Арктике также выбрасывает холодную воду в Атлантику к югу от Гренландии, нарушая циркуляцию Атлантического океана. В 2021 году ученые сообщили, что циркуляция Атлантического океана, включая Гольфстрим, который приносит теплую погоду на северо-восток США и в Европу, сегодня слабее чем более 1000 лет назад.Больше по теме: Ученые предупреждают о коллапсе Гольфстрима. Нас ждет «Послезавтра»?Рост глобальной температуры на 3°CКак видно, при потеплении даже на 1,5°C наша планета может измениться до неузнаваемости. Но что произойдет согласно одному из худших сценариев, а именно, повышении средней глобальной температуры на 3°C? По мнению исследователей, при трех градусах потепления сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за повышения уровня моря.Недавно ведущие австралийские ученые рассмотрели, как будет выглядеть повышение глобальной температуры на 3 градуса для Австралии. Свои выводы они опубликовали в докладе Австралийской академии наук. По словам одного из авторов доклада, профессора Лесли Хьюза из Университета Маккуори, количество тепловых волн подскочит с трех до семи в год, а их продолжительность увеличится с семи до 16 дней.Тепловые волны – это тихий убийца в Австралии. Они несут ответственность за большее количество смертей, чем любая другая катастрофа, связанная с климатом, но они также влияют на производительность нашего сельского хозяйства, – говорит он.Изменение климата, в конечном итоге, грозит человечеству исчезновением.Не пропустите: Изменение климата в России: какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?Более того, по мере повышения температуры болезни, обычно встречающиеся в тропиках, могут также распространиться в более умеренных районах Австралии, включая города. Ученые также обращают внимание на то, что особую озабоченность будут вызывать чувствительные к климату инфекционные заболевания. Кстати, с ростом глобальных температур в нашей стране привычным делом могут стать такие болезни как малярия и лихорадка Денег.Словом, потепление, которое в настоящий момент не удается сдержать, может привести к катастрофическим последствиям и полностью уничтожить мир, который мы знаем сегодня. И все же, ученые отмечают, что шанс остановить рост глобальных температур по-прежнему есть. Не стоит его упускать, согласны?

Источник: hi-news.ru