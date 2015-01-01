Как изменится мир, если средняя температура на Земле вырастет на 3 градуса Цельсия?
Если не остановить глобальный рост температур, климат на Земле вряд ли можно будет пригодным для жизни.
Наша планета стремительно меняется. Условия, царившие на Земле 100 лет назад, не сравнимы с происходящим сегодня. Одна из причин заключается в том, что в 1927 году, например, на планете проживало всего два миллиарда человек. А если взять отрезок в 200 лет, то прирост населения составит и вовсе шесть миллиардов –только вдумайтесь в эти цифры. Однако, как недавно выяснили исследователи из Вашингтонского университета, уже к 2060 году численность населения Земли перестанет расти и начнет снижаться. Но где 2060 год и где мы? Более того, если ситуация не изменится в ближайшие несколько лет, то порог в 8 миллиардов будет достигнут уже через три года. Но что эти цифры означают для планеты? Столь высокие темпы роста, увы, чреваты истощением ресурсов, к тому же, подходящих для жизни территорий не так уж и много. А если прибавить к ним территории, наиболее пострадавшие от изменения климата (а также территории, изменения на которых произойдут в течение ближайших 25 лет), то картинка выходит не радужная. И все это – на фоне роста глобальной температуры на планете.
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли
Начнем с того, что сегодня существует четкая грань между такими понятиями как «изменение климата» и «глобальное потепление». Дело в том, что глобальное потепление касается, непосредственно, наблюдаемого потепления, которое происходит из-за антропогенных выбросов парниковых газов. А вот изменение климата касается различных долгосрочных изменений в климате планеты в целом.
Подробнее о различиях между изменением климата о глобальном потеплении я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!
Между тем, сегодня уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных показателей и продолжает расти. Как пишет The Washington Post, в апреле этого года показатель С02 в атмосфере впервые – за всю историю наблюдений – превысил значение в 421 часть на миллион (ppm).
Такое значение зафиксировала атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Исследователи отмечают, что ранее этот показатель никогда не превышал 420 частей на миллион. Отмечу, что ученые следят за концентрацией С02 в атмосфере ежедневно начиная с конца 1950-х годов.
Обсерватория Мауна-Лоа на Гавайских островах
Интересно, что до начала индустриальной эпохи и за последние 800 лет уровень углекислого газа в атмосфере Земли не превышал 280 частей на миллион. Но что происходит с планетой, когда уровни С02 и других парниковых газов достигают таких рекордных значений?
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Рост глобальной температуры на 1,5°C и выше
В 2015 году по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, 197 стран-участниц подписали соглашение под названием Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change).
Основная цель соглашения, которое российские власти подписали в 2019 году, заключается в том, чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.
Сегодня средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов. На фото подписанты Парижского соглашения, 2015 год.
Но с уровнем углекислого газа в глобальной атмосфере, превышающим 420 частей на миллион цель в 1,5°C, по мнению многих экспертов, недостижима. В докладе Организации Объединенных Наций за 2018 год был сделан такой вывод, в котором тогда говорилось, что средняя глобальная температура, вероятно, достигнет 1,5°C выше доиндустриального уровня где-то между 2030 и 2052 годами, если выбросы продолжат расти.
Поскольку планета, возможно, неизбежно приближается и выходит за пределы этого целевого показателя в 1,5°C, разумно задаться вопросом о том, как изменится мир при потеплении на 2°C и выше.
Есть явные преимущества в сохранении потепления до 1,5°C, а не до 2°C или выше. Каждая частичка потепления имеет значение, – написали Петтери Таалас из Всемирной метеорологической организации и Джойс Мсуя из Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в предисловии к докладу за 2018 год.
Опубликованный ими отчет о потеплении на 1,5°C, как его стали называть, предлагал прямое сравнение последствий будущего с температурой 1,5°C и будущего с температурой 2°C. Вот некоторые основные моменты (только некоторые из которых включали конкретную оценку «к этому времени»)
Экстремальная жара
При повышении температуры на 1,5°C экстремально жаркие дни в средних широтах будут на 3°C жарче, чем доиндустриальные уровни.
При повышении температуры на 2°C экстремально жаркие дни в средних широтах будут примерно на 4°C жарче, чем доиндустриальные уровни.
Экстремально высокие температуры могут сделать многие города непригодными для жизни.
Около 14% населения земного шара будут подвергаться воздействию экстремальной жары раз в пять лет, если глобальная температура повысится до 1,5°C.Этот процент подскочил бы до 37% при повышении температуры на 2°C.
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Повышение уровня моря
При повышении температуры на 1,5°C уровень моря, по прогнозам, поднимется к 2100 году на 0,26-0,77 метра по сравнению с 1986-2005 годами.
При повышении температуры на 2°C уровень моря, по прогнозам, поднимется к 2100 году на 0,36-0,87 метра по сравнению с 1986-2005 годами.
Нестабильность ледяного покрова в Антарктиде и Гренландии и их необратимая потеря может привести к “многометровому повышению уровня моря за сотни-тысячи лет».
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Сокращение биоразнообразия
По прогнозам, при повышении температуры на 1,5°C порядка 6% насекомых, 8% растений и 4% позвоночных к 2100 году потеряют более половины своего климатически определенного географического ареала.
При повышении температуры на 2°C эти показатели удвоятся или утроятся: по прогнозам, к 2100 году 18% насекомых, 16% растений и 8% позвоночных потеряют более половины своего климатически определенного географического ареала.
Более миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения.
При повышении температуры на 1,5°C около 4% площади суши Земли подвергнется трансформации экосистем из одного типа в другой. При повышении глобальной температуры на 2°C, по прогнозам, произойдет сдвиг примерно на 13%.
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Таяние арктического морского льда
При повышении температуры на 1,5°C ученые прогнозируют, что Северный Ледовитый океан станет свободным ото льда летом примерно раз в 100 лет.
При повышении температуры на 2°C Северный Ледовитый океан может освобождаться ото льда летом раз в 10 лет.
Свободная ото льда Арктика может привести к ускоренному потеплению, поскольку темно-синее море (в отличие от белого льда) поглощает больше солнечного тепла благодаря процессу, известному как эффект альбедо.
Повышение уровня моря к 2050 году может стереть с лица Земли многие прибрежные города.
Таяние морского льда в Арктике также выбрасывает холодную воду в Атлантику к югу от Гренландии, нарушая циркуляцию Атлантического океана. В 2021 году ученые сообщили, что циркуляция Атлантического океана, включая Гольфстрим, который приносит теплую погоду на северо-восток США и в Европу, сегодня слабее чем более 1000 лет назад.
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Рост глобальной температуры на 3°C
Как видно, при потеплении даже на 1,5°C наша планета может измениться до неузнаваемости. Но что произойдет согласно одному из худших сценариев, а именно, повышении средней глобальной температуры на 3°C? По мнению исследователей, при трех градусах потепления сотни миллионов людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за повышения уровня моря.
Недавно ведущие австралийские ученые рассмотрели, как будет выглядеть повышение глобальной температуры на 3 градуса для Австралии. Свои выводы они опубликовали в докладе Австралийской академии наук. По словам одного из авторов доклада, профессора Лесли Хьюза из Университета Маккуори, количество тепловых волн подскочит с трех до семи в год, а их продолжительность увеличится с семи до 16 дней.
Тепловые волны – это тихий убийца в Австралии. Они несут ответственность за большее количество смертей, чем любая другая катастрофа, связанная с климатом, но они также влияют на производительность нашего сельского хозяйства, – говорит он.
Изменение климата, в конечном итоге, грозит человечеству исчезновением.
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Более того, по мере повышения температуры болезни, обычно встречающиеся в тропиках, могут также распространиться в более умеренных районах Австралии, включая города. Ученые также обращают внимание на то, что особую озабоченность будут вызывать чувствительные к климату инфекционные заболевания. Кстати, с ростом глобальных температур в нашей стране привычным делом могут стать такие болезни как малярия и лихорадка Денег.
Словом, потепление, которое в настоящий момент не удается сдержать, может привести к катастрофическим последствиям и полностью уничтожить мир, который мы знаем сегодня. И все же, ученые отмечают, что шанс остановить рост глобальных температур по-прежнему есть. Не стоит его упускать, согласны?
Источник: hi-news.ru