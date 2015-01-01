В Помпеях найдены останки древнего раба, который внезапно обрел богатство

Археологи у гробницы с мумиейДо 79 года нашей эры Помпеи был одним из самых крупных городов Древнего Рима. История города закончилась после извержения вулкана Везувий, который унес жизни как минимум 16 000 жителей, что по меркам тех времен было довольно большой цифрой. Оставшиеся люди смогли убежать от горячей лавы, но их тела все равно были найдены в близлежащих лесах — уцелеть мало кому удалось. Сегодня Помпеи — это музей под открытым небом, на территории которого до сих пор ведутся археологические раскопки. Недавно археологам удалось найти хорошо сохранившиеся останки древнего раба, который погиб до начала ужасного извержения. Как оказалось, в один момент своей жизни он был освобожден из рабства и стал весьма влиятельным человеком, благодаря чему накопил много денег и смог позволить себе нехарактерные для Помпей похороны.Интересный факт: ученые уверены, что вулкан Везувий начал извергаться не внезапно. За несколько лет до этого в Помпеях произошло землетрясение — это верный знак того, что магма начала двигаться вверх. Но в те времена люди не умели предсказывать извержения вулканов, но сегодня такие знания у нас уже есть.Мумия в ПомпеяхО необычной находке было рассказано в научном издании Live Science. Тело мужчины обнаружилось в комплексе погребений Порта-Сарно, который находится на еще не открытой для туристов восточной части древнего города. Размеры погребальной камеры равны 1,6 х 2,4 метрам, причем она располагается прямо за главным фасадом некрополя. В других частях места погребения находился прах других жителей Помпей. Ученые сочли удивительным, что мужчина был мумифицирован, в то время как тела остальных помпейцев обычно подвергались кремации.Исследователь внутри гробницы с мумиейНадпись в гробнице гласит, что похороненного человека звали Марк Венериус Секундио. Сначала он был рабом, хранителем храма Венеры — древнеримской богини любви. Потом мужчина был освобожден от рабства и стал организатором представлений на греческом языке. По словам авторов научной работы, это первое научное доказательство того, что в Помпеях греческий язык был так же популярен, как и латынь.В Помпеях проходили выступления на греческом, что свидетельствует о живом и открытом культурном климате, — отметил руководитель Археологического парка Габриэль Зухтригель (Gabriel Zuchtriegel).Судя по размерам гробницы, мужчина сильно преуспел в своем деле и заработал много денег. Он явно достиг значительного уровня богатства, но при этом его нельзя сравнивать с более влиятельными людьми — жил он хорошо, но были люди и успешнее. Считается, что мужчина умер в возрасте 60 лет. Несмотря на прошедшее время, у него отлично сохранились не только кости и волосы, но и некоторые ткани. Ученые считают, что этому способствовали два фактора. Во-первых, гробница была герметичной и внутрь не проникало ничего лишнего. Во-вторых, рядом с телом лежали кусочки тканей и емкости с мазями, что намекает на мумификацию.Благодаря герметичности помещения, останки очень хорошо сохранились вплоть до наших днейНа первый взгляд может показаться странным, что ученые не могут точно ответить, был мужчина мумифицирован или нет. Ведь они наверняка могут отличить мумию от голого тела — по сути, найти различия может даже обычный человек. Но ученые не могут себе позволить делать такие поспешные выводы. На данный момент останки мужчины отправлены в лабораторию, где кости и ткани будут тщательно изучены. Окончательный ответ будет дан только после получения научных доказательств.Читайте также: Самые большие извержения вулканов в истории человечестваАрхеологические раскопки в ПомпеяхРаскопки в Помпеях ведутся каждый год, поэтому интересные открытия совершаются очень часто. В 2019 году я рассказывал о том, как в так называемом пятом районе (Regio V) Помпей был обнаружен «Дом с садом». Внутри нашлись останки как минимум десяти человек, которые были членами одной семьи и жили в роскоши. В одной из комнат жилища археологи смогли найти шкатулку, внутри которого лежали зеркала, ожерелья, драгоценности и даже амулет в форме пениса. Исследователи пришли к выводу, что все эти предметы использовались для проведения колдовских обрядов. Скорее всего, вещи принадлежали одной из служанок, которые занимались уборкой дома и приготовлением блюд. При помощи обрядов древние люди могли привлекать удачу и большой урожай. Подробнее обо всем этом вы можете почитать в этом материале.Колдовские предметы, найденные в ПомпеяхЕсли же тема древнего города вам не интересна, советую статью о горении деревьев под воздействием лавы. Многие наверняка думают, что все происходит очень быстро и ничего интересного в этом явлении нет. Однако, вулканическая лава сжигает деревья не так, как вы себе это представляете. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru