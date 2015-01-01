Как гремучая змея обманывает мозг человека, заставляя думать, что находится рядом

Гремучие змеи звуком своих «погремушек» способны обмануть человекаГремучие змеи относятся к семейству гадюковых, и в отличие от своих древних предков обладают сильно токсичным ядом. Но, главная их особенность в способности издавать устрашающий звук при помощи отростка на хвосте, которым они предупреждают о готовности напасть и впустить под кожу смертельную дозу яда. Для людей, проживающих в зоне обитания этих змей характерный звук “ц-ц-ц” один из самых неприятных, так как он означает, что человек подошел на опасно близкое расстояние, и может быть атакован змеей. Казалось бы, принцип механизма устрашения предельно прост — змея видит опасность и начинает издавать предупреждающий звук. Однако ученые выяснили, что на самом деле он гораздо более сложный, чем может показаться на первый взгляд. В зависимости от степени опасности змея издает разные звуки, и делает это не спроста. Таким способом она обманывает потенциального “злоумышленника”, который зашел на ее территорию. Изменение частоты звука заставляет мозг думать, что змея находится ближе, чем она есть на самом деле.Как гремучие змеи используют звуковой механизм устрашенияИнтересное исследование ученых на днях было опубликовано в журнале Current Biology. Анализируя предупреждающие вибрации западных гремучих змей с ромбовидной спиной (Crotalus atrox), ученые выяснили, что они гремят медленно (с частотой около 40 герц или даже меньше), когда опасность находится далеко.Когда опасность оказывается слишком близко, змея начинает издавать звук чаще (с частотой от 60 до 100 герц). Ученые провели эксперимент и попросили людей послушать звук, чтобы оценить расстояние, на котором находится от них гремучая змея. Эксперимент проводился посредством виртуальной реальности.Когда звук издавался медленно и на более низкой чистоте, люди довольно точно угадывали расстояние до змеи. Но, когда “погремушки” начинали работать быстрее, людям казалось, что змея находится намного ближе, чем она были на самом деле.Так выглядит кончик хвоста гремучей змеи в разрезе, которым она издает устрашающий звукКогда гремучая змея медленно трясет хвостом, человеческое ухо может уловить каждый звук в отдельности. Но на более высоких частотах отдельные звуки сливаются в непрерывный треск или даже шипение, которое воспринимается человеческим слухом совсем иначе. Об этом говорит Борис Шанно, нейробиолог из Университета Граца в Австрии, возглавивший исследования ученых. Из-за особенностей восприятия мозга, звуки, издаваемые змеей с высокой частотой, кажутся нам громче, хотя на самом деле их громкость не меняется. Ученые предполагают, что таким образом змея сбивает хищников с толку и не позволяет реально оценить ситуацию.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы публикуем новости из разных областей науки, последние открытия ученых, результате исследований и много другой захватывающей информации.Тайный язык дребезжания гремучих змейЛюди только сейчас начинают понимать “язык” гремучих змей. А вот животные, которым приходится уживаться с ними, в тонкостях общения с этими рептилиями прекрасно разбираются. Например, суслики могут по частоте звуков гремучей змеи определить, насколько она опасна. Объясняется это очень просто. Все змеи являются хладнокровными. Их активность зависит от того, насколько они теплые. Более активные змеи гремят быстрее и громче.Также по звукам можно понять и другую информацию о змее. К примеру, беременные или только родившие самки всегда более агрессивны, что отображается на звуке “погремушки”. Иногда змея может вообще не издавать звуков, если находится в надежном укрытии или полагается на свой камуфляж.По сути, в том, что змеи кодируют в звуках информацию, нет ничего удивительного. Об этом ученые знали и ранее. Но удивителен тот факт, что при помощи звуков они могут обмануть восприятие человека.Клыки с полными мешочками смертельно опасного яда не спасает гремучих змей от прожорливых хищниковЗащитный механизм гремучих змей предназначен не для человеческих ушейГремучие змеи существовали миллионы лет до того, как стали проживать поблизости с человеком. Поэтому ученые считают, что погремушка рептилий возникла в первую очередь как средство предупреждения для других угроз. Возможно, что звуки изначально использовалась этими пресмыкающимися, чтобы не дать стаду бизонов пробежать по участкам, где притаились змеи.Кроме того, “погремушка”, как уже было сказано выше, может служить способом защиты от хищников. Может показаться, что опасный яд, способный моментально убить любого животного, защищает змей от угрозы стать для кого-нибудь обедом. Но это не так. Скотт Бобак , эколог из колледжа Дикинсон в Пенсильвании, использует удаленные камеры для изучения гремучих змей в рамках эксперимента под названием Project RattleCam.Еще больше материалов о загадках флоры и фауны, а также поразительных фактах, которые удалось установить учеными, вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеОн говорит, что был шокирован, когда увидел сколько существ, начиная от краснохвостых ястребов, и заканчивая енотами и скунсами рискуют жизнью, чтобы полакомиться змеями. К слову, большими любителями змей оказались даже пауки, о чем мы уже рассказывали. Правда, речь здесь не шла о гремучих змеях. Но, в любом случае этим пресмыкающимся регулярно приходится сражаться с множеством разных животных. Поэтому рептилии могут использовать способность обмануть хищника погремушкой, как последний шанс скрыться от него. Чтобы подтвердить это или опровергнуть эту информацию, ученые продолжают исследования.

Источник: hi-news.ru