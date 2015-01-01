Какие климатические последствия повлекут за собой пожары в Сибири?

Настолько масштабных пожаров, как в 2021 году в Якутии, человечество еще не виделоМассовые лесные пожары уже стали обычным явлением, которое повторяется каждый год. Основной их причиной ученые называют последствия глобального потепления климата. Даже когда пожар возникает по причине неосторожного обращения с огнем, в результате жаркой сухой погоды леса вспыхивают словно сухое горючее и огонь охватывает огромные территории с колоссальной скоростью. В некоторых случаях пожары возникают даже без участия человека в результате сухих гроз. Особенно масштабные лесные пожары последние несколько лет фиксируются в Сибири. Глядя на происходящее, невольно возникает вопрос, к каким последствиям они могут привести, как поваляют на климат и различные природные процессы? Точно ответить на этот вопрос пока не может никто. Однако, предварительные выводы ученых, сделанные на основе наблюдений, не утешительны.Пожары в Сибири последние несколько летПоследние несколько лет пожары в Сибири были исключительными по своим масштабам, особенно это касается Якутии. В 2020 году в период с июня по август они выбросили больше углекислого газа, чем любой другой пожар начиная с 2003 года.Сезон пожаров 2021 года начался в конце апреля и резко ускорился в середине июня. Предположительно он закончиться не раньше октября. Уже сейчас выбросы углекислых газов в результате пожаров в Якутии, согласно результатам наблюдений, более чем вдвое превысили количество выбросов в 2020 году.Как считают ученые, к таким печальным результатам привела аномально жаркая погода. С конца весны на северо-востоке России наблюдаются температуры, значительно превышающие исторические средние показатели. К примеру, аномальная жара в середине июня побила рекорды местные рекорды. Кроме того, к сезону пожаров регион “подготовила” достаточно мягкая и сухая весна.Дым затянул местные села, окрасив небо в апокалиптический красноватый цветВ отличие от прошлого года, когда сибирские лесные пожары распространились далеко на север в тундру, в этом году они сосредоточены в таежных лесах, которые состоят в основном из сосны, ели и лиственницы. По данным агентства лесного хозяйства России, с начала пожарного сезона в Якутии сгорело более шести миллионов гектаров лесных угодий. Уже сейчас площадь пожаров соответствует общей площади сожженной территории за весь 2020 год.Как пожары в Сибири влияют на АрктикуДым от пожаров не остается в Сибири, а относится с воздушными массами на сотни и тысячи километров. Так в течение первой недели августа два гигантских шлейфа прошли прямо над Северным полюсом, а затем направились на юг в Канаду. Зак Лейб, ученый, занимающийся климатом и атмосферой из Университета штата Колорадо, говорит, что дым от лесных пожаров часто распространяется по краю Северного Ледовитого океана.«Необычно видеть большие дымовые шлейфы, движущиеся прямо над Северным полюсом и, по сути, простирающиеся через весь Полярный круг» — говорит Зак Лейб.Проблема задымления Арктики заключается в том, что частицы темного дыма оседают на морском льду, в результате чего он начинает поглощать больше солнечной энергии. Соответственно, это потенциально ускоряет таяние. Но, как говорит Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), большая часть дыма от недавнего трансполярного перехода, похоже, осталась высоко в атмосфере. По его словам, там он временно уменьшает количество солнечного света, попадающего на поверхность, что приводит к краткосрочному локализованному охлаждающему эффекту.Дым от лесных пожаров в Якутии относится к северному полюсуТем не менее, влияние дыма на морской лет показывает, насколько процессы взаимосвязаны. Одно событие может повлечь за собой другое, в результате чего проблема может увеличиваться словно снежный ком.Климатические последствия лесных пожаров в СибириЕще более серьезные климатические последствия пожаров, как уже было сказано выше, связаны с выбросом углерода в атмосферу. Данные, предоставленные CAMS, показывают, что в период с 1 июня по 15 августа этого года в результате пожаров в Якутии в атмосферу выброшено около 800 миллионов тонн углекислого газа, что близко к годовым выбросам Германии, обладающей четвертой по величине экономикой в мире.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы следить за развитием событий в Сибире, а также другими катаклизмами на планете.Эта оценка учитывает только углекислый газ, выделяемый в результате сжигания растительности. Однако на самом деле общий объем выбросов углекислого газа может быть значительно больше, если пожары воспламеняют богатые углеродом почвы региона.Однако, похоже, что именно этот процесс и происходит. Амбер Соджа, младший научный сотрудник NASA говорит, что многие из пожаров этим летом выжигают слои поверхностного органического вещества, изолирующего вечную мерзлоту. Когда эта поверхностная изоляция удаляется, тепло от пожаров заставляет вечную мерзлоту таять и высыхать, создавая дополнительное топливо для огня. В результате пламя проникает еще глубже. Иногда пламя полностью уходит в почву. Это так называемые зомби-пожары, которые зимой живут в грунте и подпитываются метаном, а весной выходят на поверхность.Пожары могут привести к ускоренному таянию вечной мерзлотыАмбер Соджа говорит, что помимо сжигания углерода, который хранился в почве на протяжении веков или тысячелетий, со временем пожары углубят слой сезонного таяния вечной мерзлоты, что приведет к еще большему выбросу в атмосферу парниковых газов.Этот ущерб будет усилен фоновым нагревом атмосферы. Климатические модели прогнозируют, что даже если глобальное потепление ограничится целью Парижского соглашения в 2 градуса по Цельсию, в российской Арктике может наблюдаться потепление на 5 °C. Россия, в том числе и Арктическая Сибирь уже сейчас является одним из самых быстронагревающихся мест на Земле.Больше информации о глобальном потеплении климата и его последствиях читайте на нашем Яндекс.Дзен-каналеВечная мерзлота, которая тает в этом году из-за пожаров, а в последующие годы будет таять из-за глобального потепления, станет пищей для почвенных микробов, которые будут выделять дополнительный углекислый газ, а также метан, парниковый газ, который представляет еще большую опасность.По словам Мерритта Турецки, директора Института арктических и альпийских исследований Университета Колорадо в Боулдере, сейчас недостаточно данных, чтобы сказать, насколько велико будет воздействие выбросов углекислого газа в результате таяния вечной мерзлоты на климатическую систему. А значит результаты могут быть самыми непредсказуемыми. Причем, отличие от промышленных выбросов, этот процесс от деятельности человека никак не зависит, а значит и контролировать его невозможно.

Источник: hi-news.ru