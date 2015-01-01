Почему древнего зверя назвали в честь персонажа «Хоббита»?

Животные эпохи палеоцена. В статье пойдет речь о Beornus honeyi, который расположен справаОколо 66 миллионов лет назад, после массового вымирания динозавров из-за падения огромного астероида, на нашей планете началась эпоха палеоцена. В эти времена климат в основном был тропический и средняя температура везде составляла около 25 градусов Цельсия. Такие условия были идеальными для жизни кондиляртров — созданий, которые внешне напоминали современных собак, но на самом деле были давними предками нынешних носорогов и лошадей. Недавно ученые изучили останки одного из этих животных и дали ему название в честь персонажа романа «Хоббит» под авторством Джона Толкина. Речь идет о Беорне, огромном человеке, который обладал способностью превращаться в медведя. Но древнее животное не имело ничего общего с косолапыми хищниками и по размерам было сравнимо разве что с домашней кошкой. Но почему же оно удостоилось сравнения с этим персонажем?Кем был Беорн из «Хоббита»?В созданном Джоном Толкином мире Беорн является человеком, который живет в долинах реки Андуин. Если не вдаваться в сюжет романа «Хоббит», он интересен своей способностью превращаться в огромного медведя. В седьмой главе «Небывалое пристанище» писатель описывает его такими словами:Он является то в облике громадного черного медведя, то в облике громадного могучего черноволосого человека с большими ручищами и большой бородой.Беорн в экранизации «Хоббита»Кто такие кондиляртры?Недавно в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology был описан новый вид вымерших кондиляртров. Так называется группа вымерших млекопитающих, которые были предками нынешних копытных вроде носорогов и лошадей. Они обладали довольно короткими конечностями и длинным хвостом. Длина их тела составляла от 15 сантиметров до 2 метров. Их зубы были небольшими и даже клыки выделялись не сильно. Об образе жизни кондиляртров известно мало: скорее всего, они были всеядными, но чаще всего предпочтение отдавали растительной пище.Если говорить в общем, кондиляртры выглядели примерно такЧитайте также: Правда ли, что в Китае проснулся дракон?Как видам животных дают названия?Недавно ученые подробно изучили новый вид кондиляртров Beornus honeyi. Именно они и были названы в честь упомянутого выше Беорна, который в представлении читателей является кем-то крупным и сильным. Только вот названное в честь него животное точно не обладало большими размерами тела. Судя по окаменелостям нижней челюсти, по размерам он был сравним с домашней кошкой. Но стоит признать, что такие размеры кажутся маленькими только в нынешнее время. По словам авторов научной работы, остальные кондиляртры были похожи на маленьких грызунов, так что по сравнению с ними Beornus honeyi поистине были гигантами.Еще одна реконструкция внешнего вида кондиляртровНо это далеко не единственная причина того, что эти создания были названы в честь Беорна. По словам ведущего автора исследования Мадлен Аттеберри (Madelaine R. Atteberry), древние животные также обладали сравнительно большими зубами. К тому же, она давно является поклонницей творчества Толкина и многие древние животные эпохи палеоцена получают имена персонажей его произведений. Например, сегодня науке известно о вымерших животных вида Borophagus orc — предков современных собак. Вид получил название в честь толкиеновских орков.Примерно так выглядели предки современных собакА вообще, ученые часто дают видам животных названия персонажей книг и фильмов. Например, в 2020 году я рассказывал про пять новых насекомых, которые были названы в честь супергероев из вселенной Marvel. Правда вот сразу догадаться об этом сложно. В качестве примера можно привести крылатое создание, именуемое как Humorolethalis sergius. В переводе с латинского это можно перевести как «смертоносный юмор» — и вот уже нетрудно догадаться, что речь идет о Дэдпуле, самом циничном персонаже Marvel.Humorolethalis sergiusСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Также в свое время по Интернету разошлась новость о пауке Eriovixia gryffindori, который назван в честь волшебника Годрика Гриффиндора из вселенной «Гарри Поттера». Такое наименование ему было дано неспроста — если внимательно посмотреть на внешний вид паука, то он очень напоминает «распределительную шляпу», которая в начале каждого года решает, в какой факультет нужно поступить каждому новому ученику «Хогвартса». Подробнее об этом чудо-пауке можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru