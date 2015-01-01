Почему городские животные становятся все больше в размерах?

Городские животные становятся крупнее диких, но с чем это связано?Ученые никогда не смогут точно ответить, сколько городов существует на нашей планете. Дело в том, что «город» является довольно абстрактным понятием и в каждом источнике указываются разные числа. Но что ученым известно точно, так это то, что большие поселения сильно влияют на растительный и животный мир. Обычно температура воздуха в городах гораздо выше, чем в дикой природе. Это обусловлено плотным расположением зданий, нагревом асфальта и домов, а также массой других факторов. Ранее считалось, что живущие в теплых городах животные гораздо меньше по размерам, чем их дикие сородичи. Но недавно ученые из американского штата Флорида выяснили, что городские животные наоборот, значительно крупнее диких зверей. И у них есть этому весьма логичное объяснение.Интересный факт: воздух в городах действительно выше, чем в дикой природе. На нашем сайте есть статья о факторах, которые этому способствуют. Вот ссылка.Что такое правило Бергмана?В 1847 году немецкий биолог Карл Бергман описал весьма интересное научное наблюдение. Он заметил, что живущие в теплых регионах нашей планеты животные всегда меньше по размерам, чем их сородичи из холодных краев. Это явление связано с тем, что небольшие размеры тела позволяют животным быстрее охлаждаться в случае жары, а крупные животные дольше сохраняют тепло на морозе.Бурые медведи всегда меньше по размерам, чем белыеТак называемое правило Бергмана действительно очень часто наблюдается в природе. Например, живущие в довольно холодных краях амурские тигры всегда крупнее, чем теплолюбивые суматранские тигры. Также любители природы наверняка знают, что живущие на Севере волки больше по размерам, чем их южные сородичи. Ну и наконец, вспомните про колибри — самых маленьких птицах в мире. К ним данное правило тоже вполне применимо, потому что размеры их тела колеблются в пределах всего лишь 5-22 сантиметров, что обеспечивает им наилучший теплообмен. А ведь они живут в очень теплых местах: Южной, Центральной и Северной Америке.Амурский тигрНо при всем этом правило Бергмана часто подвергалось сомнению. Так, некоторые скептики обращают внимание на то, что на размеры животных часто влияет и множество других факторов. К тому же, эволюция подстраивает животных под окружающую температуру не всегда путем уменьшения или увеличения размеров тела. Чаще всего изменения касаются внутренних органов — обычно природа увеличивает размеры сердца и легких. Недавно ученые обнаружили еще один фактор, который влияет на габариты животных.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Как эволюция помогает животным?Исследователи из Флориды провели исследование и опубликовали его результаты в научном журнале Communications Biology. В рамках научной работы ученые изучили информацию о длине и массе тела 140 500 животных, которая была собрана в течение последних 80 лет. Было выяснено, что несмотря на высокую температуру, городские животные часто вырастают больше своих диких собратьев. Ученые объяснили это явление тем, что городские животные имеют доступ к большему количеству пищи, чем живущие в лесах звери. Питаясь объедками из мусорных баков, они быстро набирают вес и в конечном итоге становятся очень даже крупными созданиями.В городе животным действительно легче добывать еду. Недавно я рассказывал о том, как попугаи воруют еду из мусорных баковНо при этом авторы научной работы отметили, что некоторые животные в теплых городах все-таки уменьшаются в массе. Особенно сильно это заметно и зверей, которые в зимнее время впадают в спячку. Конкретные примеры ученые не привели, но к таким животным можно отнести ежей, которые изредка все-таки появляются в городской местности, в частности, в различных парках. Перед зимой они активно копят подкожный жир, а потом впадают в спячку внутри заброшенных нор или между корнями деревьев. Некоторые ежи спят полгода, начиная от первых заморозков и заканчивая в апреле. Возможно, во время спячки они становятся более чувствительными к изменению температуры воздуха и уменьшаются в размерах, потому что жир и так хорошо их согревает.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А температура воздуха в городах с каждым годом становится все выше. Лето 2021 года выдалось особенно жарким — наверное, в этом году вы тоже заметили дефицит свежести и комфортной погоды. Вода в некоторых озерах прогрелась настолько, что она даже не помогает освежиться в летнюю жару. О том, какой климат будет характерен для России в будущем, можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru