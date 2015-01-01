Самые быстрые американские горки Японии нанесли людям тяжелые травмы

Американские горки Do-DodonpaНа территории японского города Фудзиесида, прямо у подножия огромной горы Фудзи, расположен парк аттракционов Fuji-Q Highland. Он был открыт в марте 1968 года и его главной особенностью является наличие одних из самых быстрых на нашей планете американских горок Do-Dodonpa. Они были построены в 2001 году и смогли удивить посетителей парка скоростью движения в 172 километра в час. На протяжении двух десятилетий они работали безо всяких проблем — за этот период травму получил только один мужчина. Но с декабря 2020 года с горками творится что-то очень странное, потому что как минимум шесть любителей острых ощущений получили переломы костей. Архитекторы пытаются найти причину этих несчастных случаев, но это им до сих пор не удается. Впрочем, у них есть несколько интересных теорий, которые достойны обсуждения.Интересный факт: американские горки Do-Dodonpa были самыми быстрыми только в начале XXI века. С тех пор рекорд скорости был несколько раз побит и на данный момент самыми скоростными гонками считаются Formula Rossa в Абу-Даби. Каретки горок могут разогнаться до 240 километров в час всего за 5 секунд. Это почти то же самое, что прокатиться на болиде Формулы-1.Опасность американских горокОб опасности американских горок Do-Dodonpa рассказало издание Vice. Как я уже упомянул в начале статьи, в период между 2001 и 2020 годом на горках произошел только один несчастный случай. Известно, что в 2007 году 37-летний мужчина получил незначительную травму ноги из-за того, что пластиковая панель кабины оторвалась и ударила его в колено. По неизвестным причинам, с декабря прошлого года количество несчастных случаев на горках значительно возросло. И речь идет не просто об ушибах, а о полноценных переломах костей. На данный момент число пострадавших составляет шесть человек.Вход в парк аттракционов Fuji-Q HighlandТак как аттракциону уже более 20 лет и от его целостности и правильной работы зависят жизни людей, он регулярно проходил технический осмотр. В 2016 году он даже закрывался на капитальный ремонт с последующим улучшением. Через год он открылся и посетители уже смогли кататься на скорости 180 километров в час по рельсам длиной 1 244 метра (раньше длина пути составляла 1 189 метров). Также в горки была добавлена инверсия — так называется элемент американских горок, в котором гусеница поворачивает людей вверх ногами и затем возвращает их в вертикальное положение.Читайте также: 10 неожиданных минусов быстро развивающихся технологийТравмы в парке развлеченийЛюди начали чаще получать травмы, это факт. Но с чем именно связан рост опасности горок пока никто не знает. Изучением этого явления относительно недавно занимался эксперт по американским горкам Наоя Миясато (Naoya Miyasato) и, по его словам, это неслыханные ранее происшествия. У него есть как минимум два объяснения:во-первых, причина травмоопасности горок может заключаться в слишком быстром ускорении горок. На пиковом значении ускорение более чем в три раза превышает силу тяжести. В результате любители экстрима испытывают перегрузку, сравнимой с оказываемой нагрузкой на космонавтов во время запуска ракеты. Само собой разумеется, что с такой нагрузкой может справиться далеко не каждый человек — дело действительно может дойти до перелома костей;во-вторых, в травмах могут быть виноваты сами люди. По правилам безопасности, их спина должна плотно прилегать к спинке кресла. Для фиксации посетителей в нужном положении используются ремни, но пострадавшие могли каким-то образом обойти это ограничение и наклониться вперед. Если честно, в первую версию верится больше всего, потому что почему это люди начали нарушать правила только после декабря 2020 года? Впрочем, есть вероятность, что после ремонта ремни безопасности начали прижимать людей к креслам хуже, чем раньше.Американские горки Do-Dodonpa от первого лицаНа данный момент американские горки Do-Dodonpa закрыты и не ясно, когда они снова смогут принять гостей. Правительственная комиссия проверила конструкцию на безопасность и не нашла особых проблем. Так что вопрос о причине роста травм на американских горках остается открытым. А как вы думаете, в чем причина? Свое мнение пишите в комментариях.Судя по всему, горки откроются только после обнаружения и исправления проблемСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу напомнить, что на нашем сайте есть статья про аттракцион, который позволяет людям ощутить себя на тонущем «Титанике». Его создателем является компания Seven Star Energy Investment Group, которая выделила на проект целых 165 миллионов долларов. Почитать подробности о нем можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru