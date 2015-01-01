Как обычные люди совершают научные открытия?

Научное открытие совершить может любой человек. Недавно пловцы нашли один из самых больших коралловШанс на совершение сенсационного научного открытия есть не только у ученых, но и у обычных людей. В современной истории огромное количество случаев, когда человек просто оказывался в нужное время в нужном месте, совершал открытие и уже через несколько дней упоминался на страницах научных изданий. Для обозначения этого явления даже существует термин «гражданская наука» — люди помогают ученым собирать научные материалы, просто занимаясь своим хобби вроде подводного плавания. Недавно австралийские дайверы совершенно случайно нашли на побережье одного из близлежащих островов огромный коралл высотой более 5 метров и возрастом около 400 лет. Пловцы сообщили о находке ученым, после чего они приехали и начали изучать особенности древнего гиганта. Оказалось, что он смог пережить несколько десятков штормов и множество других угроз.Что такое гражданская наука?Под термином «гражданская наука» принято понимать концепцию проведения научных исследований с привлечением обычных людей. Многими добровольцами оказываются люди без научного образования, но со способными помочь науке хобби. Например, большой вклад в науку могут внести люди, которые на любительском уровне занимаются поиском сокровищ. Также научные открытия часто совершают дайверы — они ныряют в глубины морей и время от времени обнаруживают затонувшие корабли, редких рыб и так далее. В начале года я рассказывал про фотографа Ива Адамса (Yves Adams), который прибыл на остров Южная Георгия и совершенно случайно снял на камеру редчайшего желтого пингвина.Желтый пингвин, которого случайно увидел фотографА вот еще один пример. Год назад ученые разработали приложение Critterpedia, которое позволяет определить ядовитость змей и пауков по их фотографии. Оно до сих пор находится в раннем доступе, то есть воспользоваться им могут не все. Скорее всего, это связано с пока что низкой точностью распознавания. Чтобы повысить точность, разработчикам необходима помощь обычных пользователей. Когда люди активно пользуются приложением и фотографируют пауков и змей с разных ракурсов, искусственный интеллект начинает быстрее распознавать разные виды животных. Чем не вклад в науку?Читайте также: Как 7-летний мальчик из России нашел останки древнего животного?Обнаружение гигантского кораллаО гигантском коралле, который был обнаружен обычными любителями подводного плавания, было рассказано в издании The Conversation. Он расположен на побережье австралийского города Орфей на глубине около 2,1 метра. Если говорить точнее, его нашли любители снорклинга — вида плавания под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами. Они сообщили о находке ученым и те приехали на место для тщательного изучения найденного объекта.Размеры огромного кораллаКораллы представляют собой огромную колонию коралловых полипов — морских беспозвоночных животных. В данном конкретном случае речь идет о виде Porites lutea. Высота коралла достигает 5,3 метров, а ширина равна 10,4 метрам. Это самый большой коралл австралийского Большого Барьерного рифа, по сути, крупнейшего живого организма на Земле, который виден даже из космоса. Вторым по размерам кораллом является объект шириной 2,4 метра. Но это далеко не самый большой коралл в мире, потому что в некоторых точках нашей планеты встречаются объекты шириной до 17 метров.Место обнаружения коралла. Его видно даже из космосаКоралловая структура на 70% состоит из живых полипов. По словам ученых, в ее состав также входят морские губки, водоросли и живые коралловые камни. При этом мертвых кораллов и различных обломков найдено не было. Опасения вызывает разве что мусор в виде фрагментов оборванного каната и бетонного блока. Это очередное доказательство тому, что человек вредит природе. Но коралл явно очень сильный и за всю свою жизнь повидал очень многое. По предварительным данным, его возраст равен 438 годам и за все это время он пережил 80 крупных ураганов и других природных катаклизмов. Огромному кораллу было дано название «Muga dhambi», что в переводе с языка живущего на острове Орфей народа манбарра переводится как «большой коралл».Структура кораллаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Как видно, совершить большое научное открытие может каждый. Иногда люди совершенно случайно находят под своими ногами древние сокровища. Так, в мае 2021 года мужчина по имени Томас Карлссон (Tomas Karlsson) составлял карту окрестностей шведского города Алингсос и случайно нашел сокровищницу возрастом 2 500 лет. Подробнее об этом случае можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru