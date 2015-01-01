Как отбеливатели для зубов приводят к их разрушению?

Отбеливатели зубов могут им навредитьПо данным издания BBC Future, на сегодняшний день от 18 до 52% жителей Земли не удовлетворены цветом своих зубов. В связи с этим, в США и во многих других странах отбеливание зубов является одной из самых распространенных процедур, проводимых стоматологами. Это довольно дорогостоящая услуга — стоимость отбеливания зубов составляет от 6 до 15 тысяч рублей. Поэтому многие люди используют отбеливающие гели для зубов, которые продаются практически везде. Недавно канадские ученые решили проверить, действительно ли эти средства безопасны для здоровья зубов, как уверяют производители. Для этого они провели эксперимент, в котором обрабатывали разными гелями удаленные по медицинским причинам коренные зубы взрослых людей и тщательно следили за их состоянием. Оказалось, что вред действительно есть, но его можно уменьшить.Что такое гидроперит?Главным веществом в составе гелей для отбеливания зубов является пероксид карбамида, также известный как гидроперит. При взаимодействии с водой он быстро превращается в раствор перекиси водорода. Ранее таблетки гидроперита использовались темноволосыми женщинами для придания волосам светлого оттенка. Также из этих таблеток в домашних условиях можно приготовить раствор перекиси водорода — неплохой лайфхак, если его нет в аптеке или он слишком дорогой. В составе гелей для отбеливания зубов это вещество играет ключевую роль и без него не обойтись, поэтому ученые решили проверить, насколько он безопасен.Гидроперит продается в аптекахИнтересный факт: недавно в TikTok были популярны видео, где люди отбеливают зубы при помощи чистой перекиси водорода. Стоматологи били тревогу, потому что такой подход к отбеливанию зубов может привести к проблемам с деснами, разрушению эмали и даже выпадению зубов. Делать так категорически запрещено.Опасность средств для отбеливания зубовПо словам автора научной работы Лорана Бозека (Laurent Bozec), он и его команда всегда интересовались влиянием гелей для отбеливания зубов с содержанием пероксида на составные части зубов. В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Scientific Reports, они хотели узнать о влиянии вещества на зубную эмаль и пульпу — соединительную ткань, которая заполняет полость зуба.Строение зубаВ ходе эксперимента ученые использовали 64 коренных зуба, которые были удалены по медицинским показателям у людей в возрасте от 14 лет до 21 года. Эти зубы были разделены на три группы:первая группа оказалась контрольной, то есть входящие в нее зубы не были обработаны гелем для отбеливания зубов;вторая группа зубов была обработана средством с 5% содержанием гидроперита;третья группа подверглась обработке средством с 16% содержанием гидроперита.Зубы смазывались средством для отбеливания каждые 4 часа на протяжении двух недель. Между процедурами они держались в сосудах с искусственной слюной. На завершающем этапе ученые извлекли зубы из сосудов и оценили прочность зубов. Оказалось, что средства с концентрацией гидроперита в 5% и 16% значительно снижают содержание органических веществ внутри зубов. В частности, они сделают структуру эмали более пористой — из-за этого гидроперит легко попадает во внутренние части зубов и разрушает их изнутри. Если концентрация вещества выше 35% и гель наносится долгое время, это может стать причиной проблем с деснами.Читайте также: Из-за чего возникает кариес и как защитить зубы?Как безопасно отбелить зубы?Но ученые отметили, что это совершенно не значит, что пользоваться гелями для отбеливания зубов нельзя. Для этого нужно использовать варианты, где содержание гидроперита не превышает 5%. Такие гели может быть труднее найти (в интернет-магазинах в основном продаются средства с содержанием гидроперита до 35%) и эффект от них возникает дольше. Но зато отбеливание действительно происходит, а зубам наносится меньше всего вреда. Но лучше всего не заниматься всем этим самостоятельно и обратиться к стоматологу — там могут подобрать лучший вариант отбеливания.Недавно ученые выяснили, что неестественная улыбка является причиной развития психических заболеванийСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу отметить, что недавно американские ученые разработали конфеты, которые могут не только отбелить зубы, но и укрепить их. Полезные для зубов леденцы обладают ментоловым вкусом, так что вдобавок ко всему написанному выше освежают дыхание. О том, как они работают, я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru