ТОП 5 мифов о нашем теле, в которые вы продолжаете верить

Многая информация, которую мы знали о теле человека, либо сильно устарела, либо изначально была мифомВ последнее время стало модным вести здоровый образ жизни, правильно питаться и вообще всячески поддерживать свое тело в хорошей физической форме. Но насколько мы хорошо знаем свое тело, что ему вредно, а что полезно? На самом деле недостаточно много. Зачастую мы руководствуемся старой информацией, опытом предыдущих поколений или теми сведениями, которые были навязаны рекламой. Однако часто эти данные не в полной мере соответствуют действительности или вовсе являются мифами. Несмотря на то, что медики всячески их опровергают, люди продолжают упорно в них верить. Одни из них безобидные, которые лишь искажают представление о нашем теле, другие способны серьезно навредить здоровью. Мы подготовили подборку из 5 самых распространенных мифов и их опровержений, которые наверняка помогут больше узнать о собственном теле.Витамины делают нас здоровыми, много витамин не бываетЧасто можно увидеть или услышать рекламу различных комплексов витаминов и минералов, которые могут сделать вас здоровее, моложе, крепче и т.д. Витамины действительно важны, так как отвечают за функционирование различных органов, участвуют в обмене веществ, построении гормонов и пр. Однако они вовсе небезопасны — их избыток может навредить организму даже больше, чем недостаток.Витамины можно принимать только по назначению врачаЧтобы убедиться в этом, откройте инструкцию к любым витаминам, которые продаются в аптеках, и почитайте чем грозит передозировка. Симптомы крайне удручающие, в отдельных случаях вплоть до летального исхода. Отсюда следует, что витамины необходимо принимать строго по назначению врача, предварительно сдав анализы, что позволит определить каких именно недостаточно организму. В противном случае вместо ожидаемого оздоровления вы рискуете причинить организму серьезный вред.Хотите получить еще больше информации о мифах, в которые вы продолжаете верить? Тогда подписываетесь на наш Telegram-каналАлкоголь убивает клетки мозгаСпирт действительно способен убивать живые клетки, именно поэтому используется в медицине в качестве антисептика. Однако клетки мозга он не разрушает, так как в крови не та концентрация этанола. Проще говоря, человек попросту не в силах выпить такое количество спиртного, которое могло бы разрушить клетки мозга.Алкоголь в крови неспособен убить клетки мозга по причине малой его концентрацииОднако алкоголь действительно нарушает работу мозга, и с этим никто не спорит. Он нарушает обменные процессы в организме, в том числе вызывает дефицит кислорода, а также повреждает связи между клетками мозга. Но сами клетки при этом остаются невредимыми. К слову, алкоголь далеко не всегда только вреден организму. К примеру, научные исследования показали, что сухое вино помогает в борьбе с некоторыми заболеваниями. То же самое касается и пива.Спать нужно 8 часов в суткиО сне существует много мифов, один из них гласит, что спать нужно 8 часов в сутки. На самом же деле какого-то определенного времени сна, которое подходило бы всем, не существует. Одним людям достаточно и 6 часов, другим же нужно 9 часов или даже больше. Недостаток сна приводит к самым негативным последствиям. Так, учеными установлено, что постоянный недосып приводит к ускоренному биологическому старению. Однако пересып не менее опасен, чем недосыпание.Спать нужно не 8 часов, а столько, сколько требует организмУ нас есть пять чувствПринято считать, что человек имеет только пять чувств — зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Они были сформулированы еще в античные вещества во времена философа Аристотеля. Но на самом деле это ошибка, так как чувств у нас гораздо больше. Чтобы убедиться в этом, просто прикоснитесь внутренней к поверхности морозильной камеры или нагревающегося чайник. Вы почувствуете холод или жар — это еще одно из чувств, позволяющее чувствовать температуру.Также мы ощущаем силу, к которой к нам прикасаются, боль и т.д. В общей сложности ученые говорят минимум о 33 различных чувствах, которыми обладает человек. К ним относится равновесие и даже ощущение кровяного давления. Так что, когда вам кто-то скажет о своем шестом чувстве, можете смело заявить, что у вас их аж 33.Хрустите пальцами сколько вам будет угодно, медицина этого не запрещаетБольше информации о здоровье человека и последних открытиях ученых вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеХрустеть суставами пальцев нельзя, так как это приведет к артритуНаверняка вы неоднократно слышали о том, что хрустеть суставами пальцев или, к примеру, шеи, очень вредно. Якобы это приводит к постоянному повреждению суставов, что в свою очередь вызывает артрит. Артирт — это вообще универсальный термин, которым называют различные заболевания, при которых возникает воспаление составов, отек и болевые ощущение. Однако нет ни одного научного подтверждения тому, что привычка хрустеть суставами приводит к каким либо-заболеваниям.

Источник: hi-news.ru