Илон Маск хочет отправить людей на Луну раньше 2024 года

Прототипы космического корабля Starship на стартовой площадке SpaceX в Южном ТехасеПервая в истории человечества «космическая гонка» длилась с 1957 по 1988 год. Именно в это время проходило жесткое соперничество между СССР и США в плане освоения космоса. Главными достижениями тех времен были выведение на орбиту Земли первого искусственного спутника и, конечно же, отправка людей на Луну. Это соперничество уже осталось позади, а сейчас человечество стоит на пороге второй космической гонки. На этот раз участников гораздо больше: помимо федеральных космических агентств, в нее вступили частные аэрокосмические компании. В 2019 году бывший президент США Дональд Трамп попросил аэрокосмическое агентство NASA вернуть людей на Луну. Для этого агентство создало программу «Артемида» и по его планам, первый за долгое время полет людей на Луну должен был совершиться в 2024 году. Но из-за проблем со скафандрами миссия была перенесена на апрель 2025 года. Однако, недавно глава компании SpaceX объявил, что событие произойдет в срок или даже раньше.Почему полет людей на Луну перенесен?Для осуществления миссии «Артемида» аэрокосмическому агентству NASA нужно проделать много работы. Помимо сборки ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля «Орион», ему необходимо построить окололунную станцию Gateway и разработать посадочный модуль. Для выполнения последней задачи в рамках конкурса она выбрала компанию SpaceX и выделила ей 2,89 миллиарда долларов.Примерный внешний вид окололунной станции GatewayВажно отметить, что изначально NASA планировало выбрать двух победителей. Но потом, из-за сокращения бюджета, победитель остался только один, что не понравилось других участникам конкурса. Недавно компания Blue Origin подала на NASA в федеральный суд — вот вам и первый конфликт во «второй космической гонке»Изначально пилотируемый полет в рамках программы «Артемида» планировалось осуществить в 2024 году. Но в начале августа стало известно, что аэрокосмическое агентство не успевает произвести скафандры xEMU из-за отсутствия финансирования. Также известно, что поводом для переноса стали последствия пандемии коронавируса и некие «технические проблемы». Подробнее о том, о каких именно скафандрах идет речь, я рассказывал в этом материале. Из-за их отсутствия агентство NASA было вынуждено перенести возвращение людей на Луну на 2025 год. Кажется, это далеко не конечная дата.Скафандр xEMU предназначен для ношения на поверхности ЛуныЧитайте также: SpaceX поможет NASA построить станцию около Луны. Для чего она нужна?Когда SpaceX отправит людей на Луну?Недавно, во время общения со своими подписчиками в твиттере, глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что его корабль Starship сможет высадить людей на Луне раньше 2024 года. После того, как генеральный инспектор NASA Пол Мартин (Paul Martin) сообщил о переносе миссии из-за отсутствия скафандров, предприниматель предложил агентству помощь. В принципе, компания SpaceX действительно может помочь ему в этом деле. Ведь у компании уже есть опыт создания скафандров — экипаж космического корабля Crew Dragon часто облачается в фирменные костюмы, созданные совместно с дизайнером Хосе Фернандесом (Jose Fernandez). Этот человек ранее шил костюмы для супергеройских фильмов про Бэтмена и Человека-паука.Космические скафандры SpaceXКомпания SpaceX уже сейчас активно подготавливает свою технику для миссии «Артемида». Известно, что для доставки людей на окололунную станцию Gateway, будет использована модифицированная версия космического корабля Starship. Из его конструкции будут убраны тепловые экраны, закрылки и огромные блоки газовых двигателей, благодаря чему у аппарата увеличится грузоподъемность. На данный момент ожидается, что летные испытания обновленного Starship начнутся осенью. Для его запуска будет использована пусковая башня «Mechazilla». После вывода корабля Starship на орбиту Земли, первая ступень будет возвращаться и ловиться при помощи той же пусковой системы. После этого компании останется только поставить сверху новый космический корабль — можно будет осуществлять новый запуск. Примерно как это должно выглядеть, недавно показал ErcX.Пусковая башня «Mechazilla» в действииСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Вообще, компания SpaceX уже давно пытается сделать свою технику многоразовой, потому что такой подход значительно снижает стоимость запусков. Например, возвращая на Землю обтекатели полезной нагрузки, компания экономик как минимум 12 миллионов долларов. Раньше для ловли этих обтекателей использовались корабли с растянутыми сетями. Но недавно компания решила перестать их использовать. О причине отказа от сетей можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru