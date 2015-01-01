Лечение глухоты: ученые напечатали барабанную перепонку на 3D-принтере

В будущем искусственная барабанная перепонка поможет людям восстановить слухПо данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году от проблем со слухом во всем мире будет страдать около 2,5 миллиардов человек. Причины будут разными, начиная от последствий болезней и заканчивая травмами. И как минимум в 700 миллионах случаев ситуация будет настолько сложной, что люди будут нуждаться в срочной медицинской помощи. Недавно американские ученые научились печатать на 3D-принтере имплантаты барабанных перепонок — тонкой мембраны внутри уха, которая играет ключевую роль в возможности человека слышать окружающие звуки. В будущем при помощи новой технологии можно будет восстанавливать слух людей даже при очень серьезных травмах, причем это будет занимать всего лишь около трех месяцев, что определенно лучше, чем страдать от глухоты на протяжении всей жизни. Но стоит осознавать, что идеальных вещей не существует и даже у этой технологии есть как минимум один минус.Зачем нужна барабанная перепонка?Барабанная перепонка — это тонкая мембрана, которая улавливает звуковые волны и преобразует их в электрические сигналы, впоследствии передаваемые в головной мозг. Если по каким-то причинам барабанная перепонка повреждается, она перестает выполнять свою функцию и человек становится глухим. Обычно перепонка рвется в результате физических травм. А иногда она повреждается из-за инфекций — в этом случае в среднее ухо могут попасть опасные микробы, вызывающие воспаление. В особо тяжелых ситуациях попадание инфекции может привести к воспалению тканей головного мозга.Строение барабанной перепонкиВосстановление барабанной перепонкиЕсли повреждение небольшое, барабанная перепонка может восстановиться сама. Но при этом острота слуха может заметно ухудшиться. Если же разрыв барабанной перепонки сильный, человека может спасти хирургическая операция. Во время так называемой тимпанопластики хирурги создают своеобразную «заплатку» из тканей человека и тем самым закрывают отверстие. Как вы уже могли понять, залатанная перепонка тоже не может обеспечить изначальную остроту слуха — человек все равно будет плохо слышать. Иногда после травм некоторые люди просто обречены носить слуховые аппараты.При возникновении проблем со слухом нужно обязательно показаться врачуЧитайте также: Можно ли определить остроту слуха просто смотря человеку в глаза?Искусственная барабанная перепонкаНедавно американские исследователи из Гарвардского университета разработали технологию изготовления искусственной перепонки. Новинка получила название PhonoGraft. Наименование созвучно с «фонографом» — первым прибором для записи и воспроизведения звука. Имплантат барабанной перепонки имеет почти ту же структуру, что и настоящая часть слухового аппарата. Для его печати используются специальные чернила, которые не воспринимаются человеческим организмом как что-то чужое. После установки в ухо, имплантат не только восстанавливает слух, но и служит прочной основой для регенерации собственных тканей человека. Так он прочнее вживляется в организм и становится его неотъемлемой частью.Искусственная барабанная перепонка PhonoGraftЧтобы проверить эффективность изобретения в действии, авторы научной работы вживили искусственную перепонку в организм шиншилл. Выбор пал именно на этих животных потому, что строение их ушей и диапазон слуха максимально похож на человеческий. По словам одного из авторов научной работы Аарона Ременшнайдера (Aaron Remenschneider), искусственная перепонка прижилась уже через 3 месяца после проведения операции. В этом они убедились после того, как заглянули внутрь слухового прохода при помощи эндоскопа. Они увидели, что живые ткани животного почти полностью обтянули имплантат. И это, безусловно, впечатляющий результат упорных трудов ученых.Для установки перепонки не нужна хирургическая операцияВажно отметить, что для установки имплантата врачи не делали никаких разрезов за ухом. Искусственная барабанная перепонка вставляется прямо через ушной канал. Это заметно снижает вероятность занесения инфекции и возникновения других серьезных проблем. Так что не исключено, что в будущем данная процедура полностью заменит собой тимпанопластику.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Помимо болезней и физических травм, к глухоте может привести частое пребывание в шумных местах. Также не стоит забывать про вред ежедневного использования наушников, тем более на максимальной громкости. Всеми любимая музыка может быть опасна для слуха и недавно ученые даже попытались выяснить уровень этой опасности. Результаты научной работы оказались поистине удивительными. Узнать, к каким выводам пришли исследователи, можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru