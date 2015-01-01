Tesla Cybertruck может стать первым провалом Илона Маска. И вот почему

Tesla Cybertruck может быть слишком футуристическим для своего времениВ ноябре 2019 года компания Tesla представила миру электрический пикап Cybertruck. Во время презентации Илон Маск буквально шокировал публику — вместо стильного грузовика из фантастических фильмов он показал нечто, отдаленно напоминающее грубо отесанный кусок стали с колесами. По предварительным данным, автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 2,9 секунд и перевозить грузы до 1 600 килограммов. Несмотря на странный внешний вид, грузовик Cybertruck уже набрал 1,2 миллиона предварительных заказов — для оформления необходимо заплатить 100 долларов. Грядущая новинка оказалась настолько неоднозначным продуктом, что даже ярый поклонник компании Tesla Джим Крамер (Jim Cramer) недавно выдвинул предположение, что электромобиль ждет оглушительный провал. И размышляет он весьма разумно.Критика пикапа CybertruckДжим Крамер больше всего известен как ведущий телевизионной программы «Безумные деньги» по каналу CNBC. Шоу впервые вышло в эфир в 2005 году и его главная цель состоит в том, чтобы помочь людям делать правильные инвестиции. Так как Джим Крамер всегда в курсе всех важных событий, у него часто берут интервью. Недавно во время интервью на Уолл-Стрит его попросили высказать мнение насчет презентованного на «Дне искусственного интеллекта» робота-гуманоида Tesla Bot. Телеведущий уклонился от этого вопроса и высказал свои мысли по поводу электрического пикапа Cybertruck. Он отозвался о грядущей новинке очень негативно и порекомендовал людям купить пикап Ford F-150 Lightning, потому что Cybertruck слишком «уродлив».Джим Крамер является давним поклонником компании TeslaПочему Tesla Cybertruck некрасивый?Отчасти телеведущий прав — грядущая новинка от Tesla выглядит крайне странно. Но во время презентации Илон Маск доходчиво объяснил их решение создать пикап в футуристическом стиле. По своей сути, пикапы являются автомобилями с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с невысокими бортиками и дверцей сзади. Практически все существующие на данный момент автомобили с таким типом кузова одинаковы, у них нет отличительных черт. Последнее время на кузове машин даже не видно значка производителя, поэтому людям порой непонятно, автомобиль какой фирмы стоит перед ними. А смелый дизайн Tesla Cybertruck из нержавеющей стали сразу же бросается в глаза.Илон Маск на презентации Tesla CybertruckИлон Маск осознавал, что слишком странный внешний вид может оттолкнуть многих потенциальных покупателей и даже открыто упоминал о возможности провала. Но на данный момент предзаказ на новинку оформили уже 1,2 миллиона человек, что можно считать знаком того, что в текущей ситуации дела у компании идут не так уж и плохо. Что именно привлекает внимание покупателей, пока не ясно. Возможно, их подкупают технические характеристики автомобиля — грузовик, который быстро разгоняется как легковушка, это действительно круто. Может быть, люди все-таки не против иметь у себя в гараже футуристический пикап. Многим людям всегда хочется выделиться и приковывать к себе внимание даже на автомобильных дорогах.После презентации 2019 года над Tesla Cybertruck как только не шутилиЧитайте также: Илон Маск приехал в ресторан на пикапе Tesla CybertruckСтарт производства CybertruckНа данный момент все относительно неплохо, но ситуация может в корне измениться уже в ближайшие месяцы. Со дня анонса прошло уже почти 3 года, Илон Маск уже много раз был замечен за рулем пикапа Cybertruck, но он все еще не вышел в продажу. Более того, компания до сих пор не может запустить его производство. Считалось, что сборка новинки начнется в конце 2021 года, но недавно издание Autoweek сообщило о переносе этой даты на конец 2022 года. Первой причиной переноса является то, что компания хочет выпустить пикап Cybertruck с установленной системой Hardware 4, которая должна обеспечить более безопасное автономное вождение. Вторая причина заключается в том, что собирать Tesla Cybertruck планируется в новом заводе в техасском Остине, который все еще находится на стадии строительства. В общем, компания здорово подводит тех, кто хочет скорее прокатиться на своем пикапе.Строительство завода Tesla в Остине, ТехасУспехи Tesla на фоне конкурентовПри всем этом Джим Крамер до сих пор остается большим поклонником Tesla и не жалеет хвалебных слов в адрес компании. А хвалить ее, как минимум, можно за отсутствие серьезных проблем в работе своих автомобилей. На фоне конкурентов Tesla действительно хорошо держится на плаву. Например, совсем недавно General Motors была вынуждена отозвать электромобили Chevrolet Bolt EV и остановить их продажи из-за массовой неисправности в аккумуляторах. В общей сложности из-за найденной проблемы произошло уже около 10 возгораний — из-за остановки продаж компания может потерять до 1 миллиарда долларов.Возгоревшийся Chevrolet Bolt EVСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Хоть у компании Tesla дела идут неплохо (если не брать обвинения об опасности автопилота), в будущем с продажами Tesla Cybertruck действительно могут возникнуть проблемы. К концу 2022 года в продажу могут выйти более интересные электрические грузовики, среди которых можно выделить Ford F-150 EV, GMC Hummer EV и Rivian R1T. Обо всех электрических пикапах, которые можно купить вместо «уродского» Cybertruck, мы рассказывали в этом материале.

Источник: hi-news.ru