В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Могли бы вы подумать, что предки современных китов могли ходить по суше?Жившие миллионы лет назад звери сильно отличались от своих современных потомков. В качестве примера можно привести предков нынешних китов, которые по-научному именуются как протоцетиды. Они были такими же крупными, но помимо плавания умели ходить по суше на своих четырех хорошо развитых лапах. Некоторые из этих животных были травоядными, но природа распорядилась так, что со временем они превратились в гигантских поедателей крошечных жителей морей и океанов. Недавно отлично сохранившиеся останки одного из протоцетидов были найдены в окрестностях египетского города Эль-Файюм. Огромное создание весило около 600 килограммов и было успешным хищником — на протяжении своей жизни он явно не голодал. По расчетам ученых, он погиб примерно 43 миллиона лет назад и относится к новому для науки виду протоцетидов. Древний монстр получил название в честь Анубиса, древнеегипетского бога смерти.Эль-Файюм — египетский город к юго-западу от Каира. На его территории преобладает пустынный климат, по данным за 2005 год там жило около 306 000 человек. Легенда гласит, что именно там родился Себек, древнеегипетский бог воды и разлива реки Нил. Он ассоциируется с крокодилом, который отпугивает темные силы и защищает богов и людей.От кого произошли киты?Об обнаружении останков древнего создания было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Кости были обнаружены на пустынной местности, в породах эпохи эоцена. Это время как раз известно тем, что тогда начали появляться первые китообразные в истории Земли. Также в эту эпоху значительно увеличилось разнообразие муравьев, а Антарктида в те времена была покрыта тропическими лесами — первые ледяные шапки появились только в конце эоцена.Животные эоцена в представлении художницы Ирины АвдеевойОдними из самых крупных животных тех времен были протоцетиды, которые являются предками современных китов. Они обладали хорошо развитыми передними и задними конечностями, благодаря чему могли обитать как в воде, так и на суше. Так как они были хорошо приспособлены к водной жизни, не исключено, что на их хвосте имелся плавник. Останки протоцетидов в свое время были обнаружены на территории Азии, Европы, Африки и Северной Америки. Находка в Египте позволила узнать об этих созданиях еще больше интересной информации.Кости протоцетидовЧитайте также: Как киты меняют старую кожу на новую?Древние предки китовНа данный момент ученым известны десятки видов протоцетидов и после нового открытия их стало еще больше. Ранее неизвестный науке вид получил название Phiomicetus anubis в честь древнеегипетского бога смерти. От всех остальных видов это создание отличается наличием удлиненных по форме височных ямок. Судя по костям, древнее животное умело ходить на четырех конечностях, достигало 3 метров в длину и весило около 600 килограммов. Строение черепа намекает на то, что этот зверь уже начал становиться хищником и ловко двигал своими челюстями.Окаменелые останки Phiomicetus anubisОн мог ходить по суше и плавать в море. Анатомическое исследование окаменелости показало, что этот новый вид древних китов полностью отличается от других, — объявили в Министерстве окружающей среды Египта.Древние киты с четырьмя ногами обнаруживаются учеными не так уж и редко, но каждый такой случай является большим событием. В 2019 году в научном журнале Current Biology появилась статья об обнаружении такого создания на территории Перу, у подножия одной из самых высоких горных систем в мире, Анд. Новый вид протоцедитов получил название Peregocetus pacificus. Чтобы извлечь кости из земли, ученым потребовалось как минимум 3 дня. Исследование показало, что древнее создание погибло около 42,6 миллиона лет назад.Изображение, которое отображает методы плавания и ходьбы Peregocetus pacificusСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На данный момент китообразные делятся примерно на 80 видов и являются очень смышлеными животными. Пару лет назад я рассказывал о том, как они собираются в группы и устраивают для рыб сложные ловушки. В то время как остальные киты удерживают рыб, одна особь проходит через центр и за один раз проглатывает добычу. Киты меняются ролями до тех пор, пока все не станут сытыми. Иногда киты случайно проглатывают людей — недавно одному мужчине не посчастливилось побывать внутри огромного создания. Но все обошлось наилучшим образом.

Источник: hi-news.ru