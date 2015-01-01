В вечной мерзлоте Арктики нашли жидкую воду, которая поможет в поиске жизни на Марсе

Из пробуренной скважины в Арктике начал бить фонтан газированной водыВода, как известно, в нормальных условиях переходит в твердое состояние при температуре около 0 градусов. Соответственно, в условиях сверхнизких температур, таких как в Арктике, вода существует только в виде льда. Именно поэтому обнаружение жидкой воды на Северной Земле внутри вечной мерзлоты вызвало у ученых Арктического и антарктического НИИ вызвало сильное удивление. По сути, жидкая вода оказалась там, где ее быть не могло. Вообще, вода гораздо более загадочное вещество, чем принято считать, о чем я уже писал. И теперь при бурении ледяных бугров ученые обнаружили еще одно этому подтверждение. Из скважин в прямом смысле слова стали бить фонтаны газированного рассола. Причем, на участке, где обнаружена необычная находка, типичный арктический климат. Среднегодовая температура не превышает -14 градусов. Обнаруженная жидкость позволит ученым лучше понять свойства воды при низких температурах, которые характерны не только для отдельных участков Земли, но и других планет, включая Марс.Почему вода не замерзает при отрицательной температуреВ районе проведения исследования вечная мерзлота простирается на глубину в сотни метров. Основание хорошо проморожено, поэтому вероятность его подтаивания сильно исключена. Но, как выяснили специалисты, вода в районе база «Мыс Баранова» способна противостоять замерзанию. Правда, речь идет не о чистой Н2О, а солевом растворе, однако даже в таком виде вода должна была превратиться в лед. Как мы знаем, соль не мешает морям и океанам замерзать.Как сообщают в Арктическом и антарктическом НИИ, вначале ученые предположили, что жидкая вода проникла в вечную мерзлоту извне, то есть с моря. Поверить в то, что в вечной мерзлоте, глубиной в сотни метров, есть жидкая вода, им было не просто. Чтобы получить больше информации, исследователи пробурили у основания блистеров (ледяных бугров) скважину глубиной 10 метров. Однако никаких признаков засоления почвы не было обнаружено. Никаких следов того, что вода могла попасть с моря, тоже найти не удалось. Об этом сообщает научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов.Первые блистеры высотой около трех метров были обнаружены в зоне устья реки Новая. Затем такие же блистеры ученые нашли на расстоянии в 10 км от первых бугров. Учитывая такое расстояние, возможность влияния моря на появление воды здесь вообще исключается полностью.Так выглядит блистер на архипелаге Северная ЗемляДать точное объяснение обнаруженному феномену ученые пока не могут. Однако они полагают, что блистеры с «газированным рассолом” внутри могли образоваться в результате изменения состава подземных вод, которое происходило параллельно с насыщением воды газом. Сделать окончательные выводы позволит детальное изучение состава воды. Поэтому она уже отправлена на исследования. Кроме того, ответы на некоторые вопросы может дать дальнейшее детальное исследование блистеров. О его результатах мы сообщим вам на нашем Telegram-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.Жизнь на Марсе и жидкая вода в вечной мерзлоте — какая взаимосвязьПредварительное изучение воды, которая, как было сказано выше, содержит не только газ, но и приличное содержание соли, показало наличие в ней микроорганизмов. Это вызывает еще большее удивление. Ранее я писал о ледяных червях, которые тоже живут в ледниках. Но в блистерах условия проживания гораздо суровее, так как температура значительно ниже, а, главное, присутствует большое количество соли.Ученые предположили, что жидкая вода в таком же виде может быть и на Марсе, но пока она просто не обнаружена, так как скрыта во льдах. Вполне возможно, неожиданная находка подскажет ученым, где и как искать жизнь на красной планете. Ранее я писал, что на Марсе, может быть гораздо больше воды, чем предполагают ученые, так как раньше ее попросту не замечали из-за наличия в ней пыли. Но речь шла исключительно о снеге и льде, возраст которых удалось выяснить.Образцы воды и льда ученые отправили на исследованияО других, не менее захватывающих научных открытиях читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.Напоследок отмечу, что польза находки одним лишь освоением Марса не ограничивается. Возможно, обнаруженные в блистерах микроорганизмы имеют и другую ценность. Как говорят ученые, учитывая их условия обитания, синтезируемые ими ферменты могут применяться в пищевой и косметической промышленности.Но, самая интересная информация нас ждет впереди, когда будут получены результаты микробиологических исследований. Ближайшее время у проб воды льда в Санкт-Петербурге будут взяты кристаллографические, химические и изотопные анализы.

Источник: hi-news.ru