Что такое фрукторианская диета и почему она губительна?

Фрукты очень полезны для человеческого здоровья, но во всем нужно знать меруСегодня все большее количество людей пытается перейти на правильное питание. Это значит, что они осознанно отказываются от фастфуда и другой вредной пищи и стараются употреблять только натуральные продукты с определенным количеством питательных веществ. В целом это очень даже хорошая тенденция, ведь «умное» питание действительно способно улучшить состояние здоровья. Только вот некоторые люди часто переходят в крайности — они складывают ошибочное представление об организме человека и начинают питаться несвойственным для людей образом. Взять, к примеру, фрукторианство, приверженцы которого в течение дня едят только сырые фрукты. Они уверены, что когда-то давно люди питались растительностью и именно так должны вести себя и сегодня. Только вот фрукторианцы не учитывают, что наш организм с тех времен эволюционировал и для крепкого здоровья нам нужно еще много чего, кроме сырых фруктов. Фрукторианство опасно и об этом говорят многие ученые.Рацион при фрукторианской диетеФрукторианство возникло в XIX веке на территории Европы и постепенно начало обретать популярность в США и даже России. Больше всего моде на фрукторианство были рады сельскохозяйственные производители, потому что спрос на их продукцию многократно вырос. Примерно в 1960-е годы необычная система питания начала обрастать эзотерическими трактовками, благодаря чему стала еще более популярной. Современные последователи фрукторианства считают, что выбранный ими рацион питания помогает их организмам избавляться от «шлаков» и излечиваться от болезней. Строгие фрукторианцы не покупают продукты в магазинах и едят только то, что самостоятельно сорвали с деревьев.Некоторые люди уверены, что фрукторианство помогает им выглядеть моложеСогласно фрукторианской диете, сырые фрукты должны составлять от 55% до 75% ежедневного рациона человека. Некоторые последователи диеты добавляют в свой рацион зерновые каши, орехи и растительные масла. Они следуют правилу «80-10-10», согласно которому 80% калорий должно поступать в организм из свежих фруктов и овощей, 10% из белков и 10% — из жиров. Все это основано на мнении, что наши далекие предки питались именно так. Отчасти это правда, только вот в ходе эволюции человеческий организм человека сильно изменился и сегодня нам нужна более разнообразная пища. Мясо тоже нужно, особенно детям, потому что наши предки неспроста ходили на охоту и учились обрабатывать мясо.Читайте также: Кем были люди миллионы лет назад: веганами или мясоедами?Вред фрукторианстваНедавно о вреде фрукторианства рассказал американский биолог Джеймс Браун (James Brown) в издании The Conversation. По его словам, люди уже давно не способны жить только за счет энергии, получаемой от фруктов, овощей и прочей растительности. В какой-то период времени наши предки научились готовить мясо и в желудочно-кишечном тракте начали происходить большие изменения. Наш организм подстраивался под разнообразную пищу и научился извлекать из нее максимум питательных веществ.Сегодня люди условно делятся на два типа: вегетарианцев и мясоедовТак что сегодня фрукторианцы явно не получают весь необходимый спектр питательных веществ, необходимый для нашего здоровья. В частности, они испытывают дефицит белков, железа, витаминов группы B и жирных кислот омега-3, о которых я рассказывал в этом материале. Недостаток питательных веществ может стать причиной развития проблем с костями, мышцами и кожей, а также серьезных проблем вроде рахита и анемии.При фрукторианстве люди испытывают дефицит питательных веществ, особенно омега-3 кислотТакже стоит обратить внимание на то, что фрукты богаты фруктозой — он перерабатывается нашим организмом иначе, чем обычный сахар. Избыточное употребление фруктозы может стать причиной накопления жира в печени, именуемой как жировой гепатоз. Что болезнь развивается и люди даже об этом не знают, потому что симптомами являются обычные для трудящихся людей усталость, сонливость и быстрая утомляемость. Это заболевание опасно тем, что впоследствии может привести к циррозу и другим более опасным болезням.При злоупотреблении фруктами может сильно пострадать печеньЖертвы «правильного питания»По данным биолога Джеймса Брауна, в мире уже есть серьезно пострадавшие от фрукторианства люди. Например, в 2020 году 49-летний приверженец питания одними фруктами заработал себе обратимое слабоумие. При этом поражении интеллекта у человека снижается способность понимать связь между окружающими его явлениями, он перестает отдавать себе отчет в словах и поведении. Причиной развития слабоумия, конечно же, стал недостаток питательных веществ.Крайности в питании могут стать причиной слабоумияЕсть и более ужасный случай, который произошел в 2001 году на территории Великобритании. По данным BBC News, родители девятимесячной девочки были приверженцами фрукторианства и пытались приучить этой диете своего ребенка. При этом они совершенно не думали о том, что подрастающему организму нужны более разнообразные питательные вещества. К ужасу общественности, девочка умерла из-за истощения.Отец погибшей девочкиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Здоровое питание это очень хорошо и действительно может принести пользу. Только вот во время выбора очередной «правильной» диеты важно отдавать себе отчет в том, что человеку нужно большое разнообразие питательных веществ и уход в крайности может погубить весь организм. Ну и конечно экспериментальные методы питания ни в коем случае нельзя навязывать детям. О том, почему детям категорически нельзя быть вегетарианцами, я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru