Есть ли в природе понятие красоты

Красоты в природе нет, а то, что мы принимаем за неё, на самом деле — гандикапЧто такое красота? Ну, если пользоваться максимально простой терминологией, то это такое сочетание внешних признаков, которые кажутся нам привлекательными. Но ведь не бывает такого, чтобы всем нравилось одно и то же. Тем более, если копнуть чуть глубже, то станет ясно, что стандарты красоты в разные исторические периоды совершенно не совпадали. Вспомните времена Рубенса, когда ценились пышные формы, а потом сравните их с дистрофико-центричным стандартом красоты конца нулевых годов 21 века. Получается, что красота – это понятие сугубо социальное или всё-таки существует природный стандарт красоты?Михаил Гельфанд, биоинформатик, доктор биологических наук, резидент СколТеха: Отсутствие симметрии - это явный признак того, что что-то пошло не так.Несмотря на то что понятие уродства в природе действительно существует, такой категории, как красота, ни сама природа, ни биология не знают. И дело тут даже не в том, что учёные не смогли сформулировать определение красоты, а в том, что в природе применяются несколько иные, чуть более практически очерченные категории. Разберёмся, что к чему.Что такое половой деморфизмВ природе нет понятия красоты, потому что она просто не имела бы никакого смысла. Однако существует другая категория, наполненная практическим значением чуть более, чем полностью. Это половой деморфизм.Половой деморфизм – это анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида. Это могут быть рога, окраска, зубы, волосяной покров, размер и т.д.Половой деморфизм позволяет животным определять, где самка, а где самец. Причём степень выраженности полового деморфизма, вопреки расхожему мнению, в меньшей степени влияет на выбор партнёра. Одна теория гласит, что различия между полами выражены больше или меньше в зависимости от вклада каждого из них в воспитание потомства. Чем меньше родитель участвует в жизни своих чад, тем сильнее выражены его вторичные половые признаки, и наоборот.Считается, что наиболее известным примером полового деморфизма является павлиний хвост. Большой, красивый, заметный, он есть только у самцов и служит для привлечения самок, которые видят в его обладателе эффективного продолжателя рода. Но самок привлекает не столько визуальная красота, сколько тот факт, что обладатель такого большого хвоста должен быть очень мощным и живучим, чтобы носить на себе такую штуку. Но это не совсем так.Что такое гандикапПавлиний хвост — наиболее яркий пример гандикапаЭто называется гандикап.Гандикап – это гипотеза о том, что наблюдающиеся у самцов некоторых видов животных вредные для выживаемости признаки служат демонстрацией качества генома.Павлиний хвост – это гандикап в чистом виде. Несмотря на то что самцу сложно носить его на себе, потому что он делает его более медлительным, неповоротливым, а значит, более уязвимым для хищников, самки считают, что это хорошо. Ведь как-то же этот самец дожил до момента их встречи. Видимо, он обладает недюжинной силой и ловкостью, чтобы уберечь себя от хищников, а значит, было бы неплохо подарить его гены своему потомству.Стандарты красоты у людейЕсли бы Микеланджело ваял статую Давида в наше время, его гениталии были бы побольшеУ людей ситуация немного другая. У нас половой деморфизм выражен существенно меньше, чем у наших ближайших родственников – горилл. Понятное дело, от первичных половых признаков избавиться довольно сложно, но какие-то внешние проявления полов сегодня отошли, пожалуй, даже не на второй, а на третий план. Поэтому стандарты человеческой красоты могут отличаться довольно сильно от региона к региону и социально обусловленных факторов.Человеческая красота - это очень лабильное понятие, которое меняется в зависимости от социальных норм, которых придерживаются люди, от региона их проживания, общественного мнения и даже от того, что называется эффектом бабочки.Изменение стандартов человеческой красоты может зависеть от разных аспектов. Если сегодня большинство мужчин втайне мечтает о большом половом органе, потому что в их представлении он является признаком маскулинности, то, положим, в эпоху Возрождения в Риме всё было совсем наоборот. Несмотря на то что документальных свидетельств этому не сохранилось, судя по скульптурам тех времён, признаком некой элитарности считались скорее маленькие гениталии. Иначе бы Давид, Геркулес и другие статуи сегодня выглядели чуть более весело.Смотреть фильм о красоте в природеВпрочем, изменения могут случаться и в более коротких временных отрезках в зависимости от условий, некоторые из которых даже близки по своей кажущейся незначительности к эффекту бабочки. По логике вещей два однояйцевых близнеца, имеющие один и тот же геном, должны выбирать себе партнёров по одним и тем же признакам. Но может быть и так, что на одного повлияло что-то такое, что не повлияло на другого. Это может быть что угодно: случайная встреча, новое знание, травма и т.д., и т.п. Вариантов – великое множество, как и положено во Вселенной.

Источник: hi-news.ru