Есть ли в природе понятие красоты
Красоты в природе нет, а то, что мы принимаем за неё, на самом деле — гандикап
Что такое красота? Ну, если пользоваться максимально простой терминологией, то это такое сочетание внешних признаков, которые кажутся нам привлекательными. Но ведь не бывает такого, чтобы всем нравилось одно и то же. Тем более, если копнуть чуть глубже, то станет ясно, что стандарты красоты в разные исторические периоды совершенно не совпадали. Вспомните времена Рубенса, когда ценились пышные формы, а потом сравните их с дистрофико-центричным стандартом красоты конца нулевых годов 21 века. Получается, что красота – это понятие сугубо социальное или всё-таки существует природный стандарт красоты?
Михаил Гельфанд, биоинформатик, доктор биологических наук, резидент СколТеха: Отсутствие симметрии - это явный признак того, что что-то пошло не так.
Несмотря на то что понятие уродства в природе действительно существует, такой категории, как красота, ни сама природа, ни биология не знают. И дело тут даже не в том, что учёные не смогли сформулировать определение красоты, а в том, что в природе применяются несколько иные, чуть более практически очерченные категории. Разберёмся, что к чему.
Что такое половой деморфизм
В природе нет понятия красоты, потому что она просто не имела бы никакого смысла. Однако существует другая категория, наполненная практическим значением чуть более, чем полностью. Это половой деморфизм.
Половой деморфизм – это анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида. Это могут быть рога, окраска, зубы, волосяной покров, размер и т.д.
Половой деморфизм позволяет животным определять, где самка, а где самец. Причём степень выраженности полового деморфизма, вопреки расхожему мнению, в меньшей степени влияет на выбор партнёра. Одна теория гласит, что различия между полами выражены больше или меньше в зависимости от вклада каждого из них в воспитание потомства. Чем меньше родитель участвует в жизни своих чад, тем сильнее выражены его вторичные половые признаки, и наоборот.
Считается, что наиболее известным примером полового деморфизма является павлиний хвост. Большой, красивый, заметный, он есть только у самцов и служит для привлечения самок, которые видят в его обладателе эффективного продолжателя рода. Но самок привлекает не столько визуальная красота, сколько тот факт, что обладатель такого большого хвоста должен быть очень мощным и живучим, чтобы носить на себе такую штуку. Но это не совсем так.
Что такое гандикап
Павлиний хвост — наиболее яркий пример гандикапа
Это называется гандикап.
Гандикап – это гипотеза о том, что наблюдающиеся у самцов некоторых видов животных вредные для выживаемости признаки служат демонстрацией качества генома.
Павлиний хвост – это гандикап в чистом виде. Несмотря на то что самцу сложно носить его на себе, потому что он делает его более медлительным, неповоротливым, а значит, более уязвимым для хищников, самки считают, что это хорошо. Ведь как-то же этот самец дожил до момента их встречи. Видимо, он обладает недюжинной силой и ловкостью, чтобы уберечь себя от хищников, а значит, было бы неплохо подарить его гены своему потомству.
Стандарты красоты у людей
Если бы Микеланджело ваял статую Давида в наше время, его гениталии были бы побольше
У людей ситуация немного другая. У нас половой деморфизм выражен существенно меньше, чем у наших ближайших родственников – горилл. Понятное дело, от первичных половых признаков избавиться довольно сложно, но какие-то внешние проявления полов сегодня отошли, пожалуй, даже не на второй, а на третий план. Поэтому стандарты человеческой красоты могут отличаться довольно сильно от региона к региону и социально обусловленных факторов.
Человеческая красота - это очень лабильное понятие, которое меняется в зависимости от социальных норм, которых придерживаются люди, от региона их проживания, общественного мнения и даже от того, что называется эффектом бабочки.
Изменение стандартов человеческой красоты может зависеть от разных аспектов. Если сегодня большинство мужчин втайне мечтает о большом половом органе, потому что в их представлении он является признаком маскулинности, то, положим, в эпоху Возрождения в Риме всё было совсем наоборот. Несмотря на то что документальных свидетельств этому не сохранилось, судя по скульптурам тех времён, признаком некой элитарности считались скорее маленькие гениталии. Иначе бы Давид, Геркулес и другие статуи сегодня выглядели чуть более весело.
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Впрочем, изменения могут случаться и в более коротких временных отрезках в зависимости от условий, некоторые из которых даже близки по своей кажущейся незначительности к эффекту бабочки. По логике вещей два однояйцевых близнеца, имеющие один и тот же геном, должны выбирать себе партнёров по одним и тем же признакам. Но может быть и так, что на одного повлияло что-то такое, что не повлияло на другого. Это может быть что угодно: случайная встреча, новое знание, травма и т.д., и т.п. Вариантов – великое множество, как и положено во Вселенной.
Источник: hi-news.ru