Найденная благодаря полиции окаменелость раскрыла секреты доисторических летающих рептилий

Среди изъятых полицией окаменелостей обнаружен отлично сохранившийся скелет птерозавраФедеральная полиция Бразилии провела крупную операцию по ликвидации международной банды, специализирующейся на контрабанде окаменелостей и полудрагоценных камней. В результате этой операции им удалось остановить незаконный экспорт и изъять почти 3000 плит известняка и других образцов, которые теперь возвращены в Университет Сан-Паулу. Это были не обычные камни, а взятые из карьера в знаменитом бассейне Арарипе. В них сохранились останки и безупречные отпечатки существ, живших миллионы лет назад. Среди изъятых реликвий была обнаружена причудливая крылатая рептилия, высотой почти полтора метра, которая имела челюсть, похожую на птичий клюв. Ее череп украшал большой костяной гребень, напоминающий головной убор. Как выяснилось позже, это первый почти полный скелет одного из видов птерозавров Tupandactylus navigans. Рептилия жила в ранний меловой период, примерно 110 миллионов лет назад.Птерозавр — древняя летающая рептилияРезультаты исследования останков древней рептилии были опубликованы в журнале PLOS ONE. Как сообща Фабиана Родригес Коста, палеонтолог из Федерального университета ABC из Сан-Паулу, а также соавтор исследования, крайне редко встречаются экземпляры, которые так хорошо сохранились, как этот. Скелет почти полностью сформирован, и у него даже сохранились мягкие ткани.Впервые это вид Птерозавров был описан в 2003 году учеными из Германии и Англии на основе двух, попавших им в руки черепов. Но теперь палеонтологам впервые удалось изучить остальную часть тела животного, включая некоторые мягкие ткани, кости шеи, крыльев и ног.Птерозавры были близкими родственниками динозавров и жили рядом с ними. Только динозавры процветали на суше, а птерозавры в небе. Они сосуществовали начиная с позднего триаса (более 200 миллионов лет назад), и до конца мелового периода (66 миллионов лет назад), когда обе группы вымерли в результате глобального бедствия, вызванного ударом астероида. Правда, некоторые ученые предполагают, что исчезновение динозавров связано вовсе не с астероидом.Птерозавры жили в одно время с динозаврамиУ птерозавров не осталось живых потомков, в отличие от динозавров. Ископаемые останки — единственный способ изучить этих доисторических летающих существ, также особенности их жизни. Однако окаменелости птерозавров встречаются крайне редко. Все дело в том, что у них довольно “нежные” кости, которые плохо сохраняются. Поэтому палеонтологи чаще всего обнаруживают лишь отдельные фрагменты их скелета.Как правило, кости удается обнаружить в отложениях, которые были погружены в воду. Мягкий ил быстро закапывал туши после того, как они опускались на дно озер или морей. В результате низкого содержания кислорода тела рептилий меньше разлагались.Бразильский бассейн Арарипе когда-то был покрыт лагунами, именно поэтому он дает множество отлично сохранившихся окаменелостей, погребенных в слоях известняка. Четверть видов птерозавров происходят из этого региона.Больше информации о последних находках палеонтологов и открытиях ученых мы публикуем на нашем Telegram-каналеЧто известно о птерозавре — секрет большого гребня раскрытКогда экземпляр Tupandactylus navigans прибыл в Университет Сан-Паулу, Виктор Беккари, аспирант и ведущий автор нового исследования, заметил, что головной убор птерозавра составляет почти три четверти его черепа. Ученым, впервые описавшим Tupandactylus navigans в 2003 году, черепной гребень напомнил паруса для виндсерфинга. Тогда они решили, что он помогал рептилии в полете. Учитывая этот факт, они предположили, что животное обладало короткой шеей и костными сухожилиями, соединяющими шейные позвонки вместе.Ученые создали трехмерную модель скелета обнаруженного птерозавраИмея доступ к полному скелету, ученые смогли исследовать пригодность животного к полету. Фрагменты скелета находились в шести плитах известняка. Чтобы сложить их воедино, ученые воспользовались сканером компьютерной томографии и на основе рентгеновских снимков создали трехмерную модель скелета. Ранее я писал, что таким же способом ученые создали трехмерную модель эмбриона древней гигантской черепахи, сохранившегося в ископаемом яйце.Как выяснилось, ученые в 2003 году ошиблись. Tupandactylus navigans имел длинную шею, длинные ноги и сравнительно короткие крылья. Полученные данные свидетельствуют о том, что животное ходило гораздо лучше, чем летало. Экстравагантный черепной гребень существа вряд ли в таком случае имел отношение к полетам. Возможно, он служил просто украшением для привлечения внимания особей противоположного пола.Tupandactylus imperator и Tupandactylus navigans могут оказаться разными полами одного и того же вида птерозавровВместе с тем у ученых появилась еще одна загадка. Существует другой, похожий вид птерозавров, известный как Tupandactylus imperator. Он жил вместе с Tupandactylus navigans. Вид император ученым известен лишь по четырем обнаруженным черепам — они имеют еще больший гребень, но при этом схожую форму головы с Tupandactylus navigans. Теперь исследователи задались вопросом — может эти два якобы разных вида животных на самом деле являются разными полами одного вида?Еще больше материалов о динозаврах и жизни на земле в доисторические времена вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеЧтобы разгадать эту загадку ученым необходимо найти полный скелет птерозавра императора. Остается надеяться, что известняк Арарипского бассейна даст больше костей этих рептилий.На данный момент благодаря полицейскому рейду, ученые и широкая общественность имеют возможность увидеть Tupandactylus navigans собственными глазами. Скелет животного выставлен в Музее наук о Земле Сан-Паулу.

Источник: hi-news.ru