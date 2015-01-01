Почему некоторые осиные гнезда светятся в темноте?

Светящиеся в темноте осиные гнездаФлуоресценцией называется способность предметов и животных светиться в темноте. Умеющие излучать свет живые организмы известны людям с очень давних времен и каждый из них делает это по-своему. Например, кто-то светится за счет происходящих внутри организма химических процессов, а другие — насыщаются ультрафиолетом и выбрасывают частицы света обратно. В мире существует много светящихся в темноте животных, но вот флуоресцирующие материалы, которые производятся организмами отдельно, это что-то новое. Недавно международная группа ученых съездила на экспедицию в леса Северного Вьетнама в поисках светящихся организмов и нашла сияющие в ночи осиные гнезда. Некоторые из них в естественных условиях можно было заметить на расстоянии 20 метров, что удивляет еще больше самого факта существования таких гнезд. Перед исследователями теперь стоит сложная задача — нужно выяснить, для чего насекомым нужны такие яркие жилища.Светящиеся осиные гнездаО неожиданной находке во вьетнамских лесах было рассказано в научном издании Phys.org. Группа ученых из Франции и Вьетнама несколько ночей бродила по темным вьетнамским лесам и светила на окружающие объекты ультрафиолетовыми лампами. Их главной задачей было обнаружение новых видов животных, обладающих умением флуоресцировать — под ультрафиолетом они были бы отчетливо видны. Задача была больше всего сложна тем, что во вьетнамских лесах очень много опасных змей и пауков, которые охотятся только ночью. Так что проводить наблюдения ученым пришлось будучи начеку.Густые леса Северного ВьетнамаРиск исследователей был оправдан, потому что в один момент им удалось найти светящиеся в темноте осиные гнезда. В основном они принадлежали азиатским осам вида Polistes chinensis — построенные ими жилища светились ярко-зеленым оттенком. Гнезда имеют форму шестиугольника и «колпачок» каждой соты был ярче внутренней части. В ходе дальнейших прогулок по лесам ученые выяснили, что таким свойством обладают и другие гнезда, построенные осами рода Polistes.Оса вида Polistes chinensisВпоследствии ученые решили поискать такие гнезда и во Франции. Оказалось, что они действительно есть, но светятся они меньше, чем во Вьетнаме. А ведь азиатские гнезда в естественных условиях можно было заметить даже на расстоянии около 20 метров. Исследователи пока не знают, что именно придает гнездам светящиеся свойства. Скорее всего, флуоресцирующие вещества находятся в белковых нетях шелка, из которых и состоят осиные жилища. Чуть выше я отметил, что крышки гнезд светятся больше, чем остальная часть. Белковые нити в этих «колпачках» расположены плотнее, чем и можно объяснить большую яркость.Некоторые гнезда были заметны даже с 20-метрового расстоянияЧитайте также: Осы превращают пауков в «зомби» при помощи стероидного гормонаДля чего нужны светящиеся гнезда?Также исследователям не ясно, для чего насекомым нужны светящиеся гнезда. В ходе их изучения авторы научной работы отметили, что диапазон излучаемого гнездами света во многом совпадает со спектром чувствительности зрения насекомых. Исходя из этого можно сделать вывод, что светящиеся жилища нужны осам для того, чтобы они могли быстро находить их в темноте. Также есть предположение что светящееся свойство гнезд играет защитную функцию, но научно обоснованных доказательств этому опять же нет.Больше фотографий светящихся осиных гнездСкорее всего, ученые продолжат искать ответы на возникшие вопросы и в будущем поделятся ими. А на данный момент можно лишь отметить то, что люди знают о существовании светящихся животных, растений и неодушевленных объектов уже давно. Известно, что когда-то давно представители некоторых их живущих в джунглях племен использовали во время путешествий светящиеся грибы чтобы не заблудиться. Также вы наверняка слышали, что иногда сияющие в темноте светлячки помогали шахтерам работать. А сегодня ученые активно используют светящихся бактерий вида Aliivibrio fischeri для проверки качества воды. Дело в том, что при попадании в грязную воду эти микроскопические организмы начинают светиться меньше. А вот в чистой среде они прямо сияют. А в 2020 году в научном журнале Mammalia появилась статья о том, что светиться умеют даже утконосы — как бы парадоксально это не звучало, они делают это для маскировки.Флуоресценция утконосовСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Недавно я рассказывал о том, как ученым удалось заставить светиться картошку. Это необходимо для того, чтобы при возникновении стресса растение могло звать фермеров на помощь. О том, как создавался новый сорт картошки, можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru