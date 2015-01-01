Найдено самое романтичное захоронение древних людей

В Китае найдено захоронение с обнимающимися людьмиПостоянные читатели нашего сайта прекрасно знают, насколько много открытий совершают археологи каждый год — такие новости публикуются у нас очень часто. Особенно интересны случаи, когда ученые обнаруживают необычные захоронения, с которыми связаны интригующие истории. В июне 2020 года на территории китайской провинции Шаньси проводились плановые строительные работы. В ходе раскопок строителям удалось найти одно из самых романтичных захоронений в мире. На глубине нескольких метров лежали кости двух людей, которые в момент своей смерти крепко обнимались. В этом нет никаких сомнений, потому что тело мужчины было направлено в сторону возлюбленной, а ее голова аккуратно лежала на его груди. Точная причина их смерти неизвестна, но у исследователей есть несколько версий, которые несомненно достойны внимания.Жизнь племени сяньбиОб удивительном археологическом открытии было рассказано в International Journal of Osteoarchaeology. По расчетам ученых, найденное захоронение было создано около 1500 лет назад. В этом месте покоились представители кочевого племени сяньби, которые были выходцами из Внутренней Монголии. По мнению большинства ученых, эти люди разговаривали на древнем монгольском языке. Они часто перемещались из одного места в другого и жили в юртах — переносных жилищах, покрытых тканью из валяной шерсти. Представители племени всегда помогали друг другу. Например, если у кого-то погибал скот или его грабили, соседи были обязаны подарить ему овцу. За кражу коней представителей племени казнили, а в случае других нарушений избивали палками. В качестве оружия сяньбийцы использовали мечи (палаши), луки и щиты.Палаш — меч, которым пользовались сяньбийцыМогила влюбленной парыСудя по всему, любовь у представителей народа сяньби тоже была крепкой. Археологи много раз находили совместные захоронения, но именно эта могила — уникальна. Лежащие в ней мужчина и женщина явно умерли в объятиях или же их аккуратно похоронили в такой позе уже после смерти. Левая рука мужчины лежала под телом женщины, а правой он обнимал ее за талию. Руки женщины ответно обнимали мужчины, а ее голова была положена ему на грудь. После обнаружения археологи не стали разделять пару, которая обнимается больше 1000 лет. Частично раскопанная могила будет поднята наверх и в будущем выставлена в музее.Похороненная пара в представлении художникаНесмотря на то, что кости были извлечены из могилы не полностью, ученым удалось узнать о похороненной паре несколько интересных сведений. Мужчина был ростом в 161,5 сантиметра и был сильно травмирован — правая рука была сломана, причем на ней отсутствовал один палец. На правой ноге у него развился остеофит, который в народе иногда называется «шпорой». При этой болезни из-за сильных нагрузок или нарушения обмена кальция по краям суставов человека образуется нарост. Он мешает человеку двигаться и является причиной болей. Мужчина умер в возрасте от 29 до 35 лет.Сломанная кость руки мужчины и след отсутствия пальцаВ отличие от мужчины, женщина была почти полностью здорова. Единственное, что нашли ученые — это кариес и другие проблемы с зубами. Рост женщины был равен 157,1 сантиметру, а ее возраст на момент смерти составлял от 35 до 40 лет. На ее безымянном пальце археологи нашли кольцо, которое явно было обручальным и говорило о том, что она замужем. В те времена на территории Китая таких обычаев не было, поэтому эта культурная особенность могла быть перенята у какой-то другой культуры. Вероятнее всего, пара была мужем и женой, причем очень уважаемыми в своем племени — их похоронили очень аккуратно.Кольцо, найденное на пальце женщиныЧитайте также: В украинском селе найдено древнее захоронение вождей и шамановПричина смерти влюбленной парыУченые не могут точно сказать, из-за чего умерла эта пара. Им не удалось найти признаки одновременной смерти от насилия, болезни или отравления. Скорее всего мужчина умер первым и женщина пожертвовала своей жизнью, чтобы их можно было похоронить вместе. Есть также версия о том, что первой умерла женщина, а в жертву себя принес мужчина. Но это очень маловероятно, потому что он имел больше проблем со здоровьем. К тому же, в могиле он обнимает женщину сломанной рукой, что было бы очень затруднительно. Скорее всего, руку уже умершего мужчины кто-то заботливо положил на талию его возлюбленной.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!По словам автора научной работы Цяня Вана (Qian Wang), в древние времена такая самоотверженность во имя любви считалось нормой и даже поощрялось. Находка полна загадок, но при этом предлагает современным людям «редкий взгляд на любовь, жизнь, смерть и загробный мир».

Источник: hi-news.ru