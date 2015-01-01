ТОП 5 мифов о загаре, которые необходимо забыть

О загаре существует множество мифов, вера в которые может серьезно навредить здоровьюПринято считать, что загар — это не только красиво, но и полезно. Многие люди не сомневаются, что он повышает иммунитет и вообще укрепляет организм. На самом деле, пребывание на солнце действительно полезно, и способствует выработке витамина D. Однако, длительное воздействие солнечных лучей, которые вызывают загар, наоборот подавляет иммунитет. Именно поэтому люди, возвратившись с курортов, часто заболевают простудами. Это лишь один из тех мифов, которые пользу пребывания на солнце превращают во вред. Вообще о загаре существует много мифов, как и о самой нашей коже. Одни из них безобидные, которые лишь немного искажают истину, другие же как вы видите, могут действительно причинить вред организму. Но самое интересное, что многие люди ежегодно от них страдают, но при этом продолжают верить. Причем многие из мифов передаются из поколения в поколение. Чтобы положить этому конец среди наших читателей, я подготовил подборку 5 наиболее распространенных мифов, касающихся загара, о которых вы, наверняка, не догадываетесь.Загорать нужно только в солнечную погодуМногие уверены, что загорать нужно только под открытым солнцем. На самом же деле облака пропускают до 80% ультрафиолета. Это значит, что в пасмурную погоду можно не только загореть, но и получить серьезные солнечные ожоги. Поэтому, даже когда на небе тучи, необходимо использовать защитный крем. То же самое касается и загара в тени пляжных зонтиков или пальм. Тень в полной мере тоже не убережет от солнечных ожогов. Правда, следует учитывать, что солнцезащитные крема тоже небезопасны.В пасмурную погоду тоже можно получить солнечные ожогиТак как 20% ультрафиолета тучи все же удерживают, солнечные лучи в пасмурную погоду несколько менее “агрессивные”. Поэтому, загорать в таких условиях даже предпочтительнее. К тому же, вы не рискуете получить тепловой удар. Но, повторюсь, все равно необходимо соблюдать правила безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где вы найдете еще больше популярных мифов и их разоблачений.Сметана и кефир снимают солнечные ожогиЭтот миф дошел до наших дней еще с советских времен. Защитный крем в СССР было не найти, зато все старались лечить солнечные ожоги сметаной или кефиром. Правда, толку от такого лечения было не много. А все потому, что эти продукты, наносимые на кожу, дают лишь временный эффект — они охлаждают кожу, а также увлажняют ее в силу своей жирности. Но никакими целебными свойствами ни кефир, ни сметана не обладают. Об этом говорит Елена Снарская, профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета.Сметана и кефир неспособны лечить солнечные ожогиБолее того, кисломолочные продукты в последствии могут усугубить ситуацию, так как к ожогам впоследствии может добавиться инфекция. Связано это с тем, что они создают благоприятные условия для кокковой флоры. Поэтому лечиться следует не сметаной, а травяными примочками — соком алоэ, отваром ромашки или календулы. Также эффективны примочки из кашицы картофеля или квашеной капусты.“Базовый загар” спасает от солнечных ожоговУльтрафиолет активирует синтез пигмента меланина, соответственно, чем больше этого его в клетках, тем интенсивнее выглядит загар. Таким образом, “базовый загар” является реакцией организма на поражение клеток кожи ультрафиолетовым излучением. Меланин действительно выполняет некоторые защитные функции, создавая своего рода барьер для UVА-лучей. Однако в полной мере он не способен защитить кожу от ожогов при длительном прибывании на солнце.Смуглый цвет кожи и «базовый загар» не защищают в полной мере от UVB И UVA лучейПоэтому полагаться на “базовый загар” не стоит. К тому же, не забывайте, что еще существуют UVB-лучи, которые вызывают фотостарение и даже рак . Поэтому даже людям с загоревшей или просто смуглой кожей тоже необходимо придерживаться правил безопасности.При нахождении в воде не нужен защитный крем от солнцаЗаходя в воду, мы ощущаем прохладу. В результате создается ложное ощущение защиты от солнечных ожогов. На самом же деле ситуация обстоит с точностью до наоборот — вода не только пропускает солнечные лучи, но и создает эффект линзы. То есть загар в воде “прилипает” более интенсивно.Единственное, необходимо обратить внимание, чтобы крем от загара был водостойким. В противном случае в воде он не сможет выполнять свою функцию.На нашем Яндекс.Дзен-канале вы материалы по теме здоровья и здорового образа жизни, которые не были опубликованы на сайте.Рак кожи может возникнуть только при получении солнечного ожогаИзлишнее воздействие солнечных лучей на кожу действительно способствует образованию раковых клеток. Однако солнечный ожог является одним из проявлений воздействия ультрафиолетового излучения. Мутации же клеток, то есть перерождение в раковые, происходят незаметно. Поэтому рак кожи может возникнуть просто при длительном прибывании на солнце, даже если человек не получил солнечное ожоги.

Источник: hi-news.ru