Над галактикой Млечный Путь ученые обнаружили необычный объект

Российские астрофизики обнаружили в нашей Галактике необычный объектВ нашей Вселенной существует много объектов, которые имеют рентгеновской излучение в гамма-диапазоне. Особенно мощными источниками такого излучения служат объекты, которые имеют мощные гравитационные и магнитные поля, а также высокие температуры. К примеру, к ним относится скопления галактик, черные дыры, нейтронные и некоторых обычные крупные звезды. Кроме того, рентгеновское излучение возникает и в результате различных космических катастроф, таких как столкновение крупных космических объектов или взрыв сверхновых, об излучении которых я уже рассказывал. Специально для сканирования рентгеновского излучения во Вселенной в июне 2019 года на орбиту Земли была выведена обсерватория «Спектр-РГ». Сверхчувствительный телескоп eROSITA, установленный на борту этой обсерватории, позволяет ученым обнаруживать даже самые редкие и необычные источники излучения, которые ранее науке не были известны. Один из таких необычных источников был зафиксирован на днях.Взрыв сверхновой в галактике Млечный путьО новом объекте, зафиксированным обсерваторией «Спектр-РГ», сообщил пресс-центр института космических исследований РАН. Обнаруженным источником рентгеновского излучения оказался крупный дискообразный объект. Его угловой размер в 8 раз превышает видимый диаметр Луны. Российские астрофизики, которые обнаружили этот объект, дали ему название G116.6-26.1, соответствующее координатам расположения на небе.По предположению ученых, они обнаружили остатки вспышки термоядерной сверхновой. Она взорвалась по меркам Вселенной сравнительно недавно — около 40000 лет назад. Конечно, подобные объекты уже фиксировались и ранее. Однако особенность G116.6-26.1 заключается в свойствах газа, в котором звезда находилась до взрыва. Кроме того, ученые обращают внимание еще на несколько интересных моментов.Толщина дискообразного объекта составляет порядка 1 тысячи световых лет. Окружает его более разреженное звездное и газовое гало, которое простирается на сотни тысяч световых лет от Земли.Расположение обнаруженного объекта относительно плоскости ГалактикиКроме того, что такой объект сам по себе крайне редкий, еще более редким оказалось его расположение. Он находится не в плоскости нашей Галактики, а на расстоянии четырех тысяч световых лет над ней. Расстояние до Солнца составляет 10 тысячах световых лет. Та область, где находится G116.6-26.1, относится все еще к Млечному Пути, однако так высоко над плоскостью Галактики остатки сверхновых ученые никогда не находили.Больше материалов о нашей Галактике, загадках космоса и фантастических предположениях ученых читайте на нашем Яндекс.Дзен-каналеОбычная массивная звезда, продолжительность жизни которой составляет миллионы лет, или короткоживущая, взорваться не могла. На такой высоте их просто не существует. Поэтому ученые заявляют, что им удалось зафиксировать остатки термоядерного взрыва белого карлика, который имел массу, примерно в полтора раза превышающую массу Солнца. В результате взрыва вещество было выброшено со скоростью в 3000 км/сек. Ее остаток и сейчас имеет гигантский размер, который составляет около 600-700 световых лет.Рентгеновское изображение остатков взрыва сверхновой, обнаруженное орбитальной обсерваториейВзрыв белого карлика — что произошло со звездойПричиной взрыва звезды стали термоядерные реакции с гигантским энерговыделением. В результате этих реакций и радиоактивного распада более половины массы вещества звезды превратилось в железо.Ударная волна, образовавшаяся в результате взрыва, «сгребла» весь горячий газ перед собой и образовала гало галактики, общая масса которого составляет около 100 масс Солнца. Именно это излучение и удалось зафиксировать рентгеновскому телескопу eROSITA. Как сообщают астрофизики, это излучение характерное для равновесной астрофизической плазмы, которая имеет температуру порядка 1–2 миллионов градусов.Благодаря обсерватории «Спектр-РГ» ученые рассчитывают в ближайшее время найти еще больше объектовСогласно основным характеристикам спектра обнаруженного объекта, газ, “подхваченный” ударной волной, не сильно изменился по сравнению с окружающим его невозмущенным газом. Это весьма необычно, так как прохождение ударной волны, нагрев до запредельных температур и повышение плотности в несколько раз должно было поменять соотношение ионов. В результате ученым предоставилась возможность наблюдать “перегретую” плазму, которая “помнит” первоначальное соотношение между разными ионами.Чтобы не пропустить другие открытия российский астрофизиков, подпишитесь на наш Telegram-каналАстрофизики рассчитывают также найти в ближайшее время при помощи обсерватории «Спектр-РГ» и другие остатки сверхновых, которых еще нет на рентгеновских картах неба. Напоследок отмечу, что следующий взрыв сверхновой, вполне возможно, нам удастся наблюдать с Земли невооруженным глазом. Ученые ожидают, что вот-вот взорвется звезда Бетельгейзе.

Источник: hi-news.ru