5 фактов о солнечной системе, которые вас удивят

В некоторые факты о солнечной системе по истине сложно поверитьСолнечная система — это ближайший космос, который можно даже назвать нашим родным домом. Она образовалась сравнительно недавно по космическим меркам — около 4,5 миллиардов лет назад. Как предполагают некоторые ученые, она могла возникнуть внутри космического пузыря. Солнечная система состоит из звезды и восьми планет, которые движутся вокруг нее практически в одной плоскости. Правда, до 2006 года планет было на одну больше, но потом ученые решили, что Плутон не соответствует требованиям, в результате чего лишили его статуса планеты. С развитием науки учены уже разгадали и продолжают разгадывать все больше секретов Солнечной системы, что позволило составить о ней и ее планетах кое-какое представление. Некоторые полученные факты о Солнечной системе удивляют, а другие вообще кажутся фантастическими. Наверняка многие из них вам неизвестны, поэтому далее предлагаю с наиболее интересными из них ознакомиться.Время на Земле и в космосе идет по-разномуНаверняка вы слышал в различных фильмах, что время в космосе протекает по-разному. И это далеко не выдумки режиссеров-фантастов, а закон природы. Связан он с гравитационным полем, которое искажает пространство-время. Ученые выяснили, что чем сильнее гравитационное поле, тем медленнее течет время. К примеру, возле черной дыра время практически останавливается. Так как гравитационное поле окружает Землю, время здесь тоже искажается.Казалось бы, по этой причине время на МКС должно идти быстрее, чем на Земле, так как она находится на внушительном от планеты расстоянии, соответственно, гравитация не искривляет-пространство время. Но на самом же деле на МКС время течет медленнее. А все потому, что на него кроме гравитации влияют и другие факторы, в том числе скорость — чем она выше, тем время течет медленнее. Станция движется вокруг Земли со скоростью 27 576 км/ч. В результате каждый день длится медленнее на -0,00002646 сек.Размер Солнца в сравнении с другими планетами Солнечной системыПочти вся масса солнечной системы приходится на СолнцеМасса нашей звезды составляет 99.86% от массы всей солнечной системы. К примеру, масса Земли в 330 000 раз меньше массы Солнца. Разумеется, Солнце такое же гигантское и по размеру. Если бы звезда была полой, в нее можно было бы поместить 960 000 планет, схожих по размеру с Землей.Еще больше интересный фактов о Солнечной системе и космосе в целом вы найдете на нашем Telegram-каналеДиаметр Солнца составляет 1 392 684 километров, в то время как диаметр Земли немногим более 12000 километров. Но это далеко не все факты о нашей звезде, которые поражают. К примеру, температура внутри Солнца составляет около 15 млн градусов. В сравнении с ядром, поверхность звезды можно назвать холодной, так как ее температура находится в пределах 5600 градусов. Но самое интересное, что температура в атмосфере Звезды, как установили ученые, гораздо выше, чем на ее поверхности. Она достигает 1 млн градусов.Луна все время отдаляется от Земли со скоростью 38 мм в годЛуна все время отдаляется от ЗемлиСкорость, с которой Луна отдаляется от Земли, небольшая — всего 38 мм в год. Казалось бы, это такой незначительный показатель, которым можно пренебречь. Однако, как установили ученые, полтора миллиарда лет назад Луна находилась ближе к Земле на 44 тысячи км. При этом сутки составляли всего 18 часов, то есть Земля вращалась значительно быстрее. К слову, ученые считают, что именно благодаря замедлению вращения Земли, которое вызвала Луна, на планете возникла “кислородная катастрофа”.Титан — самое похожее на Землю место в Солнечной системеТитан — это спутник Сатурна, который обладает плотной атмосферой. Кроме того, он является единственным небесным телом в Солнечной системе, на котором имеются стабильные жидкие озера. Эти признаки делают его похожим на нашу планету.Титан — загадочный спутник Сатурна, который напоминает ЗемлюАтмосфера Титана примерно на 78% состоит из азота. В результате такой схожести с нашей планетой существует гипотеза, что спутник Сатурна похож на раннюю Землю. Ученые также считают его наиболее благоприятным местом в Солнечной системе для поиска жизни.Венера — самая горячая планета Солнечной системыКазалось бы, на Меркурии температура должна быть выше, чем не Венере, так как он расположен ближе к Солнцу, но нет. В результате плотной атмосферы и сверхвысокого давления на Венере температура гораздо выше. Возле поверхности планеты этот показатель составляет около 460 градусов.Несмотря на такие экстремальные условия на Венере, некоторые ученые предполагают, что ее можно охладить и использовать для колонизации. Больше информации о том, какие планеты ученые рассматривают для создания на них поселений, читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.На Венере регулярно идут дожди из серной кислоты, но они не долетают до ее поверхности, так как по причине высокой температуры испаряются раньше. К слову, на Меркурии, в отличие от Венеры, даже имеются запасы льда. Правда, спрятаны они глубоко в кратерах возле полюсов, куда никогда не попадает солнечный свет.

Источник: hi-news.ru