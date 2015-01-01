Почему некоторые самки колибри маскируются под самцов

Некоторые самки птиц, в том числе и колибри, имеют такое же яркое оперение, как и у самцовСамцы птиц часто имеют эффектное красочное оперение, которое помогает им привлекать самок. К примеру, у павлинов развиваются веером яркие синие и зеленые хвосты, у кардиналов самцы имеют ярко-красное оперение, а самки бледно-коричневые. К таким птицам относятся и крошечные тропические колибри — самцы имеют темно-синюю голову и яркую зеленую спину, самки же достаточно тусклые. Примеров можно привести еще много. Однако, как оказалось, подобная ситуация, когда самцы яркие, а самки тусклые, бывает не всегда. Исследователи, изучающие колибри-якобинов с белой шеей в Панаме, заметили, что почти 30 процентов из более чем 120 самок, которых они поймали в период с 2015 по 2019 года, были похожи на самцов. Как выяснилось, имитация окраски мужского пола помогает самкам отпугивает “самцов-хулиганов” и беспрепятственно лакомиться нектаром.Самки чаще копируют самцов, чем предполагалосьИсследования уже давно интересовались эволюцией ярких черт у самцов. Это касается не только птиц. У животных эта особенность тоже часто встречается — самцы выделяются рогами, хвостами, бородавками и т.д. Аналогичные проявления во внешнем виде самок оставались учеными долгое время незамеченными. Ранее даже считалось, что проявление черт самцов связано с тем, что оба пола разделяют большую часть генома. То есть черты самцов просто передались с генами и не имеют какой-либо практической пользы. К слову, такой точки зрения придерживался и Дарвин.Однако в последнее время все больше исследований говорят о том, что необычно украшенные самки некоторых видов птиц, рыб и животных используют свой внешний вид, чтобы конкурировать с себе подобными за лучших партнеров и за ресурсы. Кроме того, недавнее исследование, опубликованное в Current Biology показало, что под самцов могут маскироваться самки 47 видов колибри. Отсюда можно сделать вывод, что это явление встречается в природе гораздо чаше, чем предполагалось ранее. Надо сказать, что для птиц цвета действительно имеют значение, так как они различают их даже лучше, чем люди.Ученые, которые изучали поведение якобинов, задавались вопросом — пытаются ли самки, похожие на самцов, привлечь партнеров, выделяясь на фоне своих менее заметных и привлекательных соперниц, или только соревнуются за нектар? Чтобы получить ответ на этот вопрос сначала ученым необходимо было узнать, встречаются ли такие самки на полях Фалька в небольшом панамском городке Гамбоа. Для этого они отлавливали сетями птиц в период с 2015 по 2019 год. В результате оказалось, что около трети из пойманных ими самок, как молодых, так и взрослых, маскировались под самцов.Колибри подростки могут маскироваться под взрослых самцовБольше удивительных фактов о природе вы найдете на нашем Telegram-каналеНо еще большим удивлением для ученых стали подростки, которые маскировались под взрослых самцов. Причем часть самок-подростков по мере взросления сбрасывали яркое оперение и становились тусклыми. Некоторые же самки (около 20 процентов), оставались яркими и во взрослом возрасте.Исследователи также обнаружили, что якобины-самцы предпочитали ухаживать и спариваться с тусклыми самками. Таким образом удалось выяснить, что яркая окраска не дает самкам никаких преимуществ в ухаживании за самцами.Самкам с ярким оперением проще добывать себе пропитаниеЯркая окраска самок дает им преимущество в питанииЧтобы убедиться, что яркое оперение позволяет самкам колибри беспрепятственно получать доступ к нектару, исследователи установили электронные трекеры почти на 150 якобинов, и следили за посещением ими кормушек. Как выяснилось, в течение 278 дней самки, имитирующие самцов, чаще посещали кормушки и кормились дольше, чем бесцветные их соперницы.Чтобы понять, почему украшенные самки были более успешными, ученые стали наблюдать за взаимодействием между якобинами, посещающими кормушки, и тремя типами чучел якобинов — тусклыми самками, самками, похожими на самцов, и самцами. Птицы-манекены издавали звуки агрессии в виде щелканий клювом и хлопков, чтобы привлечь внимание других птиц.Блеклые колибри самки чаще подвергаются агрессии со стороны себе подобных, но зато их предпочитают самцы для спариванияМатериалы о других исследованиях ученых, которые мы не опубликовали на сайте, вы можете прочитать на нашем Яндекс.Дзен-каналеКак выяснилось, по отношению к тусклым самкам якобины и другие виды колибри проявляли гораздо больше агрессии, чем к остальным манекенам. То есть удалось выяснить, что птиц с ярким оперением меньше беспокоят другие птицы. Но почему при таких преимуществах не у всех самок появляется яркое оперение? Все дело в том, что помимо преимуществ яркая расцветка приносит птицам и определенные проблемы — им приходится выкармливать птенцов в одиночку, что требует от них больше сил.Кроме того, яркие птицы более заметны, поэтому чаще становятся добычей хищников. Что касается птиц-подростков, яркое оперение, вероятно, дает им те же преимущества, что и самкам — помогает избежать преследований и преодолеть конкуренцию за нектар. Выживаемость на этом этапе жизни может быть очень низкой, поэтому яркое оперение помогает им дожить до взрослого возраста. Напоследок отмечу, что поведение колибри привлекает не только орнитологов, но и инженеров, которые создают летательные аппараты.

Источник: hi-news.ru