Tesla выпустит автомобиль без руля и педалей за 1,8 миллиона рублей

Примерный внешний вид Tesla Model 2 без руля и педалейВ 2020 году, во время сентябрьской встречи с акционерами, Илон Маск объявил о разработке самого дешевого автомобиля Tesla за 25 000 долларов. В то время о грядущей новинке было известно только то, что помимо низкой стоимости, она должна получить автопилот пятого уровня и ездить по дорогам самостоятельно, без присмотра со стороны водителя. На днях Илон Маск организовал очередную встречу, в рамках которой о самом бюджетном электрокаре Tesla стало известно гораздо больше подробностей. Предприниматель намекнул, что новый автомобиль не будет оснащен рулевым колесом и педалями, что прямо говорит о наличии продвинутого автопилота. Автомобиль действительно будет стоить гораздо дешевле чем все существующие сегодня модели, потому что компания нашла способ снизить стоимость производства. Анонс электромобиля должен состояться в 2023 году и на данный момент он известен под неофициальным названием «Tesla Model 2». Но что насчет его внешнего вида?Самый дешевый автомобиль TeslaПодробностями об особенностях Tesla 2 было рассказано в издании Electrek. Если говорить коротко, двумя главными особенностями новинки станут стоимость в 25 000 долларов и полная автономность. Добиться снижения стоимости компания хочет за счет новых аккумуляторов — ожидается, что они будут на 50% дешевле нынешних. Также компания использует производственные машины Giga Press, о которых я рассказывал тут. Что касается полной автономности, новая модель Tesla явно будет оснащена автопилотом Hardware 4, который должен обеспечить наиболее точное и безопасное автономное вождение. На данный момент финальной версии этой системы не существует, с чем отчасти связаны постоянные переносы старта продаж пикапа Tesla Cybertruck.Салон автомобиля Tesla без руля и педалейАвтомобиль Tesla 2 будет полностью автономным, поэтому Илон Маск не видит нужды в рулевом колесе и педалях. Есть слухи, что дизайн новинки будет разработан в Китае — в 2020 году Илон Маск объявил о планах построить там фирменную дизайн-студию. По его словам, за стенами этой студии будет разработан новый автомобиль Tesla, предназначенный для глобального рынка. Свой выбор предприниматель объяснил тем, что «в Китае одни из лучших произведений искусства, которые ценятся во всем мире». Тогда же он опубликовал набросок неизвестного автомобиля с кузовом типа хэтчбек. Исходя из этого считается, что Tesla Model 2 будет обладать двумя рядами сидений и укороченным задним свесом.Набросок хэтчбека Tesla Model 2Читайте также: Tesla представит робота-гуманоида в 2022 году. Каким он будет?Критика автомобилей TeslaГод назад авторы издания Electrek очень положительно отозвались о грядущем автомобиле Tesla. По их мнению, электрический хэтчбек с доступной ценой определенно должен обрести большую популярность. Только вот будет ли он обладать заявленной дешевизной? На данный момент самым доступным в плане стоимости автомобилем Tesla является Tesla Model 3. Илон Маск уверял, что новинка будет стоить 35 000 долларов и будет по карману многим людям. Только вот на протяжении трех лет после релиза автомобиль стоил целых 40 000 долларов и подешевел только спустя некоторое время.Сегодня самым дешевым автомобилем Tesla является Model 3Причиной сомнений также вялется система автопилота Tesla, которая очень часто подвергается критике. В первой половине 2021 года произошел большой скандал — в техасском городе Спринг двое мужчин погибли в результате столкновения автомобиля Tesla с деревом. Улики намекали на то, что в несчастном случае виновата система автопилота. На водительском сиденье никого не было, поэтому мужчины не могли взять управление на себя. Если в будущем Tesla Model 2 действительно не будет рулевого колеса и педалей, у компании могут возникнуть проблемы с властями. Автомобиль могут посчитать опасным и попросту запретить его использование на дорогах общего пользования. Ведь стоит понимать, что во время езды водители несут ответственность не только за себя, но и за окружающих.Результат ужасной аварии 2021 года, в котором якобы виноват автомобиль TeslaНе исключено, что из-за разного рода проблем выход «народного» электромобиля Tesla 2 будет отложен. Если честно, поклонникам Илона Маска к частым переносам уже не привыкать. Чуть выше я уже упомянул про задержку старта продаж пикапа Tesla Cybertruck. На днях стало известно, что спортивный Tesla Roadster тоже не выйдет в назначенный срок — из-за дефицита необходимых для сборки компонентов его релиз перенесли на 2023 год.Долгожданный Tesla Roadster недавно снова отложилиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Об автомобиле Tesla Model 2 ранее писал мой коллега Артем Сутягин — он считает, что Илон Маск должен выпустить новинку как можно быстрее. В то время как «уродливый» пикап Tesla Cybertruck может стать провальным, бюджетный хэтчбек метит на звание одного из самых лучших автомобилей компании. Подробности о его особенностях можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru