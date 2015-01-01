В Китае хотят создать космический корабль длиной в несколько километров

Возможно, самый большой в мире космический корабль будет создан в КитаеВ фантастическом фильме «День независимости» 1996 года на планету Земля нападают пришельцы на огромных космических кораблях. Самый большой из них, именуемый как «Пчеломатка», имеет длину в 550 километров. На данный момент технологий для создания настолько больших сооружений в космосе не существует, но ученые из Китая начали работу в этом направлении. Недавно Национальный фонд естественных наук Китая выбрал пять перспективных проектов в области освоения космоса. Одним из них оказался проект по строительству гигантского космического корабля длиной в несколько километров — на его разработку выделено 15 миллионов юаней, что в пересчете на наши деньги равно примерно 169 миллионам рублей. Считается, что огромная конструкция позволит людям подолгу пребывать на орбите Земли, летать на далекие планеты и осваивать Вселенную. Но не кажется ли вам, что Китай слишком сильно задрал планку?Самый большой космический корабльОб удивительных планах китайских инженеров было рассказано в издании South China Morning Post. Согласно описанию проекта, из-за огромных размеров космического корабля, его будет невозможно построить на поверхности Земли. Инженерам придется по отдельности собирать каждую ее часть, выводить в космос при помощи ракет и проводить стыковку. Речь идет о корабле длиной в несколько километров, поэтому запусков придется провести очень много. Чтобы снизить их стоимость, ученые хотят собирать составные части корабля из легких материалов. Но при этом они должны быть очень прочными, чтобы во время осуществления маневров конструкция не развалилась на части.В ходе постройки огромного космического корабля в космос придется запустить много ракетЗапусков ракет при строительстве огромного космического корабля действительно придется провести немало. Находящаяся на расстоянии около 400 километров от Земли Международная станция имеет длину 109 метров, то есть по размерам ее можно сравнить с футбольным полем. На данный момент в состав станции входит 14 модулей — для ее полной сборки потребовалось провести более 40 полетов. Весь процесс строительства обошелся человечеству в 100 миллиардов долларов. По данным Книги рекордов Гиннеса, это самый дорогой объект, когда-либо построенный человеком.Международная космическая станция — это самый дорогостоящий проект человечестваИсходя из этого, в способность китайских инженеров создать огромный космический корабль верится слабо. Выделенные 15 миллионов юаней это чуть более 2,3 миллиона долларов — опыт с МКС показывает, что этих денег не хватит даже для создания кабины пилотов. Сборка 100-метровой станции потребовала произвести 40 запусков ракет. В случае с конструкцией длиной в несколько километров придется отправить в космос сотни или даже тысячи ракет. А ведь стоимость запусков тоже очень высока и даже старающаяся всюду экономить компания SpaceX до сих пор не может опустить стоимость запусков ниже 5 000 долларов за килограмм.Читайте также: Китай разрабатывает огромные спутники для спасения Земли от астероида БеннуКосмические достижения КитаяНо не исключено, что когда-нибудь в будущем Китай будет играть в освоении космоса такую же большую роль, как США и Россия. Но на данный момент он находится только в начале своего пути. Первый китайский космонавт (тайконавт) был отправлен в космос только в 2003 году. Им стал Ян Ливэй (Yang Liwei), который за 21 час сделал 14 оборотов вокруг Земли внутри космического корабля «Шэньчжоу-5». Но стоит учесть, что этот корабль по сути является российским «Союзом», но с другим названием. Их конструкции практически одинаковые, разве что некоторые части подогнаны под китайские стандарты.Небольшой репортаж о первом китайском космонавте Яне ЛивэйеПо-настоящему собственные космические аппараты Китай начал производить совсем недавно. Самый яркий пример — это китайский марсоход «Чжужун», который был отправлен в космос на ракете-носителе «Чанчжэн-5». В мае 2021 года он успешно сел на поверхность Марса и приступил к изучению равнины Утопия. Есть надежда на то, что при помощи способного погружаться на 100-метровую глубину георадара ученые из Китая смогут обнаружить следы древней жизни. По сути, сейчас марсоход «Чжужун» соревнуется с аппаратом Perseverance, который тоже занимается поиском следов марсианской жизни.Китайский марсоход «Чжужун»Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Так что не исключено, что когда-нибудь китайским инженерам и удастся создать огромный космический корабль и отправиться на нем в путешествия, которые на данный момент возможны только в фантастических романах и фильмах. Лично я сомневаюсь, что огромный корабль будет создан в XXI веке — уж слишком это большой проект, который явно обойдется в миллиарды долларов. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru