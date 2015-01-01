Зарядка смартфонов «по воздуху»: готов ли мир к этой технологии?

Комната, в которой ни одно устройство не останется без зарядаГруппа ученых из США и Японии построила комнату, где вся техника работает без проводов. В помещении нет ни одной розетки, потому что электроника получает энергию «по воздуху» из специальных источников питания. Создать такую технологию ранее пытались исследователи с разных точек нашей планеты, однако они постоянно сталкивались с разными проблемами. Иногда передаваемая энергия была очень слабой и смартфоны заряжались слишком долго. А в других случаях эта проблема дополнялась тем, что в помещении возникали слепые точки, в которых техника не могла получать заряд. Создатели новой технологии уверяют, что в построенной ими комнате все эти проблемы полностью устранены — можно подумать, что она вообще не имеет изъянов. Инженеры вкратце объяснили принцип работы примененного способа зарядки устройств и показали, как выглядит созданная ими комната.Комната будущего без розетокПодробности об очередном достижении ученых были опубликованы на сайте Мичиганского университета. Комната размерами примерно 3 на 3 метра полностью покрыта алюминием. Этот материал был необходим для обеспечения высокой электропроводности — по этому параметру он стоит на четвертом месте после серебра, меди и золота. Чтобы комната выглядела красиво, алюминиевое покрытие было спрятано за тонкими перегородками. Благодаря генерирующим магнитное поле шестам, внутри помещения постоянно имеется магнитное поле с излучением около 50 ватт. Этого хватает для того, чтобы в комнате безо всяких розеток могли работать находящиеся там лампа, вентилятор и прочая техника. По словам инженеров, зарядке устройств не мешает ни стоящая мебель, ни входящие в комнату люди.Вот так выглядит комната без красивых стенКак работает зарядка «по воздуху»?Если коротко, принцип работы зарядки «по воздуху» заключается в том, что в комнате есть создающие магнитное поле элементы — они расположены за стенками и их не видно. Для улавливания создаваемой энергии внутри лампы, вентилятора и прочей техники есть специальная катушка. Ранее проблема такой системы заключалась в низкой мощности зарядки, но авторы научной работы уверяют, что им каким-то образом удалось все исправить. Также они устранили слепые зоны, которые возникали из-за того, что магнитные поля вокруг каждого генератора имели овальную форму — в углах квадратной комнаты возникали пустоты. Эта проблема была решена более продуманным расположением генераторов.Элементы, которые генерируют магнитное полеПо словам одного из авторов работы Алансона Сэмпла (Alanson Sample), это очень перспективная технология, которая может применяться в совершенно разных видах. Установив такую систему в комнате можно не беспокоиться о том, что у смартфона сядет аккумулятор. В теории, в помещение можно поставить даже компьютер и он не будет нуждаться в проводах. Конечно же, техника должна быть оснащена катушкой для принятия энергии, иначе ничего работать не будет. Также технологию можно применять в более скромных масштабах — например, сделать выдвижной ящик в шкафу, внутрь которого можно будет помещать технику для зарядки. Ну и конечно же, система может быть полезна в медицине, потому что сегодня люди с электронными имплантатами вроде искусственного сердца вынуждены носить с собой тяжелые аккумуляторы.Читайте также: Этот спутник может шпионить за людьми даже сквозь стеныБезопасность беспроводной зарядкиПо словам инженеров, технология не вредит здоровью человека. А вот тут все не так просто — ученые не проводили долгосрочных исследований и уверять о безопасности этой системы на данный момент рано. Даже если она будет на все 100% безвредной, люди вряд ли будут готовы установить ее в собственные дома. Так сложилось, что сегодня большинство людей очень скептически и даже воинственно настроены против новых технологий.Судя по всему, мир еще не готов к высоким технологиямНа ум сразу приходит недовольство народа против быстрого интернета 5G, которая якобы «чипирует» людей и позволяет управлять их разумом. Весной 2020 года жители Великобритании настолько поверили в эту теорию заговора, что подожгли семь новых 5G-вышек. А недавно жители ростовского города Азов помешали археологам вести работу, потому что опасались, что они тоже установят злосчастную вышку для «чипирования» населения. Безо всяких сомнений, если какая-нибудь компания начнет оборудовать квартиры зарядкой «по воздуху», появятся еще более изощренные теории — фантазерам откроется большой простор для раздумий.О самых популярных теориях заговора можно почитать в этом материалеСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!О похожей технологии зарядки я уже рассказывал несколько месяцев назад. Тогда группа ученых из Сингапура тоже разработала систему, которая позволяет «большим» устройствам вроде смартфонов делиться энергией с «маленькой» техникой вроде фитнес-браслетов. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Источник: hi-news.ru