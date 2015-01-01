В Италии найден «конвейер» каменного века для изготовления инструментов

Неандертальцы могли облегчать производство инструментовВ период с 1979 по 1991 год археологи проводили раскопки в итальянском регионе Кастель-ди-Гвидо, который расположен в 20 километрах от современного Рима. Судя по останкам, сотни тысяч лет назад на этом месте находился овраг, к которому слоны каменного века приходили попить воды и иногда умирали. Древние люди явно были только рады такому подарку природы, потому что на этой же зоне впоследствии были найдены около 100 инструментов из слоновьих останков. Помимо готовых инструментов вроде ножей и небольших топоров, археологи нашли частично обработанные кости — заготовки для будущих орудий труда. Наличие таких «болванок» позволяло людям быстро изготавливать большое количество предметов. По сути, археологам удалось найти один из самых первых и примитивных конвейеров каменного века. На создание небольшого производства древних людей спровоцировали окружающие условия.Какими были древние слоны?Овраг на территории Кастель-ди-Гвидо был излюбленным местом прямобивневых лесных слонов вида Paleoloxodon antiquus, которые жили в небольших стадах и были объектами охоты древних людей. Высота этих слонов достигала 4 метров, что в совокупности с длинным 80-сантиметровым языком позволяло им питаться листьями высоких деревьев. Как можно понять из названия, эти создания обладали длинными, лишь слегка изогнутыми вверх бивнями. Как и современные слоны, их жизни очень зависели от пресной воды, что влияло на выбор места обитания. Считается, что прямобивневые слоны являются предками карликовых слонов, которые когда-то обитали на островах Средиземноморья, но тоже вымерли.Прямобивневые слоны Paleoloxodon antiquusЧитайте также: Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?Инструменты неандертальцевОб удивительной находке археологов в местечке Кастель-ди-Гвидо было рассказано в научном издании PLoS ONE. На месте древнего водопоя ученые обнаружили 98 инструментов, которые были сделаны из слоновьих костей. Среди них оказались пригодные для резки мяса заостренные ножи, клинья для рассечения костей и рубила — орудия, которые выполняли функцию ножа, топора и кирки. Среди всех этих готовых инструментов лежали и заготовки, из которых впоследствии можно было быстро изготовить новые орудия труда. По словам одного из авторов научной работы Паола Вильи (Paola Villa), древние жители Кастель-ди-Гвидо делали заготовки путем простого обламывания костей.Каменные инструменты, найденные в Кастель-ди-ГвидоПо расчетам ученых, инструменты были созданы около 400 000 лет назад. Если это действительно так, из создателями были неандертальцы — они сформировались как вид именно в это время. Жившие на территории Италии неандертальцы являются одними из первых, кто начал использовать хоть и примитивную, но систематизацию. Но исследователи уверяют, что это не указывает на наличие у них более развитого интеллекта, чем у неандертальцев из других регионов. Древние люди обрабатывали слоновьи кости не из-за своей развитости, а по безысходности. Дело в том, что в регионе Кастель-ди-Гвидо было трудно найти подходящие для изготовления инструментов камни, поэтому местные неандертальцы и начали использовать кости. При необходимости, то же самое могли бы сделать и другие древние люди.Место раскопок в Кастель-ди-ГвидоИнтересный факт: при этом авторы научной работы признают хорошую изобретательность местных неандертальцев. Как сказал Паола Вилья, «они обладали когнитивным интеллектом, который помог им производить сложные предметы из костей».Что умели неандертальцы?В 2020 году мой коллега Артем Сутягин справедливо заметил, что после прочтения статей о неандертальцах складывается ощущение, что многие люди недооценивают их способности. В ходе одних исследований обнаруживается, что у них была неплохо для тех времен развита речь, а другие научные работы доказывают, что древние люди были хорошими пловцами.С каждым годом ученым становится известно все больше удивительных фактов о неандертальцахЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!На нашем сайте есть много статей о жизни неандертальцев и в одной из них рассказывается об открытии пещеры, внутри которого древние люди стали жертвами хищников. Пещера под название Гваттари тоже располагается недалеко от современного Рима, примерно в 100 километрах. Она была обнаружена в 1939 году, причем совершенно случайно — вход был завален камнями. Кости людей были найдены так поздно потому, что пещера очень большая по размерам. Подробнее о ней можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru