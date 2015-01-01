Тромбы в крови будут выявлять лазерным датчиком

Российские ученые совместно с коллегами из Европы создали аппарат, который выявляет заболевания системы свертывания кровиБольшинство сердечно-сосудистых заболеваний связаны с возникновением тромбов в сосудах. Они появляются в результате нарушения работы системы свертывания крови, одной из важнейших в нашем организме защитных систем. Она отвечает за то, чтобы кровь в сосудах оставалась жидкой, но при этом сгущалась в случае механического повреждения сосудов. Тем самым она предотвращает гибель человека от кровопотери, которая могла бы наступить даже при незначительном повреждении любого из сосудов. За свертывание, то есть сгущение крови, отвечают тромбоциты и факторы свертывания, которые находятся в плазме. Система свертывания реагирует на коллаген, скрытый в стенках сосудов белок. В случае повреждения сосуда, коллаген обнажается, результате чего на участке повреждения возникает тромб, который, по сути, выполняет функцию пробки, закрывающей собой брешь. Кроме того, система свертывания реагирует на другие изменения в сердечно-сосудистой системе, в том числе на изменение скорости крови, свидетельствующей о повреждении артериального сосуда. Если система свертывания вдруг ошибается, тромб возникает в абсолютно целых сосудах. Такие нарушения могут привести к самым серьезным последствиям, вплоть до летальных исходов, поэтому крайне важно любые проблемы с системой свертывания своевременно диагностировать.Нарушения свертываемости крови — в чем опасность?Как не сложно догадаться, тромбы в сосудах ухудшают их проходимость, в результате конечности тела или даже целые органы начинают недополучать кислород и питательные вещества. Опасность тромба зависит от того, в каком участке тела он возник. К примеру, если тромб возникает в сосудах, которые питают сердце, то важнейший орган, в буквальном смысле начинает голодать и задыхаться. Соответственно, в таких условиях развиваются серьезные его заболевания. Еще более опасное явление — отрыв тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. Напомню, что смертность от этих болезней во всем мире находится на первом месте.Тромбы уменьшают проходимость сосудов, что приводит к различным серьезным проблемамБывает и абсолютно противоположная ситуация, когда система свертывания перестает реагировать на коллаген или изменение скорости кровотока. В результате кровь на сворачивается в случае повреждения сосудов, то есть, когда в этом действительно возникает необходимость. Это приводит к риску возникновения внутренних кровотечений, так как кровь изливается из сосудов через мелкие повреждения в ткани. Избежать опасных последствий, как было сказано выше, можно, если своевременно диагностировать проблемы. Однако, выявить их достаточно сложно, потому они обнаруживаются, когда в организме уже возникают проблемы.Читайте о других изобретениях и открытиях российских и зарубежных ученых на нашем Telegram-каналеДиагностирование тромбов лазерной установкойСотрудники московского Национального медицинского исследовательского центра кардиологии и Института медико-биологических проблем РАН совместно с коллегами из Европы, создали аппарат, который позволяет фиксировать формирование сгустков в крови при активации фактора фон Виллебранда, играющего важную роль в процессе образования тромбов при изменении скорости крови и их прикреплении к стенкам сосудов. Подробности работы аппарата описаны в журнале Journal of Clinical Laboratory Analysis.Ранее мы писали о технологии обнаружения тромбов в сосудах при помощи лазера, которая требовала введения в кровь контрастного вещества. Данный же аппарат работает иначе — для получения результатов у человека берется кровь. Она сразу же помещается в отсек, оснащенный каналами, которые имитируют кровеносные сосуды. Канальцы просвечиваются лазером, при этом луч рассеивается и равномерно отражается от их стенок. Когда на них образуется тромб, при отражении луча возникают искажения, которые тут же фиксируются специальным датчиком. При этом аппарат определяет не только сам факт образования тромба, но и интенсивность его возникновения.Разработанный прибор позволяет фиксировать интенсивность образования тромбов в искусственных сосудахТо есть аппарат позволяет определить насколько система свертывания склонна к тромбообразованию в результате изменения скорости кровотока. Устройство было протестировано на двух здоровых людях, а также двух пациентах с проблемами системами свертывания. Аппарат точно показал вероятность образования тромбов, а также как она меняется, когда добавляются различные вещества, влияющие на сворачиваемость крови.Впереди у авторов работы запланировано еще множество тестов. В частности, прибор хотят протестировать на крови пациентов с ранней стадией возникновения ишемической болезни сердца. О результатах этих тестов вы сможете прочитать на нашем Яндекс.Дзен-канале. Если во всех тестах прибор покажет свою эффективность, это позволит медикам своевременно выявлять нарушения в системе свертывания, и в результате предотвращать образование тромбов или болезней, вызывающих кровоизлияния. Напоследок напомню, что совсем недавно интерес в научном мире вызвала еще одна разработка российских ученых, которая показала эффективность в борьбе с раковыми клетками.

Источник: hi-news.ru