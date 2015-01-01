Как сердце заставляет мозг отключаться и делает нас глупее

Ученые пришли к выводу, что сердце косвенно способно управлять работой мозгаКогда мы нервничаем, злимся, тревожимся или волнуемся, у нас учащается дыхание и сердцебиение. При этом мы становимся более рассеянными, к примеру, можем неправильно дать ответы на вопросы, проехать нужный поворот и необдуманно выполнить действие, которое в нормальном состоянии. Другими словами, мы начинаем допускать много ошибок, как будто мозг хуже соображает или не управляет некоторыми нашими действиями. Именно поэтому говорят, что в критических ситуациях, чтобы правильно принимать решения, необходимо сохранять “холодный рассудок”. Но почему так происходит? Ответ на этот вопрос нашли ученые из медицинского центра Маунт-Синай, проанализировавшие предыдущие исследования макак. Как выяснилось, мозг в таких ситуациях действительно частично отключается от принятия решений и начинает выполнять другую функцию, связанную с мониторингом процессов, которые происходят внутри тела. По сути, человек во время стресса, который нам тоже необходим, действительно глупеет.Почему сердце влияет на работу мозгаИсследователи медицинского центра Маунт-Синай проанализировали данные предыдущей серии экспериментов, в которых проверялась способность трех макак-резусов выбирать между получением двух наград — много вкусного сока или мало. Как и ожидалось, в нормальном состоянии обезьяны предпочитали получать больше сока. Причем на принятие решения, какое вознаграждение выбрать, у них уходило немного времени. Но в возбужденном состоянии, когда сердце билось быстрее обычного, на принятие решения им требовалось еще меньше времени.Затем исследователи проанализировали электрическую активность нейронов в двух центрах принятия решений в головном мозге, орбитофронтальной коре и дорсальной передней поясной коре. Как выяснилось, активность примерно шестой части нейронов коррелирует с колебаниями частоты сердечных сокращений. Другими словами, если частота сердечных сокращений животного менялась, это вызывало изменение активности нейронов.В то же время на деятельность этих нейронов не влияли решения обезьян, которые они принимали в отношении наград. Что касается остальные нейронов в каждом центре, то они как раз участвовали в процессе принятия решений.Быстрее всего принимать правильные решения люди могут в состоянии легкого возбужденияТаким образом сканирование мозга обезьян показало, что физическое возбуждение изменяет деятельность центров принятия решений. При этом у ученых возник вопрос, что может произойти с центрами принятия решений в условиях повышенного возбуждения?Чтобы ответить на него, исследователи проанализировали данные, полученные после хирургического отключения миндалины, то есть эмоционального центра мозга. Отключение миндалины повысило частоту сердечных сокращений до 15 ударов в минуту. При этом Исследование показало, что чем быстрее бились сердца животных, тем медленнее они выбирали награду. Кроме того, часто принимали неверные решения — выбирали награду с меньшим количеством сока.В состоянии тревоги или паники мозг не может принимать правильные решенияКогда команда посмотрела на нейронную активность, то обнаружила, что состояние повышенного возбуждения изменило роли нейронов. В обоих мозговых центрах исследователи увидели свидетельства уменьшения количества нейронов, участвующих в процессе принятия решений. В дорсальной передней поясной коре головного мозга количество нейронов, которые отслеживают внутренние состояния, увеличилось.В каком состоянии производительность мозга наиболее высокаяТаким образом ученые пришли к выводу что оба мозговых центра принятия решений содержат нейроны, которые предназначены контролировать динамику внутренних процессов организма. То есть они следят за процессами в теле, даже когда человек находится в спокойном состоянии. Параллельно с ними работают другие нейроны, которые отвечают за обработку информации и принятие решений.Когда возникает состояние повышенного возбуждения, по-видимому, один из центров принятия решений вовсе отключается от своей основной задачи. Вместо этого его нейроны превращаются в своего рода мониторы, которые следят за внутренним состоянием организма. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в PNAS.Чашка кофе обеспечит хорошую производительность мозгаСпособности принимать правильные решения ухудшаются не только в результате чрезмерного возбуждения, но и слишком низкого. В этом случае мозгу требуется гораздо больше времени, при этом сами решения не всегда верные. Поэтому чашка кофе, с которым, как мы знаем, связано много мифов, действительно способна обеспечить максимальную производительность нашего мозга в плане принятия решений.Исследователи надеются, что полученные результаты помогут лучше понять области мозга и фундаментальные клеточные процессы, лежащие в основе некоторых психических расстройств. В свою очередь это может помочь в лечении состояний повышенного возбуждения, наблюдаемого у пациентов, страдающих тревогой и другими психическими расстройствами.

Источник: hi-news.ru