Ураган Ида предвестник непредсказуемых катастроф, вызванных глобальным потеплением?

Ураган Ида унес жизни около 60 человек в США и нанес экономический ущерб порядка 80 миллиардов долларов СШАТропический шторм Ида, обрушившийся на США, принес не только массу разрушений, но и унес жизни, по последним данным, около 60 человек. Многие из погибших людей были затоплены в своих подвалах. При этом экономические потери, по предварительной оценке, составили около 80 миллиардов долларов. Ученых насторожил тот факт, что этот чудовищной силы ураган не похож на те, которые были ранее. В отличие от них он возник за считанные часы буквально неоткуда. Его быстро зарядили мощной энергией теплые воды в Мексиканском заливе, температура которых в настоящее время находится около 29 градусов по Цельсию, что на несколько градусов выше нормального среднего показателя. Поэтому ученые предполагают, что Ида является примером тех штормов, которые будут регулярно происходить на теплеющей планете. Их отличительными чертами будет взрывной рост, колоссальная разрушающая сила, медленное передвижение по суше и обильные дожди. Причем готовиться к ним нужно уже сейчас.Разрушительные штормы могут стать непредсказуемым стихийным бедствиемЧтобы выяснить, повлияло ли потепление климата на ураган Ида и другие недавние штормы, ученые университета штата Луизиана университета штата Луизиана использовали сравнительное компьютерное моделирование. То есть они создали две модели в которые внесли все данные с учетом выброса парниковых газов, и без них. Результат показал, что изменение климата существенно повлияло на ураганы. Правда, чтобы сделать более точные окончательные выводы, ученым придется потратить еще несколько месяцев.Исследователи говорят о нескольких связей между изменением климата и недавним ураганом. Основные из них — более высокая температура воздуха и океана, в сравнении со средними показателями.Как было сказано выше, одной из самых необычных особенностей этого урагана является то, что он из маленького пятна на радаре практически моментально превратился в мощный ураган. Такой тип ускоренного роста метеорологи называют быстрой интенсификацией, определяемой как увеличение скорости ветра на 50 км/час менее чем за 24 часа. Однако Ида намного превзошла этот критерий, увеличив скорость на 104 км/час за половину этого времени.Мощный ураган Ида сформировался в течение нескольких часовВ начале ураган относится к первой категории, скорость его ветра составляла 165 км/час. Но затем он прошел над Кубой и натолкнулся на так называемое Петлевое течение, горячую карибскую воду. Она значительно подпитала ураган энергией, в результате чего буря выросла до четвертой категории.Еще в 2019 году в журнале Nature Communications было опубликовано исследование, в котором говорилось о том, что глобальное потепление климата сделало быструю интенсификацию более распространенным явлением. В последние годы некоторые из самых разрушительных ураганов стали результатом именно быстрой интенсификации. К ним относится ураган Лаура в 2020 году, ураган Майкл в 2018 году, а также ураган Харви в 2017 году. И хотя океан сам по себе имеет периоды естественного потепления, во время которых он “заряжает” ураганы большим количеством энергии, исследование показало, что быстрое усиление последних штормов превосходит те процессы, которые возникают естественным образом.Следите за глобальными катаклизмами на нашем Telegram-канале, чтобы всегда быть в курсе событий.Изучение интенсификацией усложняет тот факт, что этому явлению ученые стали уделять внимание сравнительно недавно, в отличие от рекордных засух или осадков. Поэтому ученые сейчас в срочном порядке пытаются собрать о нем больше информации и выяснить насколько значимыми являются для него последствия потепления климата.Однако уже сейчас понятно, что быстрое появление ураганов не позволят метеорологам заблаговременно их предсказывать, и тем самым минимизировать их опасность. К примеру, в случае с ураганом Ида в Новом Орлеане у властей не было времени организовать принудительную эвакуацию.Ученые также говорят, что количество бурь в будущем не должно увеличиться, однако они станут более мощными. В течение прошлого века температура океана все время росла, причем это касалось не только его поверхности, но и глубин. Поэтому ураганы, которые ранее, возможно, сдерживались холодной водой, поднимающейся со дна, теперь будут получать гораздо больше энергии. Соответственно, все чаще будут возникать штормы третьей, четвертой или даже пятой категории. В целом, это вполне соответствует тем представлениям о будущем Земли,которые были недавно изложены в докладе ООН.В будущем ураганы будут более дождливымиМедленные дождливые буриПока будущее быстрой интенсификации ураганов все еще исследуется, ученые могут с уверенностью сказать, что высокие температуры атмосферы сделают ураганы более дождливыми и медленными. При повышении средней температуры на один градус Цельсия, способность атмосферы удерживать влагу повышается на 7 процентов. Следовательно, ураганы будут переносить больше дождя. В то же время ожидается, что ветры, разносящие бури, сильно ослабнут.Материалы о глобальном потеплении климата и его последствиях, которые мы не опубликовали на сайте, можно почитать на нашем Яндекс.Дзен-канале.Когда ураган Ида обрушился на сушу, его продвижение замедлилось примерно до 16 км/час. В результате он долго “орудовал” в Новым Орлеане, что привело к более разрушительным последствиям. Для сравнения, в прошлом году ураган «Лаура» прошел над юго-востоком Луизианы со скоростью 32 км/час.Прошлогодний ураган Лаура перемещался посуше в два раза быстрее, чем ИдаПоскольку ураган Ида “полз” по суше медленнее, чем в среднем ураганы в этой местности, он выплеснул достаточно дождя, чтобы обрушить дамбу в округе Плакеминес и вызвать наводнение в низинных районах к югу от Нового Орлеана. Частично это наводнение было вызвано штормовым нагоном, затопившим прибрежные города.Поскольку изменение климата делает штормы более экстремальными, это означает, что жителям прибрежных районов придется адаптироваться к более опасной погоде. Однако не стоит думать, что глобальное потепление климата не коснется остальных жителей планеты. Его негативные последствия испытают на себе все страны, в том числе и Россия.

Источник: hi-news.ru