Как мигрень защищает поджелудочную и предотвращает диабет

Люди, страдающие мигренью редко заболевают диабетом, и теперь этому есть научное объяснениеМигрень – это заболевание, связанное с нарушениями в головном мозге, в результате которых возникают сильные головные боли. Приступы мигрени могут длиться от нескольких часов, до нескольких суток. Иногда люди жалуются на невыносимую боль, которая не дает им заниматься работой или повседневными делами. Мигренозная головная боль имеет свои особенности — она односторонняя, обычно возникает в лобно-височной области головы. Как правило, интенсивная и пульсирующая, при физической нагрузке или просто смене положения тела она усиливается. Иногда на фоне боле возникает тошнота и даже рвота. Причина мигрени заключается в повышенная возбудимости нейронов головного мозга. Как она возникает, ученым пока неизвестно, однако важную роль играет наследственность. Один из самых интересных фактов, связанных с этим заболеванием, заключается в том, что люди, страдающие мигренью, редко заболевают диабетом второго типа. И наоборот, у людей с диабетом редко бывает мигрень. Ученым этот факт был известен давно, однако причина до последнего моменты был неизвестна.Мигрень и поджелудочная железа — какая есть взаимосвязь?Связь между двумя заболеваниями не очевидна. Поэтому, чтобы выяснить причину, почему страдающие мигренью люди редко болеют диабетом, ученым нужно было выявить механизм, связывающий головные боли с поджелудочной железой.Ученым известно, что в нервной системе существует два пептида (вещества, молекулы которых состоят из остатков аминокислот), влияющих на мигрень. Это CGRP (связанный с геном кальцитонина) и PACAP (гипофизарный полипептид, который активирует аденилат-циклазу). Существующие препараты от мигрени нацелены как раз на пептид CGRP либо рецепторы, с которыми он взаимосвязан. Эти же пептиды имеются и в поджелудочной железе, где отвечают за регулирование синтеза инсулина.Как известно, диабет второго типа возникает в результате того, что клетки тела перестают воспринимать инсулиновые сигналы. Научным языком это называемся инсулинрезистентность. Когда клетка перестает воспринимать инсулиновый сигнал, то начинает хуже поглощать глюкозу из крови. Соответственно уровень глюкозы в крови повышается. В результате бета-клетки в поджелудочной железе начинают еще больше вырабатывать инсулин. По сути, они начинают работать на износ, в результате чего быстро портятся и погибают.Поджелудочная железа содержит те же пептиды, что и нервная системаБольше новостей о последних научных исследованиях и открытиях читайте на нашем Telegram-канале.В итоге инсулин вовсе перестает поступать в организм, а значит и уровень глюкозы в крови уже не может регулироваться организмом. В таком случае больным остается лишь искусственно вводить глюкозу, делая себе уколы вручную или используя для этого современные решения, такие как электронная поджелудочная железа.Сотрудники Университета Теннеси, чтобы выявить какое влияние пептиды оказывают на поджелудочную железу, провели исследование на мышах. Разработанный ими метод позволил проанализировать работу нескольких сотен бета-клеток поджелудочной железы грызунов. Как выяснилось, пептид CGRP снижает активность синтеза мышиного инсулина 2, аналога человеческого инсулина. То есть он, по сути, защищает клетки от изнашивания.Еще одна особенность диабета заключается в том, что при нем в поджелудочной железе возникают отложение амелина, которые токсичны для клеток, то есть они ускоряют процесс гибели бета-клеток. Пептид CGRP, как выяснилось, способен снижать и концентрацию амилина, оказывая тем самым дополнительную защиту поджелудочной железе и помогая ей восстановить нормальную работу.Пептид PACAP стимулирует рост бета-клеток в поджелудочной железеРаньше считалось, что PACAP тоже защищает против диабета 2 типа. Однако исследование ученых показало, что этот пептид, наоборот, стимулирует высвобождение инсулина. Это, соответственно, приводит к инсулинорезистентности. Ученые стали пристальнее изучать обнаруженную загадку. В итоге выяснилось, что действия PACAP зависят от уровня глюкозы. Кроме того, этот пептид стимулирует выработку инсулина за счет роста новых бета-клеток, но не заставляет их работать активнее.Лечение диабета “мигренью” — какие есть перспективыНесмотря на то, что ученым уже удалось получить крайне полезную информацию о воздействии пептидов CGRP и PACAP на поджелудочную железу, это не значит, что их можно сразу использовать для защиты от диабета. Во-первых, исследования проводились пока еще только на мышах. Во-вторых, CGRP и PACAP усиливают боль при мигрени.В последние время ученые приблизились к лечению многих болезней, которые ранее считались неизлечимыми. больше материалов об этом вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеОднако, ученые вскорости могут выяснить как пептиды влияют на выработку инсулина и разработать аналоги, которые смогут также регулировать выработку инсулина, но без негативных побочных эффектов. Напоследок отмечу, что это далеко не единственное средство от диабета, которое в настоящий момент изучают ученые. Не менее интересными оказались исследования, касающиеся TSLP белка. Как выяснилось, он может помочь не только в борьбе с этой болезнью, но и ожирением.

Источник: hi-news.ru