Разогревание продуктов при помощи лазера делает их вкуснее

На 3D-принтере можно печатать не только пластиковые детали, но и едуСегодня любой человек имеет возможность купить себе 3D-принтер и печатать нужные вещи прямо у себя дома. Обычно такая техника используется для создания фигурок или недостающих деталей мебели и техники. Но иногда принтерам для трехмерной печати находится применение даже в кулинарии — в них загружается сырье вроде фарша и впоследствии печатаются блюда разных форм и размеров. При этом блюда можно сразу обжаривать при помощи лазеров, тем самым обеспечивая им правильный нагрев и придавая сочность и красивый внешний вид. Недавно ученые Колумбийского университета провели серию экспериментов, чтобы выяснить, чем обжаривание блюд при помощи лазеров лучше готовки в обычной печи. Оказалось, что приготовленная таким образом пища обладает лучшими качествами и позволяет поварам раскрыть свой творческий потенциал.Интересный факт: в 2013 году компания Defense Distributed разработала пистолет из пластмассы, который можно напечатать на 3D-принтере. После этого Государственный департамент США пытался добиться запрета такого оружия, но производитель смог получить разрешение на распространение трехмерных моделей оружия. Однако, в некоторых штатах Америки и в Великобритании такие изделия строго запрещены.Печать еды на 3D-принтереВпервые печать продуктов питания на 3D-принтере была упомянута в 2015 году на страницах научного журнала Procedia Manufacturing. В целом, принцип технологии всем известен — в принтер заливается сырье и из него слой за слоем создаются различные блюда. Только вот в качестве «чернил» всегда используются разные вещества. Например, в 2018 году группа корейских ученых под руководством Ри Чжин-Ку (Jin-Kyu Rhee) взяла на вооружение криогенную муку. Если говорить чуть проще, исследователи подвергли продукты температуре −100 градусов Цельсия и получили микрочастицы, состоящие из углеводов и белков. Путем контроля их соотношения ученые смогли напечатать пригодные к употреблению в пищу структуры.При помощи 3D-принтера блюдам можно придавать самые разные формыЧитайте также: Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?Приготовление пищи при помощи лазераВ рамках научной работы, результаты которого были опубликованы в научном журнале Science of Food, американские ученые попробовали не только напечатать еду, но и одновременно обжарить ее. Причем готовку они проводили двумя способами: первую группу напечатанных продуктов они нагревали при помощи лазера, а вторую грели в обычной печи. Главной целью ученых было сравнение вкусовых и других качеств напечатанной пищи, обжаренной разными способами. В качестве сырья для 3D-принтера использовалось куриное мясо, из которого были сделаны структуры квадратной формы.На рисунке a показана напечатанная на 3D-принтере структура из куриного мяса. На рисунке b это мясо разогревается при помощи лазераВ ходе экспериментов ученые выяснили, что приготовленная при помощи лазера пища меньше теряет свой вес и объем, чем приготовленная в печи. Также лазерная готовка не дала продуктам обгореть по краям, как это обычно происходит в случае готовки в печах. Мощный лазер продемонстрировал большую проникающую способность, то есть поджаривал кусочки мяса быстрее. Но у слабого лазера тоже нашлись свои преимущества — он хорошо подходит для подрумянивания поверхности блюд. Также слабые лучи могут применяться для готовки тонких продуктов. Например, в случае необходимости повара будут иметь возможность быстро согревать составные части бутерброда.Возможно, в будущем в наших домах появятся кухонные принтерыАвторы научной работы отметили, что они также дали попробовать приготовленное разными способами мясо двум дегустаторам. Добровольцы поделились, что им больше всего понравились продукты, приготовленные при помощи лазера. Их главными преимуществами оказались большая сочность и однородная текстура. В заключении исследователи поделились, что технология готовки блюд при помощи лазера способна не только улучшить вкус продуктов, но и позволить поварам наносить на их поверхности различные узоры, делая их более красивыми.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Исходя из всего этого следует, что в будущем кулинария может стать еще более интереснее, чем сейчас. Приготовление еды при помощи лазера это круто, но ведь еще есть технология изготовления искусственного мяса. Например, недавно компания Wildtype научилась изготавливать в лабораторных условиях мясо рыбы. Благодаря таким открытиям, в будущем люди будут меньше вредить природе и окружающей среде в целом. Но для этого нужно здорово постараться.

Источник: hi-news.ru