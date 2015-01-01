Как фермеры борются с вредителями и какой способ самый лучший?

Пестициды вредят окружающей среде и ученые хотят сделать их безопаснымиНекоторые виды насекомых сильно вредят сельскому хозяйству, поедая растения и распространяя приводящие к их гибели заболевания. В 2018 году американские ученые заметили, что из-за глобального потепления вредители стали еще активнее. По их подсчетам, в будущем из-за них страны будут терять по 59 миллионов тонн урожая пшеницы, что нанесет сильный урон по экономике. И это только потери пшеницы, а ведь существует много других сельскохозяйственных культур. Фермеры на протяжении многих лет борются с насекомыми при помощи пестицидов, однако они плохо влияют на окружающую среду и даже вредят человеческому здоровью. Ученые пытаются изобрести альтернативные способы борьбы с вредителями, но чаще всего терпят в этом деле неудачу. Но недавно на очередном заседании Американского химического общества экологи Джессика Кансман (Jessica Kansman) и Сара Херманн (Sara Hermann) рассказали о новом методе отпугивания вредителей, который не вредит природе.Пестициды — это химические средства для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями растений. Существует много разновидностей этих веществ, начиная от гербицидов против заболеваний растений и заканчивая инсектицидами против насекомых. В рамках данной статьи речь пойдет об инсектицидах.Как работают пестициды?В большинстве случаев пестициды являются ядами, которые отравляют организмы, против которых они нацелены. Например, так называемые стерилизаторы приводят к бесплодию определенных видов вредителей, они перестают размножаться и вредить сельскохозяйственным растениям. Также существуют ингибиторы роста хитина, которые приводят к разрушению наружного покрова насекомых и их гибели.Для разбрызгивания пестицидов часто используются самолетыВред пестицидовК сожалению, существующие на данный момент пестициды действуют не только против вредителей, а становятся причиной гибели полезных насекомых. Они наносят большой вред популяции пчел — недавно я рассказывал о том, что в период между 2019 и 2020 годом пчеловоды потеряли 43,7% медоносных созданий. Последствия сокращения их количества могут быть катастрофическими для человечества. Пчелы играют большую роль в опылении сельскохозяйственных растений, так что в случае и исчезновения на Земле может начаться массовый голод.Пестициды очень вредят пчелам, которые важны для человечестваТакже стоит отметить, что пестициды вредны для крупных животных и даже людей. При попадании в организм человека они могут спровоцировать развитие раковых заболеваний и возникновение мутаций. В высоких дозах пестициды вызывают отравление, которое часто приводит к смерти. Особо опасными считаются пестициды, которые способны проникать в ткани живых организмов. В этом случае без последствий не обходится — возникают аллергические реакции, болезни печени и так далее.Пестициды опасны для людей, поэтому их распыляют только в защитной одеждеЕсли говорить об опасности пестицидов в целом, то они вредят здоровью всех живых организмов без исключения, а также ухудшают качество воды и почвы. Из-за этого сильно снижается пищевая ценность овощей, фруктов и других продуктов.Альтернатива пестицидамУченые постоянно ищут альтернативные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями. В одно время предлагалось выпускать на поля хищных насекомых, которые не вредят растениям, а только поедают вредителей. Только у такого подхода есть один недостаток — существует много разновидностей насекомых, которые причиняют вред растениям. А хищники часто охотятся только на представителей одного вида, так что эффективность такого метода будет очень маленькой. Конечно, можно выпустить на поля несколько видов хищников, но они могут начать поедать друг друга, так что польза от такого метода тоже будет мала. Лучший способ избавиться от вредителей это все-таки пестициды и главное сейчас — разработать безопасный вариант.В садах и полях есть и полезные насекомые. Например, такими являются божьи коровкиЧитайте также: Утопия или антиутопия — по какому пути поведут человечество фермерские роботы?Самый безопасный пестицидПо данным научного издания Science Alert, экологам Джессике Кансман и Саре Херманн удалось найти лучший способ борьбы с вредителями. По крайней мере, открытое ими вещество отлично действует против персиковой тли (Myzus persicae), которая очень быстро размножается и распространяет болезни растений. В ходе эксперимента исследовательницы выяснили, что эти создания очень боятся запаха божьих коровок (Harmonia axyridis). В частности, речь идет о запахе вещества, именуемого как метоксипиразин. Когда исследователи опрыскивали им посевы капусты, насекомые к ним не притрагивались.Крошечная тля может стать причиной больших проблем человечестваПо словам авторов научной работы, вся прелесть этого вещества заключается в том, что оно не наносит никому вреда. Оно не убивает даже вредителей — они просто не хотят подходить близко к источнику запаха. Исследователи надеются, что если пустить на поля настоящих божьих коровок, они будут дополнительно поедать тлю. Если те, в свою очередь, не выработают устойчивость к пахучему веществу, это можно будет считать большим успехом. На данный момент ученые готовятся к масштабным полевым испытаниям и думают над тем, как вещество лучше всего распылять над большими территориями.Возможно, божьи коровки спасут мир от голодаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Лично мне интересно другое — работает ли вещество по отношению к другим вредителям? Также интересно, что делает тля, когда уходит подальше от «вонючего» посева, ведь скорее всего, она ищет другие территории с растениями. В этом случае получается, что пахучим веществом придется покрывать все сельскохозяйственные зоны, что уже звучит не очень круто. А что вы думаете о новом открытии ученых вы? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru