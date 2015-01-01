5 неочевидных фактов о Марсе

Марс — самая изученная после Земли планета Солнечной системыМарс — четвертая по удаленности планета от солнца, безжизненная, пустынная и холодная. Однако, вполне возможно, что в скором будущем она станет для людей вторым домом. Именно Марс ученые рассматривают как основной объект для колонизации, так как на нем наиболее подходящие условиях для жизни человека в сравнении с другими планетами солнечной системы. Так как на Марс возлагаются большие надежды, ученые пристально наблюдают за ним и изучают. В настоящее время он является самой изученной планетой Солнечной системы после Земли. Помогают ее изучать многочисленные орбитальные станция, а также роверы и прочие марсоходы, которые передвигаются по планете. Они изучают поверхность грунта, погодные явления, а также собирают прочную полезную информацию для ученых. Благодаря этому удалось получить ответы на многие вопросы и загадки. Тем не менее широкой общественности многие факты неизвестны, а ведь они достойны внимания. Поэтому я подготовил подборку пяти наиболее интересных и неочевидных фактов о красной планете, с которыми и предлагаю ознакомиться.Хотите сбросить лишний вес — отправляйтесь на МарсМногие люди по ошибки считают, что Марс по размерам сравним с Землей. На самом же деле диаметр Земли составляет 12 742 км, а Марса — 6792 км. То есть красная планета примерно в два раза меньше. А по весу она уступает Земле примерно в десять раз. Соответственно, ее гравитационное поле тоже значительно слабее.Вес человека на Марсе значительно меньше, чем на ЗемлеПоэтому вес человека на Марсе на 62% меньше, чем на Земле. К примеру, если человек, который весит на Земле 100 кг, отправится на красную планету и захватит с собой весы, то их стрелка покажет здесь всего 38 кг. В связи с этим человек на Марсе может подпрыгнуть в три раза выше, чем на Земле. А песчаные бури со скоростью 30–40 м/c могут представлять реальную опасность.На Марсе можно жить, но не долгоЕсли человек окажется на Марсе без скафандра, прожить ему будет суждено около 10 секунд. И виной тому вовсе не отсутствие кислорода, без так как без него можно прожить дольше. Причина в низком давлении, отсутствии магнитного поля, а также температуре, которая может опускаться до -140 градусов. Правда, если человеку повезет, то он может оказаться на участке, где температура будет вполне комфортная — около +20 — +25 градусов.Без скафандра человек может находиться на Марсе не более 7-10 секундОднако сверхнизкое давление все равно вызовет необратимые процессы в кровеносной системе, что быстро приведет к параличу и смерти. Что касается кислорода, то он в небольшом количестве на Марсе присутствует. Однако, чтобы наполнить организм таким же количеством кислорода, как при одном земном вздохе, на Марсе придется совершить 14500 вздохов. Все потому, что более 90-95% атмосферы занимает углекислый газ. Кроме того, плотность атмосферы значительно ниже, чем на Земле.Еще больше фактов о Марсе и Солнечной системе вы найдете на нашем Telegram-каналеМарс можно заселить микроорганизмамиНа Земле существуют микроорганизмы, которые могут вполне комфортно себя чувствовать и на Марсе. К ним относятся сине-зеленые водоросли цианобактерии. К слову, ученые предполагают, что они помогут в будущем создать систему жизнеобеспечения людей.Ну а пока Марс является единственной в Солнечной системе планетой, которая заселена роботами. Причем их количество сейчас будет только увеличиваться. Уже к НАСАвским марсоходам присоединился китайский. Помимо «живых» аппаратов здесь покоятся те, которым не повезло с посадкой.На Марсе нет пресной жидкой водыНа Марсе не может быть жидкой пресной воды, да и соленых растворов H2O обнаружить пока не удалось. Однако ученые предполагают, что она вполне может быть, по крайней мере, как временное явление в период потепления, когда температура повышается до 20-25 градусов. Кроме того, вполне возможно, что вода имеется под поверхностью грунта.Ученые предполагают, что ранее всю поверхность Марса покрывала жидкая вода. Однако со временем она исчезла. Причины этому могут быть разные, о чем я уже рассказывал.Материалы о красной планете, которые мы не опубликовали на сайте, вы можете почитать на нашем Яндекс.Дзен-каналеСамый большой вулкан в Солнечной системеСамые крупные вулканы и высокие горы находятся на МарсеНа Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе. Высота ее составляет 27 км. Для сравнения, высота самой высокой горы на Земле, которая находится на Гавайях, составляет около 10 км.Кроме того, на Марсе расположены крупнейшие в Солнечной системе вулканы. Они находятся в провинции Фарсида. Это невероятно большое нагорье. Его общая площадь достигает 30 миллионов квадратных километров, что сравнимо с площадью Африки. А масса вулканических отложений здесь настолько велика, что могла привести даже к сдвигу оси планеты, что показали расчеты ученых.

Источник: hi-news.ru