Частная компания попыталась очистить орбиту Земли от мусора. Что из этого вышло?

Прямо сейчас наша планета окружена огромным количеством мусораПрямо сейчас на орбите нашей планеты находятся миллионы фрагментов старых космических спутников, космических кораблей и ракет. Примерно 23 000 объектов размером с волейбольный мяч и больше постоянно отслеживаются учеными для того, чтобы они не повредили рабочую орбитальную технику. Но помимо них существует еще 130 миллионов объектов поменьше, за местоположением которых уследить невозможно. Несмотря на свои малые размеры, они все равно представляют большую опасность — недавно небольшой фрагмент космического мусора столкнулся с МКС и повредил ее роботизированную руку. Инженеры со всего мира пытаются разработать способ очистки околоземной орбиты от мусора, но эффективной технологии до сих пор не существует. Недавно большие надежды подала частная компания Astroscale, которая запустила на орбиту спутник ELSA-d, главная цель которого заключается в сборе космического мусора. Он очень хорошо показал себя на деле.Спутник для сбора космического мусораОб успешном начале испытаний спутника-мусорщика ELSA-d было рассказано на официальном сайте компании Astroscale. Разработанная ею система на данный момент состоит из двух частей. Первая является 175-килограммовым сервисным модулем, который представляет собой спутник с мощным магнитом для захвата металлических фрагментов старых космических аппаратов. Вторая является 17-килограммовым модулем, который играет роль «подставного» космического мусора с нанесенной на поверхность мишенью. Система ELSA-d была отправлена на орбиту Земли 22 марта 2021 года с космодрома Байконур. Она заработала только после того, как набрала высоту 550 километров.Презентация системы ELSA-dИспытание новой системы сбора космического мусора состоит из шести фаз. Первая была совершена 25 августа — сервисный модуль без проблем выдвинул магнитный захват и захватил второй модуль, который играет роль космического мусора. После этого он несколько раз отталкивал и ловил фрагмент, тем самым доказав, что функция захвата работает правильно. Заодно сотрудники компании Astroscale смогли настроить встроенные в спутник датчики, чтобы в будущем аппарат мог работать в автономном режиме.Спутник для сбора космического мусора и импровизированный фрагмент старого космического аппаратаВ будущем система ELSA-d пройдет еще несколько фаз испытаний, в ходе которых:совершит несколько движений вокруг «мусорного» модуля;попробует поймать вращающийся мусор;полетает вокруг мусора и рассмотрит с разных сторон;сойдет с орбиты вместе с подставным фрагментом мусора;сбросит все топливо и аккумуляторные жидкости, чтобы сгореть в атмосфере.Последняя фаза очень важна, потому что нельзя допустить, чтобы после завершения работы аппарат ELSA-d и сам превратился в космический мусор. Если бы компания не предусмотрела возможность самоуничтожения спутника, в нем бы не было особого смысла. По словам генерального директора Astroscale Нобу Окады (Nobu Okada), они гордятся тем, что доказали эффективность магнитного захвата и намерены развивать технологию и дальше.Читайте также: Можно ли рассматривать космический мусор как полезный ресурс?Как очистить орбиту Земли?Как я уже говорил в начале статьи, ученые уже давно пытаются разработать систему очистки околоземной орбиты от мусора. В 2018 году мы рассказывали про космический аппарат RemoveDEBRIS, который при помощи сети смог поймать импровизированный фрагмент космического мусора. По словам разработчиков, на первый взгляд идея сбора мусора может показаться очень простой. Но на создание аппарата и подготовки к испытаниям у инженеров ушло около 6 лет. Они предупреждали, что в будущем хотят добавить в систему больше полезных функций и тем самым усовершенствовать ее. Судя по всему, они все еще заняты разработкой, потому что новостей о технологии пока не слышно.Сбор космического мусора при помощи сетиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Чтобы полностью избавиться от космического мусора человечеству потребуется очень много времени. Точное количество необходимых для этого лет назвать невозможно, потому что мусора становится все больше. Чтобы этого не происходило, ученые пытаются разработать спутники, которые сгорают в атмосфере Земли быстрее нынешних. Самым лучшим материалом для изготовления безопасных спутников считается древесина и в конце 2021 года Европейское космическое агентство (ESA) хочет проверить это предположение, запустив в космос деревянный спутник Woodsat. Подробнее об этой миссии можно почитать на нашем сайте.

Источник: hi-news.ru