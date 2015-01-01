Почему люди до сих пор не прилетели на Марс?

На протяжении десятилетий человечество мечтало о колонизации Марса. Так почему же мы все еще не там?Помимо войн и потрясений, что пришлись на ХХ век, именно этот период стал рассветом научной фантастики. Отрезок времени, приблизительно охватывающий промежуток с конца 30-х годов и до 50-х годов XX века, получил название Золотой век научной фантастики. Именно в этот период подобная литература обрела невиданную популярность, а мир познакомился с такими знаковыми произведениями, как «Война миров» Герберта Уэллса, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, «Красная планета» Роберта Хайнлайна и многими другими. Кстати, заметили, что выше перечислены произведения о Марсе? Все потому, что в те годы наше время казалось далеким будущим, в котором колонии на Марсе, как и инопланетная жизнь – дело обыденное. Но реальность не всегда совпадает с предположениями фантастов и ученых. Так, сегодня мы знаем, что на Марсе определенно точно не живут существа, описанные в романах. Более того, поверхность Красной планеты, судя по фотографиям, сделанными марсоходами, выглядит пустынной и безжизненной. Так стоит ли нам вообще туда лететь? И почему люди не оказались на Марсе десятилетия назад?Красная планетаВ романе 1953 года «Сирены Титана» писатель-фантаст Курт Воннегут описал Марс как самую настоящую военную базу по подготовке солдат, которым предстоит отправиться на Землю и начать войну. В «Красной планете» Хайнлайна, в свою очередь, Марс предстает хорошо обустроенным местом, с поселениями и университетами. Да что уж там, даже в мультсериале «Футурама» (которому чуть больше 20 лет) четвертая от Солнца планета буквально кишит жизнью.На деле же поверхность Марса бороздят исключительно роботы, а речи хоть о какой-то разумной жизни на планете нет и в помине. Недавно международная команда исследователей и вовсе подсчитала, что полет на Марс с экипажем не может продолжаться более 4 лет. Все потому, что здоровье людей может оказаться под угрозой из-за длительного воздействия космического излучения.Не исключено, что человечество так и не сможет добраться до Марса. А возможно, в этом и вовсе нет необходимости.Читайте также: 5 неочевидных фактов о МарсеТак стоит ли игра свеч? И к чему все эти громкие заголовки в СМИ о том, что люди окажутся на Марсе уже в 2024 году? Американский инженер и популяризатор науки Билл Нас, например, считает, что все разговоры о колонизации Марса лишены смысла — там попросту нечем дышать. И это – наименьшая из проблем, с которой столкнутся будущие колонисты. Правда, утверждать, что эта проблема не решаема нельзя. Недавно, как рассказывал мной коллега Рамин Ганиев, ученые разработали план по добыче кислорода на красной чужбине.Ну а пока ученые, философы и простые смертные обсуждают возможное будущее человечества на Марсе, поговорим о том, почему Homo Sapiens, совершив колоссальный научный рывок и оказавшись на Луне, так и не добрались до Красной планеты.Почему люди до сих пор не полетели на Марс?Начнем с того, что Марс – единственная планета Солнечной системы, похожая на Землю, и находится в пределах зоны обитаемости или зоны Златовласки. И тем не менее существует ряд убедительных причин, по которым нога человека до сих пор не ступала на Марс. Так, по данным NASA существует ряд препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем отправлять астронавтов к нашей планете-соседке. К ним, в частности, относятся технологические инновации и лучшее понимание человеческого тела, разума и того, как мы могли бы адаптироваться к жизни на другой планете.Проще говоря, эти препятствия можно свести к трем основным проблемам. Так, Мишель Ракер, руководитель Группы по архитектуре Марса для людей в NASA и Джеффри Шихи, главный инженер Управления космических технологий агенства считают, что проблемой является каждый пункт: нужно добраться туда, приземлиться там, жить и в конечном итоге добраться домой.Космос таит в себе множество опасностей для человека, но наиболее серьезной проблемой является космическая радиация.Еще больше интересных статей о том, смогут ли люди выжить на Красной планете и чего ожидать от будущих пилотируемых миссий, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.Долгое ПутешествиеИтак, первое препятствие – невероятно огромное расстояние между нашей планетой и Марсом. Красная планета находится примерно в 55,76 миллионах километров от нас в своей ближайшей точке. Но расстояние до Марса не всегда одно и то же. Земля и Марс вращаются вокруг Солнца на разных расстояниях и скоростях, а это означает, что между ними существуют определенные более оптимальные периоды для путешествия, особенно учитывая, что идея состоит в том, чтобы не просто быстро добраться до Марса, но и вернуться обратно.Несмотря на оптимизм и грандиозные планы, некоторые ученые считают, что астронавты погибнут по пути на Красную полету.Технологии, конечно, играют определенную роль во всей этой истории. Большинство ракет, которые мы запускали из атмосферы, приводились в движение ракетным топливом. Но это топливо для полностью химической двигательной установки заняло бы много места и не было бы оптимальным для самого длительного космического путешествия в человечной истории.Это интересно: Где на Марсе могут жить люди?Чтобы быстрее и чаще добираться до Марса, система, основанная на ядерном тепловом двигателе или ядерном электрическом двигателе, вероятно, будет более эффективной – но лишь в том случае, если мы будем ориентироваться на небольшие размеры корабля. Так что, как видите, расстояние – серьезная проблема.Человеческий факторПомимо технологий, нам также необходимо узнать больше о том, как люди – то есть существа, которые эволюционировали, чтобы жить в атмосфере Земли при земной гравитации – будут справляться с низкой гравитацией и обстановкой на космических кораблях в течение нескольких месяцев транзита.Нужно сказать, что работа над этой проблемой ведется уже некоторое время, будь то изучение того, как астронавты, живущие на Международной космической станции, справляются с изоляцией и низкой гравитацией там, наверху, и как они чувствуют себя, вернувшись на Землю. Различные лунные миссии также показали, как астронавты там справлялись с низкой гравитацией. Подробнее о том, какие опасности космос несет для человека, я рассказывала в этой статье.Жизнь на Марсе полна опасностей и вряд ли будет комфортной.Другие текущие исследовательские миссии также могут помочь ученым понять, чего ожидать от дальних перелетов. Такого рода вопросы важны для определения того, сколько времени (и людей) требуется для выполнения основных задач. Еще одна проблема заключается в том, смогут ли люди долгое время жить в небольших замкнутых пространствах без особых внешних контактов. К тому же, пиццу на ужин заказать тоже не выйдет.Вам будет интересно: Насколько опасна радиация на Марсе?Посадка и другие проблемыДобраться до орбиты Марса – это только половина дела. Другая задача – благополучно приземлиться на Красную планету, хотя и не обязательно в целости и сохранности. Сегодня исследователи из NASA работают над разработкой надувного замедлителя – это что-то вроде обратного парашюта, который защитит и замедлит посадочный аппарат при проникновении в атмосферу.Проблем для человека на Марсе множество. Но многие из них, мы, разумеется, преодолеем.Но помимо риска для любых астронавтов или оборудования на планете, погода на Марсе тоже может приподнимая сюрпризы – штормы поднимают достаточно пыли, чтобы блокировать солнечный свет, а это означает, что любое оборудование, работающее на солнечной энергии, может некоторое время не работать. Вот почему ученые считают, что любой миссии человека на Марс, скорее всего, должна предшествовать доставка груза.Другими препятствиями, которые необходимо преодолеть, будет строительство корабля для путешествия туда. Но многие ученые настроены оптимистично, полагая, что в 2030-х годах люди наконец окажутся на Марсе. А как вы думаете, стоит ли лететь на Красную планету и когда это произойдет? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник: hi-news.ru