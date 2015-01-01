Факты о курении, которые заставят вас бросить вредную привычку

От курения ежегодно умирают 8 миллионов человекО том, что курение вредит здоровью, знает каждый с самого детства. Вряд ли кто-то не слышал, что капля никотина убивает лошадь. Однако человек не лошадь, и понятие “вреда” часто воспринимается людьми как что-то гипотетическое и далекое, которое лично их никогда не коснется. Ведь одна сигарета не навредит. А там, где одна, там и вторая. К тому же вокруг курит огромное количество людей, и все как-то живут и не страдают. Но это только на первый взгляд так. На самом же деле подобные суждения в корне неверны — опасность курения гораздо ближе, чем вам может показаться. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в ближайшее онкологическое отделение. А если вы думаете, что последствия настанут потом, не скоро, то тоже ошибаетесь. Некоторые из них могут дать о себе знать не в будущем, а прямо сейчас. Если вы сомневаетесь в этом, приведу несколько фактов, которые наверняка заставят вас переосмыслить свои взгляды на вредную привычку и, возможно, помогут принять решение о необходимости с ней покончить.Сколько умирает от курения в год — факты шокируютЕсли посмотреть на статистику по туберкулезу, малярии или даже ВИЧ, то количество смертей от этих болезней за год просто поражает. Но жертвами вредной привычки становится гораздо большее количество людей — около 8 миллионов человек. Это больше, чем от всех вышеупомянутых болезней вместе взятых. Причем цифра не стоит на месте — количество летальных исходов, связанных с курением, каждый год растет. Если в XX веке общая цифра летальных исходов составила 100 миллионов, то в XXI веке она может достичь 1 миллиарда человек.Также следует учитывать, что курильщики гораздо хуже переносят другие болезни, в частности у них гораздо выше риск тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19. Но, оставим коронавирус. Знаете какой у вас шанс умереть от курения даже без него? Примерно 50 на 50, так как каждый второй курильщик в мире расстается с жизнью от болезней, связанных с курением. Кроме того, курение приводит к менее очевидным заболеваниям,таким как депрессия и даже шизофрения.Табак ежегодно уносит жизни пассивных курильщиковЧасто, когда один человек в семье курит, остальные становятся пассивными курильщиками. Может показаться, что ничего страшного нет в том, что дымом с балкона потянуло в квартиру и по комнатам разошелся легкий аромат табака. Однако безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует.Ежегодно жертвами пассивного курения становятся 1,2 миллиона человекДаже у людей, которые сами не курят, дым может вызывать сердечно-сосудистые заболевания вплоть до ишемической болезни сердца, а также рак легких. Еще больше он опасен для беременных, так как может привести к рождению маловесного ребенка и впоследствии возникновения у него риска внезапной смерти. Кроме того, возможны различные осложнения во время самой беременности.В настоящее время, согласно данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около 1,2 млн смертей пассивных курильщиков, то есть людей, которые сами не курят, но вынужденно подвергаются воздействую табачного дыма. Среди них около 65 тысячи детей. Причина в том, что табачный дым содержит около 7 тысяч различных веществ, при этом не менее 250 из них наносит вред здоровью. Не менее 69 являются сильными канцерогенами. При этом установлено, что сигаретный дым есть даже в местах с запретом на курение.Что еще может причинить вред организму, помимо очевидных вредных привычек, таких как курение? Больше материалов на эту темы вы найдете на нашем Telegram-каналеТабачные компании предлагают лучшие сигареты в России… и вовлекают в курение молодежьТабачные компании открыто не рекламируют сигареты, однако используют более действенные маркетинговые приемы. К примеру, добавляют в сигареты и прочую никотиновую продукцию приятные ароматические примеси. Предлагают “менее вредную” альтернативу классическим сигаретам. Однако никаких научных данных о безопасности той или иной табачной продукции, разумеется, нет и быть не может.Табачные компании часто используют скрытую рекламу сигаретТакже часто используется скрытая реклама в фильмах. Нередко к продвижению табачной продукции привлекаются знаменитости. Все это направлено на то, чтобы обеспечить приток новых курильщиков вместо тех потребителей, которые свою последнюю сигарету уже выкурили.Курение в России приняло угрожающие масштабыСогласно официальным данным, в России курят около 44 миллиона человек. Курильщиками являются около 60 процентов мужчин. Кроме того, с начала 90-х годов удвоилось количество женщин курильщиц.По количеству курящих людей Россия в числе “лидеров”, водном ряду с такими странами как Индия, Индонезия и Китай.Большинство людей знают о вреде курения, но не могут избавиться от зависимостиЛегкий способ бросить курить? Забудьте!Многие начинающие курильщики думают, что “побалуются” и бросят. Однако избавиться от смертельно опасной привычки удается лишь единицам. Согласно статистике, большинство курильщиков знают о вреде курения и мечтают избавиться от зависимости. Добиться успехов в этом помогает медицинское консультирование и назначение медпрепаратов. Но оплатить услуги специалистов под силу не всем. К тому же не везде имеются такие специалисты. Поэтому не начинать всегда проще, чем потом мучительно бросать.Материалы на тему медицинских исследований и открытий, которые мы не опубликовали на сайте, вы можете прочитать на нашем Яндекс.Дзен-каналеНадеюсь, перечисленные выше факты заставили вас задуматься. А если вы сами не курите, обязательно дайте почитать эту статью своим друзьям и близким, которые курят. И не забывайте рассказать в комментариях о своем опыте отказа от курения, если такой имеется.

Источник: hi-news.ru