Какой будет следующая пандемия?

По мнению ученых, еще одна пандемия, столь же опасная, как COVID-19, скорее всего, произойдет в течение жизни большинства людей, читающих эту статью.С момента своего обнаружения в китайском Ухане в конце 2019 года, коронавирус SARS-CoV-2 унес миллионы жизней, став потрясением, которое изменило привычный ход вещей. Исследователи отмечают, что COVID-19 является наихудшей пандемией со времен испанского гриппа, который бушевал на планете 100 лет назад. Недавно ученые из Университета Дьюка проанализировали частоту прошлых вспышек таких заболеваний, как оспа, холера, тиф и грипп, а также изучили ареал их распространения. Полученные данные показали, что с каждым годом вероятность возникновения пандемии подобной COVID-19 составляет около 2%, то есть подобные вспышки будут происходить в среднем два раза в столетие. Однако ситуацию осложняет вмешательство человека в места обитания диких животных. Используя последние оценки темпов роста заболеваемости зоонозными вирусами, связанными с изменением окружающей среды, авторы исследования пришли к выводу, что ежегодная вероятность возникновения экстремальных эпидемий может увеличиться до трех раз в ближайшие десятилетия. Более того, согласно докладу Межправительственной платформы Организации Объединенных Наций по биоразнообразию за 2020 год был сделан вывод о том, что существует почти миллион вирусов, которые могут совершить прыжок от животных к людям.Интересный факт Худшими на сегодняшний день пандемиями в истории человечества были чума Антуана, Черная смерть с 1300-х по 1600-е годы, ВИЧ/СПИД, Испанский грипп и чума Юстиниана. Из них три были вызваны одной бактерией – Yersinia pestis, которая все еще существует.Человечество и пандемииЗа последние 30 лет вспышки инфекционных заболеваний возникали с тревожной регулярностью. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включает пандемию гриппа и другие вирусные заболевания высокой опасности, такие как Эбола и лихорадка Денге, в число 10 крупнейших угроз общественному здравоохранению.Скорость передачи вирусов от животных к человеку растет, и, по оценкам Центров США по контролю и профилактике заболеваний, 75% новых инфекционных заболеваний у людей происходят от животных, – отмечают исследователи.Эти зоонозные инфекции могут оказывать сильнейшее воздействие на жизнь человека. Общий показатель смертности от инфекции составляет около 10% при тяжелом остром респираторном синдроме (SARS), от 40% до 75% при вирусе Нипах и до 88% при Эболе. В то время как показатель смертности от инфекции Covid-19 ниже — вероятно, менее 1% — общее бремя смертности значительно выше, поскольку затрагивает более 160 миллионов человек.В то время как страны борются с наихудшей глобальной пандемией за последнее столетие, трудно думать о подготовке к следующей. Но если этого не сделать, последствия могут оказаться катастрофическими.Это интересно: Чем закончится пандемия? Подсказки есть в истории прошлых болезнейЗоонозные вирусыУчитывая тот факт, что коронавирус SARS-CoV-2, скорее всего, произошел естественным путем (то есть пересек межвидовой барьер), исследователи всерьез обеспокоены возможным возникновением и других эпидемий. Сегодня ученые придают все большее значение эволюционной теории вирусов, которая предполагает, что вирусы животных постепенно становятся опасными вирусами человека из-за участившегося зоонозного распространения.Не стоит также забывать, что для мутации вируса может потребоваться “промежуточное” животное, например панголин или верблюд, но конечным хозяином, который позволяет варианту полностью адаптироваться к человеческому организму, могут быть сами люди.Участившиеся контакты человека с дикой природой могут привести к вспышкам опасных вирусных инфекций, так как вирусы перепрыгивают через виды в процессе случайных мутаций, которые позволяют им успешно заражать своих хозяев.Вирусная эволюционная теория развивается в режиме реального времени с быстрым развитием вариантов COVID-19. Фактически, международная группа ученых предположила, что необнаруженная передача вируса от человека к человеку после прыжка от животного к человеку является вероятным источником SARS-CoV-2, пишут исследователи в статье для The Conversation.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Когда новые вспышки зоонозных вирусных заболеваний, таких как Эбола, впервые привлекли внимание всего мира в 1970-х годах, исследования масштабов передачи болезни основывались на анализе антител, анализах крови для выявления людей, которые уже были инфицированы. Эпиднадзор за антителами, также называемый серологическим исследованием, проверяет образцы крови у целевых групп населения, чтобы определить, сколько людей было инфицировано. Серологические исследования помогают определить, циркулируют ли такие болезни, как Эбола, незамеченными.Оказывается, так оно и было: антитела к Эболе были обнаружены более чем у 5% людей, прошедших тестирование в Либерии в 1982 году, за десятилетия до эпидемии в Западной Африке в 2014 году. Эти результаты подтверждают теорию вирусной эволюции: требуется время – иногда много времени – чтобы сделать вирус животного опасным и передаваемым между людьми.Новые эпидемии будут возникать все чаще. Причина – стремительное изменение климата и вмешательство человека в места обитания диких животных.Болезни, которые мы получаем, такие как COVID, происходят от дикой природы — и поэтому, чем больше мы вторгаемся и проникаем в места обитания диких животных, тем они сложнее и тем больше вероятность того, что эти возникающие события произойдут, – сказал Newshub Дэвид Хейман из Школы ветеринарных наук Университета Мэсси.Читайте также: В чем разница между пандемией и эпидемией?Когда ждать следующую пандемию?В работе, опубликованной в конце августа в научном журнале PNAS сообщается, что последними пандемиями, сопоставимыми с COVID-19, были пандемия азиатского гриппа 1957-58 годов и пандемия гонконгского гриппа 1968-69 годов, в результате которых погибло до 4 миллионов человек.Хотя уровень смертности от COVID-19 остается предметом дискуссий, он, вероятно, будет более смертоносным, чем оба этих вируса гриппа, каждый из которых был немного более смертоносным, чем обычный грипп, не говоря уже о неизвестных долгосрочных последствиях таких состояний, как длительный COVID, – пишут авторы научной работы.Исследователи полагают, что новая пандемия может начаться в любой момент, например сразу за COVID-19.Данные наблюдений об интенсивности эпидемии, определяемой как число смертей, деленное на мировое население и продолжительность эпидемии, а также о частоте возникновения вспышек инфекционных заболеваний, необходимы для проверки теории и моделей и оценки риска для общественного здравоохранения путем количественной оценки вероятности экстремальных пандемий, таких как COVID-19.Вам будет интересно: Глобальное потепление может возродить древние вирусыИспользуя последние оценки темпов роста заболеваемости из зоонозных резервуаров, связанных с изменением окружающей среды, авторы работы пришли к выводу, что ежегодная вероятность возникновения экстремальных эпидемий может увеличиться до трех раз в ближайшие десятилетия. Так что нам с вами явно не стоит расслабляться, полагая что COVID-19 – единственная на нашем веку пандемия. Как видите, результаты научных исследований доказывают обратное.

Источник: hi-news.ru