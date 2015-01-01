Самцы кальмаров оказались более заботливыми, чем предполагалось ранее

Рифовые кальмары способны проявлять заботу о яйцах и самкеКальмары весьма загадочные головоногие моллюски. Ранее мы писали о том, что они даже способны редактировать собственные гены. Однако они никогда не считались сильно любящими родителями, особенно самцы. Ученые были уверены, что они только спариваются и дерутся, поэтому стратегия их поведения достаточно простая. Так как самцы этого вида агрессивно конкурируют за самок, после спаривания они остаются рядом со своей партнершей, чтобы не подпускать к ней других самцов. Когда самка готова отложить оплодотворенные яйца, она ищет укромное место среди кораллов, защищенное от течения и хищников. Когда подходящее место находится, самка многократно использует его для кладки. Самец же продолжает какое-то время находиться рядом с ней даже после того, как яйца будут отложены. Но затем он покидает ее, как предполагают ученые, в поисках новой самки. В результате брачная история повторяется. Однако, как недавно удалось выяснить исследователям-биологам, отношения между самцом и самкой могут быть более сложными. Причем самцы рифового кальмара даже способны проявлять признаки отцовской заботы, что действительно поразило ученых.Самцы кальмаров заботятся о яйцах и самкеИнтересную странность в поведении кальмаров обнаружил во время погружений в Красном море биолог Эдуардо Сампайо. Самец, который уже спарился с самкой, отпугивал своих соперников, размахивая щупальцами. Затем он ненадолго оставил свою партнершу без присмотра и проник в расщелину, где могла бы откладывать яйца самка. Спустя короткое время он опять вернулся к партнерше.«Мы не знали, что он делал. Подобное поведение никогда раньше не видели» — говорит Сампайо, доктор философии. Когда он рассказал о странном поведении кальмара Саманте Ченг, ученому по биоразнообразию из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, она сообщила, что сама наблюдала такое же поведение у самцов рифовых кальмаров в Индонезии. Однако ничего подобного в научной литературе о кальмарах, осьминогах или других головоногих моллюсках не было описано ранее.В новой статье, опубликованной в журнале Ecology, Сампайо и Ченг подробно описывают поведение кальмаров. Они объясняют обнаруженную странность их поведения отцовской заботой, которая раньше никогда за кальмарами не замечалась. Исследование потенциального гнезда до того, как самка начнет откладывать яйца, распространено среди моногамных видов, но отцовская забота любого рода среди головоногих чрезвычайно редка.Ученые отмечают, что еще не полностью понимают этот феномен. Открытие может изменить представление науки о размножении кальмаров. Возможно, отношения между самцами и самками гораздо более сложные, чем предполагалось ранее.Еще больше поражающих фактов и материалов о загадках природы вы найдете на нашем Telegram-каналеСтранное поведение кальмаров оказалось закономерностьюУченые сравнили видеозаписи Ченга из Индонезии с видеозаписью Сампайо из Египта, и пришли к выводу, что поведение самцов кальмаров было намеренным, а не случайным. Они также отметили, что в некоторых случаях, когда самку оставляли без присмотра, другие самцы пробирались к ней и спаривались.Но почему самец бросил свою партнершу? Даже кратковременное отсутствие дает другим самцам шанс спариться с ней. Оставление самки без присмотра угрожает репродуктивному успеху самца, поэтому исследователи решили, что для этого должна быть очень веская причина.Самцы кальмаров проверяют место для кладки, прежде чем запустить в него самку“Ученые не видели, что на самом деле происходит в расщелине. Предположительно самец мог очистить место, проверить, не прячется ли там другой самец или хищник, и что это безопасное место для яиц» — говорит Сампайо.У кальмаров, и у головоногих моллюсков в целом, самки обычно заботятся о яйцах до тех пор, пока они не вылупятся. Забота проявляется в обеспечении яиц кислородом. Своими щупальцами самки увеличивают поток воды вокруг яиц. После вылупления яиц у многих видов самка вообще погибает. Самцы же вообще не принимают участия в уходе за яйцами.Головоногие моллюски еще плохо исследованы, так как наблюдения ведутся в аквариумахМатериалы о других открытиях ученых, которые небыли опубликованы на сайте, вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеГоловоногие моллюски еще плохо исследованыНовое исследование говорит о том, что ученым нужно больше исследовать головоногих в природе. Большая часть того, что ученым известно о поведении этого вида, получено из наблюдений за ними в неволе, то есть аквариумах. Возможно, искусственная среда слишком простая для животных, поэтому самцы не изучают место кладки, прежде чем запустить в него самку.«Чем больше мы узнаем о кальмарах, тем больше поражаемся их сложности и причудам» — говорит Сампайо.Теперь Сампайо и Ченг обращаются к другим ученым, чтобы узнать, практикуют ли большие рифовые кальмары где-либо еще в мире такое брачное поведение. Как говорят сами исследователи, самая большая проблема при изучении видов, обитающих на такой обширной территории — это получение всеобъемлющей информации. Ранее я писал о том, что для изучения пищух ученые привлекают добровольцев. Это позволяет им получить гораздо больше информации. Однако, в случае с кальмарами такой подход неприменим.

Источник: hi-news.ru