Ученые нашли дофамину помощника по удовольствиям

Чувство удовольствия вызывают определенные центры мозга, которые объединены в систему вознагражденияЧтобы у нас была мотивация что-то делать, нам нужна награда. Совсем не обязательно, чтобы это была награда от другого человека, к примеру, денежное вознаграждение. Даже если нам никто ничего не дает и не платит, мы получаем удовольствие от самого факта того, что выполнили задачу. А если выполнили ее хорошо, то к награде добавляется удовольствие от результата работы. Каждый вспомнит ситуацию, когда говорил себе — “какой я сегодня молодец, столько дел сделал” или “какое большое дело удалось сегодня сделать”. Наверняка вы помните и то чувство удовольствия, которое при этом испытывали. Так как нам приятно получать такое удовольствие, мы стремимся достичь цели, чтобы испытать его вновь. За вознаграждения отвечают определенные центры мозга, которые объединены в систему вознаграждения, или, как ее еще называют, систему подкрепления. Но, от нее бывает не только польза, но и вред. К примеру, люди с зависимостями из-за этой же системы вознаграждения не могут думать ни о чем другом, кроме как о желании удовлетворить свою зависимость. Нейромедиатором для нервных цепочек системы вознаграждения служит дофамин, который больше известен как гормон удовольствия. Хотя, если говорить правильно, то он отвечает не за само удовольствие, а предвкушение удовольствия.Гормон счастья дофамин не единственный игрок в системе удовольствияПри лечении зависимостей медики стараются воздействовать дофамин и нейроны, которые его синтезируют. Таким образом ученым удалось даже «отключить» удовольствие от принятие спиртного. То же самое касается обратной ситуации, когда медикам необходимо избавить человека от депрессии. Однако ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что помимо дофамина существует еще один нейромедиатор. Об этом подробно рассказано в статье Nature Neuroscience. Оказывается, что в системе вознаграждения важную роль играет также гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).Дофамин не единственный нейромедиатор нервных цепочек системы вознагражденияИзвестно, что важным центром системы вознаграждения является вентральная область покрышки, которая относится к среднему мозгу. Ученые обнаружили, что здесь примерно 30% клеток — это ГАМК-нейроны, то есть нейроны, на которые воздействует гамма-аминомасляная кислота. Более того, они заметили, что ГАМК-нейроны тянутся в прилежащее ядро. Последнее не просто задействовано в системе вознаграждения, а является его главным центром, который принято называть центром удовольствия.На работу системы вознаграждения влияют ГАМК-нейроныБольше материалов о последних исследованиях ученых в области медицины, которые поражают воображение, вы найдете на нашем Telegram-каналеВыяснить влияние ГАМК-нейронов на центр удовольствия позволило исследование на мышах. Ученым извествно, что в прилежащем ядре имеются разные нейроны, которые отвечают за регулирование сигналов удовольствия. Некоторые из них, а именно холинергические интернейроны, подавляют силу удовольствия, то есть служат тормозом, а значит ослабевают уровень мотивации. У самцов и самок грызунов ГАМК-нейроны тянулись из вентральной области покрышки к оболочке ядра, где подавляли активность холинергических интернейронов. По сути, тем самым они усиливали удовольствие от награды и повышали мотивацию.Ученые смогут лучше влиять на центр удовольствия, чтобы лечить депрессию и зависимостиКак говорят сами ученые, результаты их исследований позволяет лучше понимать нейронные цепи, которые непосредственно участвуют в психоневрологических состояниях, таких как депрессии и зависимости. В частности, они лучше смогли понять субрегионы мозга и визуализировать, как определенные нейромодуляторы высвобождаются во время обработки вознаграждения. С научной точки зрения исследователи смогли выявить неоднородность в работе мозга.Исследование ученых позволило лучше понять нейронные цепи, которые участвуют в психоневрологических состояниях«Очень важно, чтобы мы не думали о структурах мозга как об отдельных модулях. В мозге есть множество мелких нюансов. Это открытие показывает одно из проявлений неоднородности» — говорит ведущий автор исследований Рааджарам Говришанкар.Напоследок отметим, что ГАМК-нейроны вентральной области покрышки были известны нейробиологам и ранее. Ученые заметили, что они каким-то образом влияют на мотивацию. Однако конкретный механизм их воздействия на центры удовольствия были неизвестны. И, если ранее, как было сказано выше, раньше, чтобы стимулировать или подавлять систему вознаграждения, воздействовали только на дофамин, то теперь медики смогут учитывать недавно открытый “усилитель удовольствия”, работающий с ГАМК.Возможно, открытие станет важным шагом к лечению зависимостей, психических расстройств, а также связанных с ними заболеваниям. Ранее мы уже писали, что центр удовольствия иногда становится даже причиной ожирения. Однако, эта область мозга все еще имеет много загадок, поэтому, по словам ученых, нуждается в исследованиях, которые будут продолжены. Об их результатах мы будет сообщать вам на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru