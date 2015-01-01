Наше отношение к себе зависит от сердца и кишечника

Ученые обнаружили важный фактор, влияющий на восприятие себяЛюди по-разному относятся к себе и своему телу. Кто-то имеет высокую самооценку — гордится собой и всем доволен, даже несмотря на какие-либо изъяны внешности. Кто-то, наоборот, всегда чем-то недоволен, что-то хочет изменить, ему мерещатся лишние килограммы даже там, где на самом деле их нет. Есть люди, которые вообще стараются избегать зеркал, так как абсолютно собой недовольны. Но от чего зависит наша самооценка? Понятно, что объективная реальность играет второстепенную роль, недавно мы рассказывали о том, что в природе понятия красоты не существует вообще. Всегда считалось, что на восприятие своей внешности влияет социальный фактор и психологические особенности человека. К примеру, в обществе считается, что красиво иметь спортивную фигуру. Это социологический фактор, но от психологических особенностей человека зависит как он относится к тому, что не соответствует общепринятому стандарту красоты. На днях ученым удалось найти еще один весьма неожиданный и, как оказалось, важный фактор, который влияет на самооценку, причем он сугубо индивидуальный.Пониженная или повышенная самооценка — от чего она зависит?Информацию о своем теле мы получаем комплексно — зрительно оцениваем внешность, видим, как выглядит кожа и конечности. Также ощущаем, как бьется наше сердце во время физических упражнений, чувствуем тепло или холод, боль и дискомфорт, если в организме есть воспаление, и т.д. Однако, кроме этого, существуют еще сигналы от различных частей тела и органов, которые поступают в мозг на бессознательном уровне, то есть о которым мы даже не подозреваем. Они посылаются по нервной сети, из них мозг получает информацию о состоянии организма.Команда психологов и нейробиологов Университета имени Англиа Рускина провела эксперимент, чтобы выяснить влияют ли сигналы, которые поступают в мозг от сердца и кишечника, на оценку себя. Результаты этого исследования опубликовали журнале Cortex.Для участия в эксперименте ученые привлекли группу здоровых взрослых людей. Вначале их опросили как они относятся к своему телу, не испытывают ли стыда, обеспокоены ли своим весом и т.д. Затем исследователи выяснили как у этих людей сердце и кишечник связаны с мозгом, то есть насколько сильные сигналы от этих органов поступают в мозг.Сигналы сердца влияют на на отношение человека к себеУровень сигналов посылаемых кишечником в мозг измерялась путем регистрации электрической активности определенных областей мозга, то есть ученые фиксировали насколько сильно мозг реагирует на изменения активности кишечника. Затем исследователи точно так же изучили реакцию мозга на сердцебиение. В итоге им удалось выяснить, что чем слабее сигнал и чем меньше мозг реагирует на активность сердца и кишечника, тем больше люди стыдятся своего тела и озабочены своим весом.Еще больше информации о последних исследованиях и открытиях научных вы найдете на нашем Telegram-каналеПочему мозг у разных людей по-разному получает сигналы от органов и по-разному на них реагирует, медикам пока неизвестно. Понятно лишь то, что влияют на это особенности строения нервов. Но какие именно особенности — ученым еще предстоит выяснить. Ранее я уже писал, о том, что частота работы сердца влияет на способность правильно принимать решения. Но, как выяснилось, влияние сердца и кишечника на мозг гораздо более глубокое, от этих органов зависит даже наше отношение к самим себе.Изучение сигналов, посылаемых органами в мозг позволит в будущем лечить заниженную самооценкуУченые найдут способ как поднять самооценкуКак говорят сами исследователи, их эксперимент иметь значение прежде всего для тех людей, которые настолько негативно воспринимают свое тело, что это влияет на их образ жизни и даже состояние здоровья. Возможно будет найден способ как усилить бессознательные сигналы. То есть плохое отношение к себе медики смогут лечить как обычное заболевание. Также ученые предполагают, что, тренируя людей прислушиваться к сигналам своего тела, бессознательные импульсы со временем можно превратить в сознательные.Также измерения уровня сигналов от кишечника и сердца могут в будущем служить биомаркерами, которые помогут выявить или даже спрогнозировать отрицательное отношение к своему телу и связанные с ним состояния. Кроме того, исследования также могут иметь другое клиническое значение — неправильная реакция мозга на сигналы кишечника может указывать на предрасположенность к расстройствам пищеварительной системы. Но, пока это только предположения. В ближайшее время ученые продолжат исследования механизма передачи сигналов от сердца и кишечника в мозг. Их результаты мы опубликуем на нашем Яндекс.Дзен-канале — обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить.

Источник: hi-news.ru