Образец горной породы, добытый марсоходом НАСА, стал важным шагом в поисках инопланетной жизни

Марсоход Perseverance со второй попытки взял образцы грунта, которые «расскажут» о жизни на МарсеМарсоход НАСА Perseverance после первой неудачной попытки отобрать пробы грунта в прошлом месяце, все же смог взять образец породы. Это лишь один из десятков образцов, которые будут собраны в ближайшие месяцы. Затем марсоход поставит контейнер в определенном месте на поверхности Марса, где он будет ждать, пока будущая миссия не подберет его и не доставит на Землю. По мнению ученых из НАСА, сбор и изучение образцов грунта навсегда изменит представления о Марсе. Благодаря им ученые смогут раскрыть водное прошлое планеты, а также обнаружить следы марсианских микробов, которые, возможно, когда-то обитали в ныне исчезнувших реках и озера красной планеты. Особенно ученых интересует кратер Джезеро, бассейн шириной 45 километров, который образовался в результате падения метеорита миллиарды лет назад. Красные камни и песок здесь содержат ключи к прошлому.Была ли жизнь на жизнь на Марсе — ответит кратер ДжезероПо мнению ученых Марс когда-то имел плотную атмосферу, которая удерживала достаточное количество тепла и создавала давление. В результате на планете была жидкая вода, которая не испарялась и не замерзала. Но, в какой-то момент красная планета утратила магнитное поле и потеряла атмосферу, а вслед за ней исчезла и вода. Планета в итоге превратилась в красный шар пыли с экстремально низкой температурой. Единой версии как и почему исчезла вода, пока нет.Камни кратера Джезеро, по мнению ученых, помогут понять, что произошло с планетой, так как в нем запечатлен ключевой отрезок времени, когда происходило высыхание Марса.В кратере Джезеро запечатлен отрезок времени, когда богатый реками и озерами Марс превращался в пыльную пустынюКак говорит Кэтрин Стэк Морган, заместитель научного сотрудника проекта в Лаборатории реактивного движения НАСА — “По мере того, как мы исследуем различные части кратера Джезеро, у нас появляется потенциал для своего рода шага во времени”По краю кратера когда-то текли извилистые реки, которые питали древнее озеро внутри кратера. Течение рек замедлялось по мере того, как они впадали в бассейн, в результате чего взвешенный песок и ил оседали на дне озера и образовывали две дельты. Марсоход будет исследовать высохшие остатки большой дельты, которая находится на западной окраине Джезеро. Быстрое накопление отложений на этом участке могло “законсервировать” признаки жизни, если они действительно существовали до того момента, пока реки не высозли примерно 3,5 миллиарда лет назад.Пролом в “ободе” кратера, известный как Плива Валлис, обеспечивал отток воды из озера. Наличие входа и выхода предполагает, что вода в озере постоянно обновлялась, предотвращая тем самым накопление солей до уровня, который мог бы погубить микробы и другие формы жизни.Марсоход Perseverance взял пробы породы из валуна, расположенного на западе кратера ДжезероИсследование Марса — какие намечены планыВо время первой попытки отобрать пробы грунта марсоход нацелился на переплетенную мозаику из светлых красно-коричневых камней, которые устилают дно кратера. Возможно, это самые старые камни из всех, которые сможет найти марсоход в Джезеро. Предварительный анализ, проведенный марсоходом, указал на вулканическое происхождение этих пород. Если это так, на Земле ученые смогут датировать их при помощи радиоизотопного анализа, что поможет воедино собрать прошлое планеты.Чтобы совершить вторую попытку отбора грунта, команда направила марсоход на запад с целью найти камни, как можно более отличные от тех, что были на дне. Марсоход нацелился на валун на вершине гребня длиной почти в полмили. Вскоре он вернется на восток, а затем двинется на север к дельте, изучая по пути горные образования. Один из типов объектов, который ученые стремятся исследовать— это мелкослоистая порода. Такие пластинки можно найти на Земле в отложениях, образованных водой, ветром, а иногда и вулканами. В воде пласты накапливаются в результате медленного осаждения ила. Если такие же процессы происходили на Марсе, в отложениях могли сохраниться следы жизни, а также химический состав некогда плескавшегося здесь озера.Больше информации о ходе исследования Марса читайте на нашем Telegram-каналеВ скальных породах могли сохраниться следы жизни на МарсеМарсоход также обнаружил многообещающие по мнению ученых пласты в скальных породах на дне кратера. Как сообщают в НАСА, это именно та порода, в исследовании которой больше всего заинтересованы специалисты. Пока еще неясно какие процессы сформировали эти породы. Они могут быть отложениями, вулканическими образованиями или смесью того и другого.Кроме того, имеются еще другие две привлекательные цели — глина и карбонатные минералы, которые Эльманн из Калифорнийского технологического института и ее коллеги впервые заметили в кратере еще более десяти лет назад. На Земле карбонаты часто имеют тесную связь с жизнью и могут сохранять слои древних бактериальных матов, известных как строматолиты. Глина же обладает способностью быстро поглощать органический материал. Кроме того, если она могла защитить его от разрушительного космического излучения.Еще одна интересная возможная цель для изучения — горные породы, богатые марганцем. Минералы марганца могут образовываться разными способами, в частности в этом процессе могут участвуют микробы.Небольшая ракета доставит образцы грунта орбитальному аппаратуКак грунт Марса доставят на ЗемлюПосле того, как десятки образцов будут собраны и герметично упакованы, на Марс высадится еще одна миссия, которая заберет их. НАСА и Европейское космическое агентство в настоящий момент разрабатывают посадочный модуль, который может быть запущен уже в 2026 году.SpaceX и НАСА планируют пилотируемые полеты на Марс в ближайшем будущем. О том, как идет подготовка, читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.Маленькая ракета на посадочном модуле доставит образцы грунта на орбиту Марса, где орбитальный аппарат захватит их и доставит на Землю. Небольшой зонд с грунтом упадет в пустыне Юты.После того, как образцы благополучно прибудут на Землю, ученые смогут использовать все имеющиеся на сегодняшний день технологии, чтобы раскрыть секреты, хранящиеся в скальных породах красной планеты.

Источник: hi-news.ru