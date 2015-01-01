Собаки способны различать случайные и специальные действия человека

Собаки способны отличать преднамеренные поступки человека от случайныхСобаки настолько давно живут рядом с человеком, что научились неплохо его понимать— они улавливают интонации, понимают некоторые слова и жесты. Поэтому собакой, которая умеет выполнять команды, никого не удивить. Кроме того, учеными установлено, что псы запоминают некоторые привычки своих хозяев, даже если к ним они не имеют непосредственного отношения. Также собаки понимают, когда их обманывают, могут испытывать чувства вроде ревности. Но самое интересное, что они способны отличать преднамеренные поступки в отношении их от непреднамеренных. Казалось бы, чтобы понять чужой поступок, случайным он был или специальным, необходимо проанализировать и чужое психическое состояние, причины и мотивы поступков. Как недавно установили ученые, собаки способны делать такие умозаключения. Долгое время считалось, что подобными способностями может обладать исключительно человек. Конечно, животные это делают на гораздо более примитивном уровне, тем не менее, такая способность вызывает удивление в научном мире.Как собаки понимают людейЧтобы выяснить, способны ли собаки отличать преднамеренное от случайного, Сотрудники Гёттингенского университета и Института истории человека Общества Макса Планка провели эксперимент, в котором участвовало около полусотни различных псов. Суть эксперимента сводилась к тому, что собак вначале кормили, а затем прекращали кормление, при этом пес должен был понять, ситуация возникла преднамеренно или случайно, то есть исследовали использовали парадигму “неспособность и нежелание”.Участники эксперимента получали угощения через щель в прозрачном экране. Каждая собака могла просунуть в щель морду и взять угощение с руки человека. Но затем ситуация менялась — в одном случае человек поднося угощение к щели, ронял его, как будто просто по неловкости, во втором случае человек одергивал руку и клал корм возле себя, в результате чего пес мог видеть, что экспериментатор просто не хочет больше кормить пса. Также ученые предусмотрели третью ситуацию — делали щель слишком узкой, чтобы пес не мог просунуть сквозь нее морду. В этом случае причина была объективной — пес мог понять, что невозможность дать ему корм не связана с желаниями человека.Экспериментаторы использовали прозрачную перегородку с щелью для кормленияУченые предположили, если собаки действительно способны различать преднамеренные и случайные действия, то они будут демонстрировать разные реакции в зависимости от действий человека.Основным показателем того, что собаки способны анализировать действия человека, для исследователей было время, в течение которого собаки думали, стоит ли подходить к щели с угощением. Как показал результат эксперимента, псы действительно понимали намерения человека и реагировали по-разному в зависимости от ситуации. Об этом авторы пишут в своей статье Scientific Reports.Когда человек не хотел кормить пса или щель была слишком узкой, собаки дольше думали стоит ли подходить к угощению. В условиях нежелания собаки переставали вилять хвостом, чаще просто садились или даже ложились. Если же человек случайно ронял корм, собаки почти не задумываясь подходили к щели, так как ожидали, что им все равно дадут угощение. В ситуации, когда щель была слишком узкой, собаки быстро догадывались обойти перегородку.Собаки понимали, когда человек намеренно не хотел давать им угощение«Собаки в нашем исследовании явно вели себя по-разному в зависимости от того, были ли действия человека-экспериментатора преднамеренными или непреднамеренными. Это говорит о том, что они действительно могут определять намерение человека в действии» — говорит Бритта Шюнеманн, автор исследования.Эксперимент с собакой показал способность анализировать поведениеКоманда исследователей признает, что их выводы могут быть встречены скептически, поэтому необходимы дальнейшие исследования для рассмотрения альтернативных объяснений. Возможно, собаки не сами принимали решения, а ориентировались на поведенческие сигналы самих экспериментаторов. Также на их поведение мог повлиять опыт от предыдущих дрессировок.Не забудьте подписаться на наш Telegram-канале, где вы найдете еще больше инересных научных фактов, исследований и открытий.Кроме того, не все псы, которые принимали участие в эксперименте, по-разному реагировали на ситуацию. Тем не менее, разница в поведении была статистически значимой. Предварительно можно сделать выводы, что отчасти собаки действительно способны распознавать намерения, которыми руководствуется человек при своем поведении. Напомним, что ранее ученые уже установили, что собаки способны понимать человеческую речь.Прояснить ситуацию помогут дальнейшие эксперименты, за которыми мы будем следить и публиковать из результаты на нашем Яндекс.Дзен-канале, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить.

Источник: hi-news.ru