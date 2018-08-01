Очередной конкурент Tesla показал зубы. Его создал бывший работник компании

Приятно, что создатели не старались сделать автомобильно излишне футуристичным. Хотя, что-то такое в нем все равно есть.Тесла все? Такой вопрос часто можно слышать с разных сторон после того, как кто-нибудь представит очередной более-менее перспективный электромобиль. Не важно, кто это сделал. Это может быть какая-то из китайских компаний, представители европейского автопрома или даже конкуренты Tesla с внутреннего американского рынка. Главное, что детище Илона Маска настолько стало именем нарицательным в индустрии, которую само и создало, что не сравнивать новые электромобили с ним практически невозможно. Это даже немного напоминает то, что было в конце ”нулевых”, когда любой новый смартфон называли ”убийцей iPhone”. Только теперь это ”убийцы Tesla”. Собственно, дальше так и будет — таких ”убийц” станет так много, что остальные будут просто дополнять общую картину, а сама Tesla на долгое время останется стоять особняком в этом дивном новом мире. А пока у нас подоспел очередной конкурент знаменитой американской компании.Tesla лучший электромобиль?Несмотря на то, что все серьезные ребята покупают себе Tesla, хорошо, что появляются такие выскочки, которые заставляют американскую компанию немного понервничать и засуетиться, чтобы сделать что-то еще более интересное. Постепенно они отбирают долю рынка Tesla, но это и есть конкуренция, от которой выигрывают все, включая преданных фанатов марки, даже не думающих о смене автомобиля.Новый конкурент TeslaПикантности ситуации, в которой мы сейчас оказались, придает то, что основателем компании Lucid Motors является бывший главный инженер Tesla Питер Роулинсон. Данная компания готовится уже в этом году выпустить свой крутой электромобиль, который по некоторым характеристикам будет уникальным.Поработав в Tesla он решил, что дальше все будет делать сам.Первая машина этого стартапа под названием Air Dream должна начать поставляться покупателям уже в конце этого года. Ее будет отличать высокая мощность двигателей, большой запас хода, элегантный дизайн и высокотехнологичный интерьер. Если все будет так, как нам обещают, то у остальных производителей во главе с Tesla действительно появится повод немного понервничать.Tesla выпустит автомобиль без руля и педалей за 1,8 миллиона рублей.Сколько можно проехать на электромобилеСейчас, когда мир только осторожно делает первые шаги в эру электрических автомобилей, нас больше всего волнует вопрос автономности. Именно это одна из отраслей, в которых компаниям надо работать. Одно дело, если в день человек проезжает 30-50 километров и никогда не выезжал за пределы родного города, и совсем другое, когда он постоянно катается на дальние расстояния. В случае с электромобилем пока не получится просто так залить бак бензина за 5 минут и поехать дальше. Ему надо будет искать зарядную станцию и тратить время в мучительном ожидании.На данный момент именно в этом показателе Lucid превосходит Tesla. По данным Агентства по охране окружающей среды, Tesla Model S Long Range в настоящее время является самым дальнобойным электромобилем, который вы можете купить, обещая проехать 405 миль (примерно 650 километров) на полностью заряженной батарее.Оказывается, максимальный пробег Tesla, которым мы восхищались, не такой уж и большой.Lucid утверждает, что Air Dream обеспечивает максимальную дальность поездки более 500 миль (примерно 800 километров). Понятно, что это, как говорится, ”с горки при попутном ветре”, но ведь и Tesla дает не минимальное, а максимальное значение при самых благоприятных условиях. Стоит отметить, что такие характеристики Air Dream относятся к комплектации Range, а есть еще и версия Performace. Пока не сообщается, сколько сможет проехать такой автомобиль.Зато уже есть реальные испытания Air Grand Touring, которая уже достигла дальности действия пробега в 517 миль (примерно 830 километров). Базовая версия электромобиля, по заверениям Lucid, будет иметь возможность проехать на одном зарядке 406 миль (примерно 650 километра).Наверное, уже совсем скоро 1000 километров станет нормой для электромобилей.Сколько стоит новый электромобиль LucidПытаясь создать массовый автомобиль, надо позаботиться о том, чтобы он имел много версий — от самой недорогой до той, которую смогут позволить себе далеко не все покупатели. Именно поэтому Lucid предлагает гибкую ценовую политику, как и ее главный конкурент.Сколько придется потратить владельцу Tesla за первые 160 000 километров пробега.В максимальной версии машина будет стоить 169 000 долларов (примерно 12,3 миллиона рублей по курсу) при том, что цена максимальной версии Tesla Model S Plaid составляет 130 000 долларов (примерно 9,5 миллиона рублей по курсу). Интересно, что самые дорогие Air Dream даже при такой цене уже давно раскуплены.Базовая версия автомобиля обойдется его покупателю в 77 400 долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по курсу). Если продолжать сравнение с Model S, то ее ”минималка” стоит 89 990 долларов (примерно 6,6 миллиона рублей по курсу).Какой дизайн вам ближе?Так же будут доступны и две другие версии: Touring за 95 000 долларов и Grand Touring за 139 000 долларов. Если перевести в рубли по текущему курсу, это будет примерно 6,9 и 10,2 миллиона рублей соответственно.Самый мощный электромобильСамая мощная версия Air — Dream Performance о — бещает суммарную мощность электромоторов в 1111 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент этого монстра составит больше 1000 Н-м. Такие показатели обеспечат разгон до сотни этого довольно большого автомобиля всего за 2,5 секунды. Версия Dream Range будет выдавать ”всего” 933 лошадиных силы и разменивать вторую сотню за 2,7 секунды.Показатели более чем впечатляющие, но даже с такими цифрами новый электромобиль не сможет превзойти Tesla, завоевавшую титул самого быстрого серийного автомобиля в мире.Три двигателя Model S Plaid чуть слабее и развивают заявленную мощность в 1020 лошадиных сил, что позволяет седану разгоняться до 100 км/ч примерно за две секунды. Базовая модель S Long Range не сильно уступает конкуренту, обещая разогнаться до сотки за 3,1 секунды.Tesla Model S Plaid разбился во время прохождения самой сложной гоночной трассы.На фоне этого, остальные модели линейки выглядят семейными фургонами. Версия Pure выдает 480 лошадиных сил. Touring в сумме выдает 630 лошадиных сил, а Grand Touring — 800. У всех Air будет полный привод, как и у всех автомобилей Model S.Чем отличается салон Lucid от TeslaИ Air, и Model S имеют минималистский интерьер, заполненный экранами. Но каждый производитель использовал свой подход. Model S, которая впервые использовала массивный автомобильный экран, оснащена гигантским центральным сенсорным экраном, который владельцы используют для управления большинством функций автомобиля. Она также имеет меньший дисплей перед водителем и сенсорный экран для задних пассажиров.Так внутри выглядит TeslaAir в свою очередь поставляется с 34-дюймовым изогнутым экраном для водителя, а также сенсорным экраном меньшего размера рядом с центральной консолью. У Air есть несколько физических кнопок для управления климатом. Такой подход многим будет более привычным и удобным.A это внутреннее убранство Lucid. Мне больше по душе именно этот вариант. А вам?Говорить о том, что новая машина не оставит камня на камне от Tesla, нельзя. Это новый автомобиль, у которого будет много ”детских болячек”. Постепенно их исправят, и мы получим новую силу в развивающейся индустрии электромобилей. Пока же остается порадоваться, что начала появляться конкуренция, которая неминуемо приведет к снижению цен и/или улучшению качества. А заодно технологии постепенно отработаются и станут массовыми, чтобы все смогли к ним прикоснуться.

Источник: hi-news.ru