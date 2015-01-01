Обнаружен странный повторяющийся сигнал исходящий из центра Млечного Пути

Неизвестный источник в центре Млечного Пути посылает радиосигналы непредсказуемым образом. Исследователи полагают, что причудливый повторяющийся радиосигнал вблизи центра галактики может быть совершенно новым объектомГалактика Млечный Путь простирается на 450 тысяч световых лет, а мы с вами находимся где-то на ее задворках (без обид, земляне). Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, наша планета расположилась в так называемом местном пузыре, то есть внутри вытянутого газового облака, образованного частицами древних сверхновых звезд. Этот пузырь растянут на 300 световых лет и находится на внутреннем крае одного из спиральных рукавов нашей Галактики. Однако оценить наше точное местоположение вряд ли возможно – у нас просто нет возможности посмотреть на галактику со стороны. Но кое-что, нам доступно, а именно – наблюдения за центром Млечного Пути, который расположен в 25 800 световых лет от нас, согласно новейшим оценкам. Галактический центр, как его называет астрономическое сообщество, является центром вращения галактики, внутри которого находится сверхмассивная черная дыра. Но помимо этого космического монстра, обитателями центра являются плотные звездные сверхскопления, включая красных гигантов, сверхгигантов, чрезвычайно горячий газ и обильные источники радиосигналов. Один из них, причем довольно необычный, недавно обнаружили астрономы.Слушая Млечный ПутьМожет показаться удивительным, но до 1933 года такой науки как радиоастрономия не существовало. Более того, открытие радиоволн, поступающих из галактического центра и вовсе было случайностью. Так, инженер Карл Янский работал над помехами, которые наблюдались во время разработки первой в мире телефонной системы Александра Белла. Проблема заключалась в том, что при попытке позвонить через Атлантический океан вместо друг друга люди слышали по ту сторону провода шипящий звук.Выясняя причину неполадки Янский пришел к выводу, что шум – это радиоволны, которые исходят из центра галактики, нарушая телефонную связь и создают помехи. С того момента прошло без малого 88 лет, но теперь мы знаем о космосе и Вселенной несравнимо больше.Радиоастрономия позволила нам заглянуть в места, слишком темные для человеческого глаза, но в радиоволнах эти участки буквально светятся.Современные телескопы способны улавливать самые разные виды волн – от световых волн и гамма-излучения до радиоволн, которые позволили ученым составить довольно подробную карту наблюдаемой Вселенной. Следует отметить, что радиоволны преимущественно исходят от далеких галактик и очень холодных звезд, позволяя астрономам заглянуть в самые темные участки космического океана.Больше по теме: Как один телескоп обнаружил сотни таинственных радиосигналов из космоса?В поисках радиоволнНаправляя радиотелескоп на какой-либо космический объект, радиоволны попадают на поверхность инструмента, которая является своего рода зеркалом для радиоволн и может быть металлической с отверстиями внутри (сетка), или из сплошного металла, например алюминия.Первое зеркало направляет радиоволны ко второму «радиозеркалу», которое затем направляет их в место, под названием «приемник». Эта часть радиотелескопа принимает радиоволны и превращает их в изображение. По сути, приемник делает то же самое, что и камера: превращает радиоволны в картинку.Данные, собранные новейшими радиотелескопами, уже позволили астрономам создать наиболее полный на сегодняшний день каталог радиовсплесков. Напомню, что быстрые радиовсплески (FRBS) – это очень короткие, но интенсивные импульсы радиоволн, регистрируемые в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Длятся эти импульсы всего несколько миллисекунд, а затем бесследно исчезают.Впервые быстрые радиовсплекси были в 2007 году и до сих пор остаются загадкой для научного сообщества.Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Так вы точно не пропустите ничего интересного!Новый объект в центре Млечного Пути?Недавно, как сообщает портал Space.com, астрономы обнаружили странный радиоисточник, исходящий откуда-то из центра нашей Галактики. Сигнал повторяется, по-видимому, случайным образом, поэтому его нельзя четко отнести к какому-либо известному астрономическому объекту.Впервые сигнал зафиксировали в данных от апреля 2019 года, собранных с помощью австралийского радионинтерферометра Pathfinder (ASKAP). Этот огромный телескоп сканирует небо в поисках повторяющихся источников радиоизлучения, которые могут быть связаны с такими объектами и явлениями, как пульсары, сверхновые, гамма-всплески и звездные вспышки.Но новый радиосигнал не соответствует ни одному из из известных космических объектов. Обозначенный ASKAP как J173608.2-321635 и исходящий со стороны галактического центра, сигнал повторяется с явно случайными интервалами.Ранее с помощью ASKAP ученые создали «новый атлас Вселенной», на который нанесли три миллиона галактикДо сих пор ученые полагались на гамма-излучение, рентгеновское излучение, инфракрасное излучение и радиоволны среди других средств для изучения Галактического центра. Космическая пыль вокруг галактического диска скрывает массивное звездное население в центре Млечного Пути, поэтому для разгадки его секретов используются невидимые длины волн, такие как инфракрасные. Но несмотря на то, что радиотелескопы являются лучшим способом изучить галактический центр, новое открытие поставило ученых в тупик.Вам будет интересно: Центр Млечного пути взорвался 3,5 миллиона лет назадТаинственный сигналВ ходе работы, которая пока не прошла экспретную оценку и опубликована на сервере препринтов airxiv, астрономы сравнили новый сигнал со звездами малой массы; мертвыми звездами, излучающие электромагнитное излучение (пульсары); нейтронными звездами с сильными магнитными полями и с неуловимым классом объектов под названием радиопереходы Галактического центра (GCRT). Удивительно, но сигнал J173608.2-321635 не удовлетворяет характеристикам ни одного из выше описанных объектов, что делает его потенциально новым.Как пишут авторы исследования, необычный источник демонстрировал постоянное излучение радиосигнала в течение нескольких недель, но затем быстро отключился в течение всего одного дня. Резкая перемена излучения радиосигнала особенно затрудняет его постоянное наблюдение для получения более подробной оценки.Это интересно: Астрономы нанесли на карту Вселенной три миллиона новых галактикСкорее всего новый радиосигнал свидетельствует о существовании совершенно незнакомых объектов в галактическом центре.Интересно, что радиосигналы, посылаемые таинственным объектом, не имеют аналогов в инфракрасном или рентгеновском диапазоне длин волн, что говорит о том, что он почти похож на призрака в электромагнитном спектре и его чрезвычайно трудно обнаружить, – сообщают астрономы.Интересно, что три источника подобных GCRT, обнаруженные до сих пор, имеют некоторое сходство с таинственным сигналом, но схема излучения ASKAP J173608.2-321635 отличается, а временная шкала радиовидимости также варьируется. В конечном итоге астрономы полагают, что источником нового радиосигнала может быть совершенно новый класс объектов, обнаруженных с помощью радиотелескопов. Однако, если это источник является GCRT, то бросает вызов всему, что ученые о них знают.

Источник: hi-news.ru