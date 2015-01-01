7 типов личности кошек: какой характер у вашего животного?

Ученые выяснили, что у кошек есть 7 черт характераПримерно 9,5 тысяч лет назад люди одомашнили кошек и начали использовать их в качестве охотников за грызунами. Со временем потребность в таких защитниках исчезла, поэтому кошки стали просто домашними любимцами. Если спросить людей, как бы они смогли охарактеризовать своих пушистых питомцев, многие хозяева назвали бы их «наглыми мордами». Но при этом каждый любитель животных может подтвердить, что все кошки обладают своими индивидуальными чертами характера. Правда, их явно намного меньше, чем личностных особенностей людей: в то время как мы можем быть дружелюбными, стеснительными, озлобленными и так далее, животные в основном только спокойные и агрессивные. Недавно ученые из Финлянляндии выяснили, что кошки обладают максимум семью типами личности.Интересный факт: кошки являются хищниками и даже самые домашние особи любят охотиться на маленьких животных. В Австралии из-за их любви к охоте погибло большое количество уникальных для этих краев животных. Чтобы предотвратить вымирание редких видов, с 1 октября австралийским кошкам запрещено свободно гулять по улицам. В противном случае хозяев могут оштрафовать на большую сумму. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.Каким бывает характер кошек?Результаты научной работы были опубликованы на сайте университета Хельсинки. Финские ученые создали опрос с 138 вопросами, которые касаются характера, поведенческих особенностей, состояния здоровья и происхождения домашних кошек. Анкета была разослана владельцам пушистых домашних животных, только вот сколько именно людей согласилось поучаствовать в исследовании, неизвестно. Чтобы результаты опроса были наиболее точными, он был проведен повторно через три месяца после первого этапа. Ученые не стали самостоятельно наблюдать за домашними кошками в лабораторных условиях потому, что в незнакомой обстановке они испытывают стресс и ведут себя не так, как обычно.В непривычной обстановке кошки ведут себя странно из-за возникшего стрессаИзучив результаты опроса ученые выяснили, что кошки могут обладать семью типами личности:активность и игривость;повышенная пугливость;агрессивность в сторону людей;общительность с людьми;общительность с кошками;придирчивость к лотку (из этого следует частое испражнение в неподходящих местах);чрезмерная чистоплотность.По словам одного из авторов научной работы Саллы Микколы (Salla Mikkola), чаще всего хозяева описывают своих кошек как активных, пугливых или агрессивных. Также она отметила, что придирчивость к лотку и чистоплотность сами по себе не являются чертами характера, но являются показателями склонности к стрессу.Читайте также: ТОП-5 самых богатых животных в мире. Как они получили наследство?Характер кошек по породамБольше всего интересно то, что ученые смогли выявить интересные закономерности между характером и породой кошек. Опрос показал, какие кошки самые пугливые, смелые, спокойные, агрессивные и так далее.Характер кошек часто зависит от их породыСамые пугливые кошкиСамой пугливой породой кошек оказалась русская голубая. Это самая популярная порода короткошерстных кошек, которые преимущественно распространены в Швеции, Финляндии и Норвегии. Как можно понять из названия, впервые они появились в России. Они особенно полюбились людям не только своим внешним видом, но и способностью к отлову крыс. В научной литературе они характеризуются как спокойные и робкие — не удивительно, что их легко напугать.Русская голубая — самая пугливая кошка в миреСамые смелые кошкиСамыми смелыми оказались абиссинские кошки. Впервые они были выведены в XIX веке на территории Великобритании. Они обладают стройным телосложением и весят до 6 килограмм. Глаза абиссинских кошек обладают характерной «подводкой», которая создает эффект распахнутых глаз. Абиссинские кошки входят в наш рейтинг самых агрессивных кошек в мире. Ознакомится со всем списком можно по этой ссылке.Абиссинская — самая смелая кошка в миреСамые активные кошкиКого стоит заводить с осторожностью, так это бенгальских кошек, потому что они считаются самыми активными. Первые особи были выведены в 1960-е годы на территории США путем скрещивания домашней кошки с дикой — видимо, отсюда и берет начало их активность. У бенгальских кошек очень хорошо развит охотничий инстинкт.Бенгальская — самая активная кошка в миреСамые спокойные кошкиА самыми спокойными и малоподвижными, судя по результатам опроса, являются персидские кошки. Они совершенно не способны к жизни в дикой среде и почти не издают звуков — если им нужно обратить на себя внимание, они просто молча смотрят на своего хозяина. Отличительной особенностью внешнего вида является маленький и широкий нос.Персидская — самая спокойная кошка в миреСамые агрессивные кошкиОпрос показал, что самыми озлобленными на людей кошками являются турецкие ваны. Это крупные создания с мускулистым телом, масса которых может достигать 9 килограммов. Шерсть обычно окрашена в «циранагуйн», что с армянского можно перевести как «насыщенный абрикосовый» цвет.Турецкий ван — самая агрессивная кошка в мире. Хозяевам стоит быть осторожнее!На данный момент это все самое интересное, что смогли выяснить финские ученые. В будущем они намерены провести более сложное исследование и узнать точные причины возникновения тех или иных особенностей характера.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Напоследок хочется узнать: если у вас домашняя кошка и как вы можете ее охарактеризовать? Пишите в комментариях и, конечно же, читайте наш материал о том, как найти общий язык со своим пушистым питомцем.

Источник: hi-news.ru