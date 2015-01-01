Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Один из кубиков «нацистского урана»Во времена Второй мировой войны нацисты пытались разработать первую в мире ядерную бомбу. Известно, что в их распоряжении было около 1000 необходимых для создания оружия кубиков урана. Размер их граней составлял только 5 сантиметров, но при этом каждый объект весил более 2 килограммов. В этом нет ничего удивительного, потому что уран является самым тяжелым элементом на Земле. Нацистская Германия так и не смогла разработать ядерную бомбу, поэтому после окончания войны около 600 радиоактивных кубиков были вывезены на территорию США. Скорее всего, они были использованы при создании американского ядерного оружия в рамках «Проекта Манхэттен». Ученым известно о точном местоположении только 14 кубиков, причем пара из них находятся в частной коллекции исследователя Тимоти Коэта (Timothy Koeth). Но где именно находятся еще несколько сотен потенциально объектов? На этот счет есть весьма правдоподобные предположения.Частная коллекция опасных элементовТема «нацистского урана» недавно была поднята изданием Business Insider. Исследователь Тимоти Коэта занимается коллекционированием ядерных материалов с подросткового возраста. На данный момент в его коллекции есть два кубика урана, который использовался нацистскими учеными. Первый был подарен ему на день рождения, но даритель попросил никому не раскрывать его имя. Второй кубик попал в руки Тимоти от одного из преподавателей Университета Мэриленда. А тот, в свою очередь, получил его от инженера-химика Дика Даффи (Dick Duffey), который в военные годы работал на заводе по переработке уранового лома.Каждый кубик урана был очень маленьким, но весил до 2 килограммВажно отметить: сам по себе уран не настолько радиоактивен, как может показаться. Но при его обогащении ураном-235, он становится крайне опасным — происходит непрерывное деление атомных ядер и большой взрыв.Сегодня Тимоти Коэт и его коллега Мириам Хиберт (Miriam Hiebert) пишут книгу о нацистских кубиках урана. И именно поэтому вопрос об их точном местонахождении снова на слуху многих ученых.Тимоти Коэт и его коллега Мириам ХибертЯдерное оружие нацисткой ГерманииВпервые о том, что нацистская Германия разрабатывает ядерное оружие, стало известно со слов Альберта Эйнштейн и Энрико Ферми. В ходе научных экспериментов нацистам удалось разработать два прототипа ядерного реактора. В большом было использовано 664 кубиков урана, а в маленьком — около 400 кубиков. Американские военные не знали, насколько далеко продвинулись дела нацистов, поэтому в 1943 году была запущена миссия «Алсос» по сбору информации о тайном ядерном проекте. Команда из десятка солдат, ученых и переводчиков путешествовала по Италии, Франции и Германии в поисках следов ядерных экспериментов нацистов. Кубики не были найдены вплоть до окончания войны — после капитуляции нацисткой Германии агенты «Алсоса» искали кубики для того, чтобы они не попали в руки Советского Союза.Агенты «Алсос» с найденными кубиками уранаВ апреле 1945 года агенты нашли большой реактор из 664 кубиков урана, но маленький так и не был обнаружен. Сотни кубиков были отправлены в США и, скорее всего, были использованы при создании американского ядерного оружия. Документы об американской ядерной программе были строго засекречены, поэтому сегодня ученые знают о судьбе только 14 кубиков. Пара находится в распоряжении упомянутого выше Тимоти Коэта, а остальные находятся в частных коллекциях и научных учреждениях. Что касается кубиков из малого реактора, во время работы над новой книгой Коэт и Хиберт нашли свидетельства того, что они были проданы на черном рынке Советскому Союзу.Реконструкция большого реактора в одном из музеев ГерманииЧитайте также: Конец света и правда близко? Что говорят ученые?Как используются кубики урана?Один из кубиков находится в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории. Так принято называть одну из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. К сожалению, у сотрудников нет ни одного документа, который подтверждает долгую историю этого кубика. Но недавно ученым Джону Швантесу и Бриттани Робертсону удалось рассчитать возраст объекта. Оказалось, что он был создан как раз во времена, когда нацистская Германия разрабатывала ядерное оружие. По словам Джона Швантеса, сегодня куб используется исключительно в учебных целях.Кубики урана хранятся в защитных емкостяхВ конечном итоге получается, что большая часть нацистских кубиков явно была использована при создании американского и советского ядерного оружия. А остальные объекты в частных коллекциях или в руках ученых. Но не исключено, что многие кубики все еще существуют, но где именно они находятся — большая тайна.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок предлагаю почитать статью о самой мощной бомбе в истории человечества. Мой коллега Артем Сутягин подробно рассказал о Царь-бомбе и снабдил статью несколькими очень интересными фактами. Настоятельно рекомендую.

Источник: hi-news.ru